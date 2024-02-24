Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 764
Para os testes.... vamos entrar na fray.... veremos lá....
não, eu sobrevivo no mercado apenas pela redução de quaisquer riscos (o principal objectivo é não perder)
não tenho a oportunidade de negociar sem os testes adequados
Verificar um pequeno real é o teste mais confiável, tanto a estratégia quanto o Expert Advisor que a executa. Confie em nós, haverá mais perguntas. Só pela execução da ordem...
Eu comi o meu cão na execução da ordem, nada de mais.
o testador já tem tudo construído nele
Está a rastejar, mas está a testar muito lentamente.
Mas eu acompanhei visualmente a influência de vários picos no conjunto de dados, que afetaram negativamente as negociações durante 1000 barras.
E há muitas maneiras de melhorar o sistema, se eu só tivesse tempo.
Isto é muito arriscado, tanto em tempo como em valor... IMHO... comece a trabalhar com ele, precisa de começar depois de um bom sorteio...
Eu já analisei os resultados iniciais dos meus testes e decidi testá-los, então eu gostaria de implementá-los na contra-tendência.
Isso é o que se chama...PA!!!!
Tal como tu foste atrás dele de propósito. PIDs de criadores de mercado!!!
Eu já estaria de volta, mas não... Eles deviam ter comido as minhas paragens. P...R...s...s...s!!!!
Sem as paragens, tem de se jogar. Vai para o inferno.
O canil é muito saltitante. Os britânicos sabem como ganhar dinheiro.
Infelizmente para os comerciantes comuns eles vêem onde está a maioria das paragens, por isso ganham dinheiro com isso.
Há muito que os britânicos podem fazer, e muito que eles próprios não podem fazer.
Por exemplo, o famoso Soros, que alegadamente derrubou o canil. Não foi Soros quem derrubou o canil, foi Soros quem foi escolhido como o bode expiatório. Naquela época, o Banco de Inglaterra precisava de uma intervenção, mas eles não podiam fazê-lo directamente - são os britânicos! e por isso minaram a sua credibilidade, por isso a intervenção foi levada a cabo, mas foi atribuída a Soros. O canil é assim.