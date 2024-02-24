Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 778

Alexander_K2:

O meu TC funcionou assim:

Alexander, eu percebi há muito tempo que o seu TS está comprando com um pullback e vendendo com um bounce

Tudo bem.

Mas será que vale a pena vender numa tendência ascendente, por exemplo?

Seu TS não tem o indicador de tendência mais simples (pelo menos dois pontos MA no período MN1) para saltar negociações desnecessárias (arriscadas).

 
Renat Akhtyamov:
Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Isso assusta-me imenso. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Há muito tempo que não temos um guizo e um guizo... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?

 
Alexander_K2:

Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Isso assusta-me imenso. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Há muito tempo que não tínhamos uma cascavel... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?

O acordo é óptimo, ela vai estar do lado positivo, não importa o que aconteça.

Dá-lhe tempo para se "habituar ao ambiente".
 
Alexander_K2:

Olha para a precisão e oportunidade das entradas e saídas, Rena. Assusta-me muito fazer uma troca daquelas. Feitiçaria... Onde está o Feiticeiro, já agora? Já passou muito tempo desde que tive uma cascavel... Todas essas brigas. É assim que a magia pode escapar. Não?

Mostrou-me hoje. Os tipos normais tentam silenciosamente. Os mendigos gemem. Cansativo.
Dê ao Doc as fórmulas de transformação, com exemplos. Ele que bombeie 10 anos de carraças. Testa-os durante três ou cinco anos...

 
Vizard_:

Ele mostrou-me hoje. Os tipos normais tentam silenciosamente. Os mendigos gemem. É cansativo.
Dê ao Doc as fórmulas de transformação, com exemplos. Ele que bombeie 10 anos de carraças. Teste em 3-5 anos...

Sim, ele e eu temos estado a trabalhar juntos em privado. Ele é um génio.

 

Eu dou-te os meus cinco cêntimos. Linha azul de feedback. Sim, sim, eu hoje estava a treinar demais...

Tudo bem, mas o último sinal foi um pouco decepcionante :-(

 
elibrarius:

Ou então subtrair do próprio delta cumulativo o MA do delta cumulativo.
Então haverá um desvio.

Estás a dizer a verdade... Obrigado, tive a sensação de que havia um erro, agora é um assunto diferente...

 
Renat Akhtyamov:

parece que sim.

haverá muitos deles, ou seja, mais...

Na verdade, este é um dos sinais de que o TS é adequado para o mercado...


Acredito que qualquer movimento de mercado deve ser formado como um pré-requisito. Não há movimento de mercado infundado. Mesmo plano deve ser baseado na condição prévia.

Portanto, nossa tarefa é avaliar corretamente esses pré-requisitos antes do início do movimento.... IMHO naturalmente....

Uma das opções é avaliar o mercado nos momentos do sinal CONTROL das estratégias de tendência. Se isto é uma inversão real ou uma falsa....

 
Hoje, eu requalifiquei o TS, mas por causa do erro que encontrei e do grupo de preditores adicionados, tenho que fazer tudo novamente e vou fazê-lo, porque o destino do depósito está em jogo, assim como a minha credibilidade, que recentemente subiu aos céus a julgar pelos feedbacks, o que não me agrada. Eu sou apenas um músico e é red.... Tal como toda a gente.....
 

Vou contar-te uma história que me aconteceu há muito tempo.

Fui à estação de transfusão de sangue pela primeira vez e fiquei muito assustada e eles me colocaram no sofá. Então uma enfermeira diz para a outra. Veja qual é o seu apelido (o único no país, a propósito) não russo, não russo....

E eu estou lá deitado, e eu tipo, "Ainda está vermelho", e eu tipo, "Oh, ainda está vermelho".

Toda a sala e os doadores e as enfermeiras estavam a rir-se......

