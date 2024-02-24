Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 778
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O meu TC funcionou assim:
Tudo bem.
Mas será que vale a pena vender numa tendência ascendente, por exemplo?
Seu TS não tem o indicador de tendência mais simples (pelo menos dois pontos MA no período MN1) para saltar negociações desnecessárias (arriscadas).
Alexander, eu entendi há muito tempo que seu TS compra em um pullback e vende em um rebote.
Tudo bem.
Mas vale a pena vender com uma tendência crescente?
Você não tem o indicador de acompanhamento de tendência mais simples no seu TS para saltar negociações desnecessárias (arriscadas).
Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Isso assusta-me imenso. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Há muito tempo que não temos um guizo e um guizo... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?
Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Isso assusta-me imenso. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Há muito tempo que não tínhamos uma cascavel... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?
O acordo é óptimo, ela vai estar do lado positivo, não importa o que aconteça.Dá-lhe tempo para se "habituar ao ambiente".
Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Assusta-me muito fazer uma troca daquelas. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Já passou muito tempo desde que tive uma cascavel... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?
Mostrou-me hoje. Os tipos normais tentam silenciosamente. Os mendigos gemem. Cansativo.
Dê ao Doc as fórmulas de transformação, com exemplos. Ele que bombeie 10 anos de carraças. Testa-os durante três ou cinco anos...
Ele mostrou-me hoje. Os tipos normais tentam silenciosamente. Os mendigos gemem. É cansativo.
Dê ao Doc as fórmulas de transformação, com exemplos. Ele que bombeie 10 anos de carraças. Teste em 3-5 anos...
Sim, ele e eu temos estado a trabalhar juntos em privado. Ele é um génio.
Eu dou-te os meus cinco cêntimos. Linha azul de feedback. Sim, sim, eu hoje estava a treinar demais...
Tudo bem, mas o último sinal foi um pouco decepcionante :-(
Ou então subtrair do próprio delta cumulativo o MA do delta cumulativo.
Então haverá um desvio.
Estás a dizer a verdade... Obrigado, tive a sensação de que havia um erro, agora é um assunto diferente...
parece que sim.
haverá muitos deles, ou seja, mais...
Na verdade, este é um dos sinais de que o TS é adequado para o mercado...
Acredito que qualquer movimento de mercado deve ser formado como um pré-requisito. Não há movimento de mercado infundado. Mesmo plano deve ser baseado na condição prévia.
Portanto, nossa tarefa é avaliar corretamente esses pré-requisitos antes do início do movimento.... IMHO naturalmente....
Uma das opções é avaliar o mercado nos momentos do sinal CONTROL das estratégias de tendência. Se isto é uma inversão real ou uma falsa....
Vou contar-te uma história que me aconteceu há muito tempo.
Fui à estação de transfusão de sangue pela primeira vez e fiquei muito assustada e eles me colocaram no sofá. Então uma enfermeira diz para a outra. Veja qual é o seu apelido (o único no país, a propósito) não russo, não russo....
E eu estou lá deitado, e eu tipo, "Ainda está vermelho", e eu tipo, "Oh, ainda está vermelho".
Toda a sala e os doadores e as enfermeiras estavam a rir-se......