Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 873
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Está com óptimo aspecto! Mas como se traduz isto em código que os mortais podem entender?
É igualmente fácil de traduzir
O intervalo de variação do argumento X é dividido em sub-ramos necessários e a variação correspondente da função K é especificada neles.
Parece bom, como na foto acima, para uma faixa específica especificada no problema
Xmin= 0,0;
Xmax= 10.0;
Se você mudar estes limites, a beleza é quebrada.
Mas também pode ser feito de uma forma geral quando os limites do intervalo podem ser alterados e a saída é o valor da função necessária.
Bem, espero que o princípio da construção seja claro e compreensível.
Boa sorte.
É melhor assim, vamos remover o desnecessário
.
Boa sorte.
É possível aumentar o efeito do corte
.
Espero que tudo seja claro e compreensível.
Boa sorte.
É possível aumentar o efeito do corte
.
Espero que tudo seja claro e compreensível.
Boa sorte.
Obrigado!
É muito cedo para falar de forma clara e compreensível - teremos de pensar substancialmente sobre isso!
Peço aos moderadores que movam todos os posts de tópicos sobre coeficientes para este tópicohttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 , para que eles não se percam aqui.
Aqui, eu tenho uma pergunta, por que o seu desafio apareceu neste tópico?
Eu não me importo, claro, já há muito flubbing acontecendo, mas é apenas interessante. Não, nem sou contra isso, só interesses, nada mais.
Aqui, eu tenho uma pergunta, por que o seu desafio apareceu neste tópico?
Eu não me importo, claro, já há muito flubbing acontecendo, mas é apenas interessante. Não, eu nem me importo, apenas interesse, nada mais.
Porque a partir das minhas observações, as pessoas deste tópico raramente postam em outros tópicos, o que pode significar que não os lêem.
Este problema deve ser resolvido para a aprendizagem de máquinas, pois imagino que a sua solução seja necessária para a aprendizagem de reforço, por isso é relevante para este tópico.
Porque a minha observação é que as pessoas neste tópico raramente postam em outros tópicos, o que pode significar que não os lêem.
Este problema deve ser resolvido para a aprendizagem de máquinas, pois imagino que precisa de ser resolvido para a aprendizagem de reforço, por isso é relevante para este tópico.
E os sigmóides normais, etc. não funcionam? E há muitos deles em qualquer livro de texto.
E o que eles não lêem, eles não lêem. Às vezes, talvez.
Os sigmóides padrão, etc. são inadequados? Há muitos deles por aí, em qualquer livro didático.
Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho conhecimento, sou um tolo, por isso pergunto a pessoas inteligentes.
Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho o conhecimento - sou um tolo, por isso pergunto aos inteligentes.
Como é que sabemos se encaixam? Você lida com NS (redes neurais)?
E se não, o que é que tu fazes? E isto será mais próximo do tema do MO).