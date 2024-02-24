Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 872
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram algumas tarefas complicadas de pesos/coeficientes - eu preciso de resolver este problema:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Como criar rácios
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16
Não vou criar um novo tópico, vou pedir aqui, talvez haja pessoas inteligentes dispostas a ajudar.
Tenho este problema - dado o valor máximo, mínimo e médio do coeficiente e a necessidade de fazer uma função (código) que irá calcular o coeficiente na faixa de valores mínimos a máximos com mudança da aceleração do centro para o mínimo - com abrandamento, e do centro para o máximo com aceleração, com valores máximos e mínimos são dois limites onde o valor do coeficiente para além desta faixa ou é igual ao limite de um dos lados ou o coeficiente muda muito lentamente (se a primeira opção for mais complicada).
Em termos gráficos parece ser assim
Como deve esta coisa ser colocada em código e expressa como uma função para começar?
Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram alguma tarefa complicada de ponderação/coeficiente - eu preciso de resolver este problema:
Dependendo dos requisitos para o comportamento deste coeficiente, ele pode ser feito de qualquer forma.
Por exemplo, como este :
.
ou assim :
.
ou assim :
.
Opcionalmente, é possível entrar um offset (para cima/para baixo). Comprimir ou esticar. Dobre-o para os limites especificados. Ou, por exemplo, em um ponto de inflexão, mudar o seu comportamento, etc.
Estes são exemplos ilustrativos simples.
Dependências mais complexas podem ser aplicadas.
Por favor, ajude-me, acho que muitas pessoas aqui fizeram alguns pesos/coeficientes complicados - eu preciso de resolver este problema:
.
esta é a solução para o seu problema.
é a solução para o seu problema.
Obrigado pelas fórmulas, mas não faço ideia de como codificá-las.
E, a última imagem não é a solução, eu quero que a curva mude mais fortemente para mais perto do centro ao passar do limite inferior, depois mude fracamente para cerca de 2/3 e depois mude novamente fortemente para o limite superior, ou seja, não deve ser linear.
Obrigado pelas fórmulas, mas não tenho ideia de como isto pode ser codificado.
Por favor, por favor.
Pode ser codificado de forma muito fácil e simples:
E, a última imagem não é a solução, eu quero que a curva mude mais fortemente para mais perto do centro ao passar do limite inferior, depois mude fracamente para cerca de 2/3 e depois mude novamente fortemente para o limite superior, ou seja, não deve ser linear.
Neste caso, é necessário especificar a lei de alteração k(x) necessária.
Por favor, por favor.
Pode ser codificado com muita facilidade e facilidade:
Obrigado pelo exemplo do código.
Neste caso, é necessário especificar a lei de alteração necessária do k(x).
Esse é o ponto, eu não sei como fazer, tal função com tais características. A questão é que o centro - o sistema mais estável, enquanto o resto é um erro geralmente aceitável até aos limites, e mais além - o lixo, o que não é bom.
Obrigado pelo exemplo do código.
Esse é o ponto, eu não sei como fazer, tal função com tais características. A questão é que o centro é o sistema mais estável, e o resto é erro geralmente aceitável até os limites, e além disso é lixo, o que não é bom.
Isto pode ser descrito de muitas maneiras diferentes.
Por exemplo, assim :
.
você só deve olhar para isto como um exemplo de pensamento
Na versão final, são feitas as simplificações/abreviaturas necessárias e as fórmulas são reduzidas a uma forma relativamente simples tanto quanto possível.
Isto pode ser descrito de muitas maneiras diferentes.
Por exemplo, assim :
.
Isso parece óptimo! Mas como traduzi-lo para o código compreensível para os mortais?
Hi)
Escolhe qualquer um, joga - Bots