Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 774
YOOOOOOOOOOOOOOOOO! Então ninguém me disse como calcular a Probabilidade e a AIC. Mas, eu fiz e o cálculo é o mesmo que o R.
Existe um 3.4.3 na Microsoft?
Por LIME, obrigado.
Há sim. Mas o meu MRO não quer instalar depois de instalar o CUDA e o cuDNN. Ainda não encontrei a razão. Portanto, estou usando o K 3.4.3 limpo, embora o 3.4.4 já tenha sido liberado.
Verifica. Mas depois de instalar o CUDA e o cuDNN, meu MRO não quer instalar. Ainda não encontrei a razão. É por isso que eu uso o K 3.4.3 puro, embora o 3.4.4 já tenha sido lançado.
Eu usei 3.4.4. DALEX também está disponível, eu vou começar com ele, parece ser mais simples do que LIME.
Tenho uma notícia a chegar doR-bloggers. Hoje veio um anúncio para a DALEX, um pacote sobre selecção de importância variável. Tentei instalá-lo - ele não vai instalar para o meu R 3.4.2.
Mas gostei muito da ideia.
Normalmente a importância variável é importante no sentido da frequência com que o preditor foi usado no ajuste do modelo.
Mas a DALEX usa uma ideia diferente: a importância do preditor refere-se ao impacto desse preditor sobre o sucesso da previsão . O modelo em si é tratado como uma caixa negra.
Eu tentei me lembrar de todos os pacotes que usei e não consigo me lembrar de um pacote com a mesma idéia - prever o impacto.
Alguém pode sugerir um?
Tópico interessante a. Eu mesmo uso o vtraet e estou feliz com ele, mas não há limite para o quanto mais posso fazer. Gostaria de tentar correr o Dalex com os meus dados, mas não sei como o fazer. Talvez alguém possa ajudar... Só para eu começar...
"Host-Barine". A oferta é retirada. E deixa de ser amigo...
.... Eu quero tentar correr o Dalex com os meus dados, mas não sei como fazê-lo. Talvez alguém possa ajudar... Pelo menos, faz-me começar...
Não o podia usar durante uma hora...
Algum tipo de complicação????
Como quiseres, Trickster. Eu já cortei laços de amizade com Maxim, mas só até ele pedir desculpas em verso..... APPLIED!!!!
Confira....