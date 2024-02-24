Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 864
O bar actual é pulado, mas o próximo tem de ser comprado novamente...
Não sejas estúpido. Pergunta pelo Liam. Enquanto ele é bom...
Espera um minuto. Ainda não é noite....
ok
É melhor ajudar-me a encontrar o fio. Foi aí escrito que o indicador deve começar a calcular a primeira barra quando chegar a zero. Eu tenho que compilá-lo o tempo todo se eu quiser que ele seja levado em conta. Eu não consigo encontrar tal tópico no fórum :-(
O que você quer dizer com public???? Sinal?
É que com uma alavancagem de 1:1000, isso não lhe dá a capacidade de se ligar ao sinal. Vou pensar em fazer 1:100 como nos bons velhos tempos.....
Eu estava precificando hoje - uma máquina Windows na nuvem com um disco de 10 GB custa ~700-1000 p/mês. Põe o que quiseres, tanto quanto quiseres.
Não é uma má plataforma para o TC. Além disso, sob Windows é possível colocar software adicional - R, Python, DLL, etc., o que você quiser.
PS atravessou uma máquina mesmo por 350r/mês com 1GB de RAM, disco, etc. não entendeu. Está tudo muito vagamente escrito.
Interessante artigo de revisão sobre modelos de séries cronológicas
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Da Teoria à Prática
Andrei, 2018.04.27 09:01
A propósito, aqui está também um artigo de revisão sobre a previsão da BP
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
Não há muito para ver. Eu perdi 82% do meu depósito à mão ontem. Perdas...
Eu desisti de negociar com as minhas mãos depois de ter perdido algumas delas.
Ou você quer a adrenalina do jogo? Às vezes sinto isso, mas a experiência diz-me para não...
Imagina isso. Eu estava sentado ontem de manhã e recebi um sinal que foi um erro e fui puxado para um negativo, e quando as coisas não correm da minha maneira eu perco o controle e as coisas ficam feias como resultado. De qualquer forma... OOPS. Também desliguei o EA no VPS e hoje perdi um sinal de chocolate assim. Arrancando o meu cabelo :-(
♪ Olha, o rouxinol ♪
A cantar a mesma canção...
Sim, tu sabes. Eu também achei estranho. Mas a verdade é que ela é tão fixe :-(
O primeiro sinal deixou-me inconsciente :-(