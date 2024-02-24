Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 873

Aleksey Vyazmikin:

Está com óptimo aspecto! Mas como se traduz isto em código que os mortais podem entender?

É igualmente fácil de traduzir

   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;
   Xcc = Xmax*2.0/3.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow(X/Xcp,2.0);    else
   if( (x>Xcp) &&(x<=Xcc) )   k= 1.0+((X-Xcp)/Xcp)/3.0; else
   if( (x>Xcc) &&(x<Xmax) )   k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,2.0);

O intervalo de variação do argumento X é dividido em sub-ramos necessários e a variação correspondente da função K é especificada neles.

Parece bom, como na foto acima, para uma faixa específica especificada no problema

Xmin= 0,0;

Xmax= 10.0;

Se você mudar estes limites, a beleza é quebrada.

Mas também pode ser feito de uma forma geral quando os limites do intervalo podem ser alterados e a saída é o valor da função necessária.


Bem, espero que o princípio da construção seja claro e compreensível.

Boa sorte.

É melhor assim, vamos remover o desnecessário

.

   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow(X/Xcp,2.0);    else
   if( (x>Xcp) &&(x<Xmax) )   k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,2.0);

Boa sorte.

É possível aumentar o efeito do corte

.

   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow(X/Xcp,4.0);    else
   if( (x>Xcp) &&(x<Xmax) )   k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,4.0);

Espero que tudo seja claro e compreensível.

Boa sorte.

 
Oleg avtomat:

É possível aumentar o efeito do corte

.

Espero que tudo seja claro e compreensível.

Boa sorte.

Obrigado!

É muito cedo para falar de forma clara e compreensível - teremos de pensar substancialmente sobre isso!

 
Por favor, peça aos moderadores para moverem todos os fios dos coeficientes para este tópicohttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 para que eles não se percam aqui.
 
Aleksey Vyazmikin:
Peço aos moderadores que movam todos os posts de tópicos sobre coeficientes para este tópicohttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 , para que eles não se percam aqui.

Aqui, eu tenho uma pergunta, por que o seu desafio apareceu neste tópico?

Eu não me importo, claro, já há muito flubbing acontecendo, mas é apenas interessante. Não, nem sou contra isso, só interesses, nada mais.

 
Yuriy Asaulenko:

Aqui, eu tenho uma pergunta, por que o seu desafio apareceu neste tópico?

Eu não me importo, claro, já há muito flubbing acontecendo, mas é apenas interessante. Não, eu nem me importo, apenas interesse, nada mais.

Porque a partir das minhas observações, as pessoas deste tópico raramente postam em outros tópicos, o que pode significar que não os lêem.

Este problema deve ser resolvido para a aprendizagem de máquinas, pois imagino que a sua solução seja necessária para a aprendizagem de reforço, por isso é relevante para este tópico.

 
Aleksey Vyazmikin:

Porque a minha observação é que as pessoas neste tópico raramente postam em outros tópicos, o que pode significar que não os lêem.

Este problema deve ser resolvido para a aprendizagem de máquinas, pois imagino que precisa de ser resolvido para a aprendizagem de reforço, por isso é relevante para este tópico.

E os sigmóides normais, etc. não funcionam? E há muitos deles em qualquer livro de texto.

E o que eles não lêem, eles não lêem. Às vezes, talvez.

 
Yuriy Asaulenko:

Os sigmóides padrão, etc. são inadequados? Há muitos deles por aí, em qualquer livro didático.

Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho conhecimento, sou um tolo, por isso pergunto a pessoas inteligentes.

 
Aleksey Vyazmikin:

Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho o conhecimento - sou um tolo, por isso pergunto aos inteligentes.

Como é que sabemos se encaixam? Você lida com NS (redes neurais)?

E se não, o que é que tu fazes? E isto será mais próximo do tema do MO).

