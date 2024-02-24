Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 771
Não há fontes para as vantagens? Então você pode copiá-las e colá-las, e depois descobrir à medida que você for avançando.
Em C++? É bem possível que tudo esteja escrito em Python, a biblioteca de modelos de estatuetas. Até agora, ainda não consegui perceber. Não percebi o objectivo de obter uma matriz quando a depuração.
Posso abandonar tudo isto por agora.
Quem pode aconselhar sobre a classificação da gama de preços, qual é o melhor tipo de rede ou algo mais?
E também sobre R e Python. Por exemplo, como testar uma rede neural? Envie uma cotação e receba os pesos da rede. Ou você usa um script para fazer uma conexão?
Se você fizer isso através de um fichário, então a otimização deve demorar muito tempo.
Sim, mas eu próprio ainda não a encontrei.
mas eu encontreihttp://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4.
tente
Há algum tipo de pulga como resultado)
Sim, não está a desenhar correctamente... código antigo, aparentemente.
Só depois de rever todas as teorias e clipes é que cheguei à conclusão de que uma e a mesma coisa, como um verso memorizado, está a ser dito como papagaios.
Exactamente. Centenas de artigos na Internet sobre o Arima, e em todo o lado - "encontrar autocorrelação e autoregressão", depois uma dúzia de fotografias, e imediatamente a resposta com três parâmetros sem qualquer explicação. Em 10% dos artigos eles podem até mencionar que há sazonalidade.
Eu tirei uma foto do próximo tópico, vitalmente...
Caro Mestre, você é um mágico maravilhoso. Eu entendo que Maximka, que está pedrado, não entende
os significados dos postes, muitas vezes perdendo o fio... mas você! Misha, eu não sugeri nada, eu só perguntei...
Vossa Majestade para me mostrar algumas fotos, só isso!))) hilariante...
Não fui eu que o fiz, acima de postar os caras postaram uma foto nos meus dados usando o seu método. Mais ou menos...
Bem, costumava abordar as coisas com seriedade) Portanto, quero entender como as coisas funcionam. Estou farto de teorias, não as entendo muito de qualquer maneira, estão todas numa "língua de pássaro". Provavelmente fazem-no de propósito, para que ninguém entenda nada. Então eles não perguntam como fazê-lo na prática, porque eles próprios não sabem.
Bem, em muitos aspectos tens razão. A teoria é tão diferente da prática quanto 0 é diferente de 100. Ou seja, é diametralmente oposto. Depois de estudar a teoria e passar à prática, você começa a se perguntar quão grande é a diferença.
Eu sou um praticante. A minha tarefa é fazer dinheiro no mercado, e não provar que uma abordagem ou outra está certa. Ou para provar para mim mesmo que este método é o melhor para mim. Aceito qualquer método que traga lucro. Porque a minha tarefa é para o dinheiro EARN, e não para girar para sempre em rede, andaimes, mpeli, etc., estando convencido e desapontado com estes ou aqueles métodos.
Estabeleça um objectivo para si próprio para começar a ganhar e começar a ganhar dinheiro apenas a partir dele....
Quando escrevi a primeira versão do robô fiquei muito surpreendido porque é que as trocas são ignoradas, etc., se a compararmos com a última versão, a diferença é significativa. E agora parece que está a fazer todos os negócios que a IA requer. Portanto, meu conselho para você, vá da pesquisa teórica para a negociação prática com depósito mínimo e risco mínimo, mas em dinheiro real e você vai entender o quanto diferente a parte teórica do estudo da negociação prática....
P.S. Realizações em teoria não lhe trarão dinheiro. Só trocas práticas e só isso...
Bem, é só isso... pensamentos em voz alta... inspirado por....