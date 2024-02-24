Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 872

Novo comentário
 

Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram algumas tarefas complicadas de pesos/coeficientes - eu preciso de resolver este problema:

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Como criar rácios

Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16

Não vou criar um novo tópico, vou pedir aqui, talvez haja pessoas inteligentes dispostas a ajudar.

Tenho este problema - dado o valor máximo, mínimo e médio do coeficiente e a necessidade de fazer uma função (código) que irá calcular o coeficiente na faixa de valores mínimos a máximos com mudança da aceleração do centro para o mínimo - com abrandamento, e do centro para o máximo com aceleração, com valores máximos e mínimos são dois limites onde o valor do coeficiente para além desta faixa ou é igual ao limite de um dos lados ou o coeficiente muda muito lentamente (se a primeira opção for mais complicada).

Em termos gráficos parece ser assim



Como deve esta coisa ser colocada em código e expressa como uma função para começar?


[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram alguma tarefa complicada de ponderação/coeficiente - eu preciso de resolver este problema:


Dependendo dos requisitos para o comportamento deste coeficiente, ele pode ser feito de qualquer forma.

Por exemplo, como este :

.

ou assim :

.

ou assim :

.

Opcionalmente, é possível entrar um offset (para cima/para baixo). Comprimir ou esticar. Dobre-o para os limites especificados. Ou, por exemplo, em um ponto de inflexão, mudar o seu comportamento, etc.

Estes são exemplos ilustrativos simples.

Dependências mais complexas podem ser aplicadas.

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram alguns pesos/coeficientes complicados - eu preciso de resolver este problema:



.

esta é a solução para o seu problema.

 
Oleg avtomat:


é a solução para o seu problema.

Obrigado pelas fórmulas, mas não faço ideia de como codificá-las.

E, a última imagem não é a solução, eu quero que a curva mude mais fortemente para mais perto do centro ao passar do limite inferior, depois mude fracamente para cerca de 2/3 e depois mude novamente fortemente para o limite superior, ou seja, não deve ser linear.

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Obrigado pelas fórmulas, mas não tenho ideia de como isto pode ser codificado.


Por favor, por favor.

Pode ser codificado de forma muito fácil e simples:

   
   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )   k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )   k= Kmin; else
                     k= X/Xcp;



E, a última imagem não é a solução, eu quero que a curva mude mais fortemente para mais perto do centro ao passar do limite inferior, depois mude fracamente para cerca de 2/3 e depois mude novamente fortemente para o limite superior, ou seja, não deve ser linear.

Neste caso, é necessário especificar a lei de alteração k(x) necessária.

 
Oleg avtomat:

Por favor, por favor.

Pode ser codificado com muita facilidade e facilidade:


Obrigado pelo exemplo do código.

Oleg avtomat:


Neste caso, é necessário especificar a lei de alteração necessária do k(x).

Esse é o ponto, eu não sei como fazer, tal função com tais características. A questão é que o centro - o sistema mais estável, enquanto o resto é um erro geralmente aceitável até aos limites, e mais além - o lixo, o que não é bom.

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Obrigado pelo exemplo do código.

Esse é o ponto, eu não sei como fazer, tal função com tais características. A questão é que o centro é o sistema mais estável, e o resto é erro geralmente aceitável até os limites, e além disso é lixo, o que não é bom.

Isto pode ser descrito de muitas maneiras diferentes.

Por exemplo, assim :


.

você só deve olhar para isto como um exemplo de pensamento

Na versão final, são feitas as simplificações/abreviaturas necessárias e as fórmulas são reduzidas a uma forma relativamente simples tanto quanto possível.

 
Oleg avtomat:

Isto pode ser descrito de muitas maneiras diferentes.

Por exemplo, assim :

.

Isso parece óptimo! Mas como traduzi-lo para o código compreensível para os mortais?

 
Hi)

O robô já está pronto?
Deixe-me jogar 😂😂😂😂
 
Alexander Ivanov:
Hi)

O robô já está pronto?
Deixe-me jogar 😂😂😂

Escolhe qualquer um, joga - Bots

1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399
Novo comentário