Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 774

YOOOOOOOOOOOOOOOOO! Então ninguém me disse como calcular a Probabilidade e a AIC. Mas, eu fiz e o cálculo é o mesmo que o R.

 
SanSanych Fomenko:

Existe um 3.4.3 na Microsoft?

Por LIME, obrigado.

Há sim. Mas o meu MRO não quer instalar depois de instalar o CUDA e o cuDNN. Ainda não encontrei a razão. Portanto, estou usando o K 3.4.3 limpo, embora o 3.4.4 já tenha sido liberado.

O local tem estado pendurado na última meia hora?

 
Vladimir Perervenko:

Verifica. Mas depois de instalar o CUDA e o cuDNN, meu MRO não quer instalar. Ainda não encontrei a razão. É por isso que eu uso o K 3.4.3 puro, embora o 3.4.4 já tenha sido lançado.

O local tem estado pendurado na última meia hora?

Eu usei 3.4.4. DALEX também está disponível, eu vou começar com ele, parece ser mais simples do que LIME.

 
SanSanych Fomenko:

Tenho uma notícia a chegar doR-bloggers. Hoje veio um anúncio para a DALEX, um pacote sobre selecção de importância variável. Tentei instalá-lo - ele não vai instalar para o meu R 3.4.2.

Mas gostei muito da ideia.

Normalmente a importância variável é importante no sentido da frequência com que o preditor foi usado no ajuste do modelo.

Mas a DALEX usa uma ideia diferente: a importância do preditor refere-se ao impacto desse preditor sobre o sucesso da previsão . O modelo em si é tratado como uma caixa negra.

Eu tentei me lembrar de todos os pacotes que usei e não consigo me lembrar de um pacote com a mesma idéia - prever o impacto.

Alguém pode sugerir um?

Tópico interessante a. Eu mesmo uso o vtraet e estou feliz com ele, mas não há limite para o quanto mais posso fazer. Gostaria de tentar correr o Dalex com os meus dados, mas não sei como o fazer. Talvez alguém possa ajudar... Só para eu começar...

 
Maxim Dmitrievsky:
Mihail Marchukajtes:

Mihail Marchukajtes:

.... Eu quero tentar correr o Dalex com os meus dados, mas não sei como fazê-lo. Talvez alguém possa ajudar... Pelo menos, faz-me começar...

Não a consigo usar há uma hora...

 
SanSanych Fomenko:

Algum tipo de complicação????

 
Vizard_:

Confira....


 
Mihail Marchukajtes:

Confira....


Shalom,

É aqui que o depósito é drenado?
