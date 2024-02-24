Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 777
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Alguém sabe que tipo de bastardo está a puxar a ue e o seu tipo para baixo???? Então... Só estou a perguntar...
o risco de alguém saltar ou melhor, a rede
Nenhum peru, NS etc. será capaz de mostrar isto e desdobrar/treinar/preparar/etc.
Alguém sabe que tipo de bastardo está a puxar a ue e o seu tipo para baixo???? Então... Só estou a perguntar...
Perdoa-me, por amor de Deus, sou um tolo))) Eu não disse apenas "Icarus")))
o risco de alguém está fora das tabelas.
isto é, não sei se estão certos ou errados, mas eles são o verdadeiro negócio.
Eu chamo-lhe um erro quando o TS recebe um menos. Normalmente num TS normal, o menos não deve ser grande, mas aqui... MAS... :-(
Sim... conta o desvio padrão do delta comulativo.
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); onde dMovingAverage é o MA do delta cumulativo
O preço tem um efeito negligenciável sobre o resultado. Eu acho que o MA de delta cumulativo é suficiente. Ou apenas delta cumulativa.
Eu chamo-lhe um erro quando um TC recebe um menos. Normalmente, num TC normal, os "minus" não devem ser grandes, mas aqui... BLEEP :-(
então só quero
eles apenas se tornam muitos, ou seja, mais
O risco de alguém está fora das tabelas.
nenhum peru, nenhum NS, etc. alguma vez o poderá mostrar
O meu TS funcionou assim:
Tens a certeza?... A julgar pelo código que você calcula o MA do delta cumulativo (centenas ... milhares de unidades) e encontrar a diferença com o preço (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); onde dMovingAverage é o MA do delta cumulativo
O preço tem um efeito negligenciável sobre o resultado. Acho que o delta cumulativo de MA é suficiente para usar. Ou apenas um delta cumulativo.
Ou então subtrair o MA do delta cumulativo do próprio delta cumulativo.
Então o desvio será