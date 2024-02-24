Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 768
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Geralmente, eu negoceio em forex, os dados são retirados da bolsa CME via KD. Portanto, é relevante...
Em geral, qualquer pessoa interessada em FORTS. Verifiquei o TS no Si, este é um dólar não monetário para rublo no moex. A bolsa de Moscovo. O resultado é idêntico em qualidade. O problema é que eu tenho MT5, eu fiz 99% de MT5, mas fiquei preso ao MT5 e o cálculo é muito lento. Eu não entendo. Este cálculo é demasiado complicado para o MT5. Se eu estiver interessado em promover o TS para FORTS, ficaria grato a eles.
Eu digo-te qual é o problema onde o problema está.....
.
Se você criar um ramo, talvez alguém ajude...
Como prometido, estou postando os resultados do método Dr.Trader....
E aqui, por recomendação do Trickster não começou a fazer, pode quem vai fazer e vai fazer. Eu anexei o arquivo de treinamento ....
Como prometido, estou postando os resultados do método Dr.Trader....
E aqui, por recomendação do Trickster não começou a fazer, pode quem vai fazer e vai fazer. Eu anexarei o arquivo de treinamento....
Eu não o fiz como recomendado pelo Trickster, talvez alguém o faça e o publique. Anexei o ficheiro de formação ....
Achas que ele está a dar bons conselhos?
Acho que ele tem brincado com R por tantos anos, agora ele está rindo sem ganhar nada :)
é estranho que o teu teste e o trey sejam iguais, há um erro algures
e acho que ainda tens o mesmo conjunto pequeno, certo? Então não vale a pena fazer isso.
Achas que ele está a dar bons conselhos?
Ele brinca com R há anos, agora está a rir-se sem ganhar nada :)
é estranho que o teu teste e treino sejam iguais, há um erro algures
e parece que ainda tens o mesmo conjunto pequeno, certo? Então não vale a pena fazê-lo de todo.
Sim, um conjunto de 30 linhas não é sério... Se mesmo dezenas de milhares, eu pudesse executar o treinamento e até mesmo gerar o código fonte, estou testando agora mesmo.
e aqui está a matriz de correlação do gráfico em zig-zag
Outro bom artigo sobre a RL
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
Como prometido, estou postando os resultados do treinamento do método Dr.Trader....
O que irá imprimir o seguinte código
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
se for chamado depois de selecionar parâmetros e criar um modelo? Tem de ser maior que 0. Muito bem, se for maior que 0,5. Idealmente se ===1.
Este é o resultado de uma validação cruzada apenas nos dados de treinamento.
é estranho que seu teste e pista sejam iguais em akurasi, há um erro em algum lugar
Guru tem sempre o mesmo teste e o mesmo tronco em akurasi, tudo é normal
Não, o teste e o trem são os mesmos, porque os dados para o teste ainda não estão disponíveis, ele aparecerá em uma semana. Foi o que eu fiz só para ver o que se passa...
Vou tentar adicionar o código e ver o que se passa no R