Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 777

Novo comentário
 
Queres, queres... MMMM recruta investidores por um milhão de dólares....... :-)
 
Decidi bombardear as massas e, por sorte, o sinal está a perder :-( e bastante mal. Eu sou sempre assim, quando estou prestes a ficar rico, tu é que ficas com ele :-(. Na esperança de que, na Ásia, recuperemos apenas um pouco...
 
Alguém sabe que tipo de bastardo está a puxar a ue e o seu tipo para baixo???? Então... Só estou a perguntar...
 
Mihail Marchukajtes:
Alguém sabe que tipo de bastardo está a puxar a ue e o seu tipo para baixo???? Então... Só estou a perguntar...

o risco de alguém saltar ou melhor, a rede

Nenhum peru, NS etc. será capaz de mostrar isto e desdobrar/treinar/preparar/etc.

 
Mihail Marchukajtes:
Alguém sabe que tipo de bastardo está a puxar a ue e o seu tipo para baixo???? Então... Só estou a perguntar...

Perdoa-me, por amor de Deus, sou um tolo))) Eu não disse apenas "Icarus")))

 
Renat Akhtyamov:

o risco de alguém está fora das tabelas.

isto é, não sei se estão certos ou errados, mas eles são o verdadeiro negócio.

Eu chamo-lhe um erro quando o TS recebe um menos. Normalmente num TS normal, o menos não deve ser grande, mas aqui... MAS... :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Sim... conta o desvio padrão do delta comulativo.

Tens a certeza? A julgar pelo código, você calcula o MA do delta cumulativo (centenas ... milhares de unidades) e encontra a diferença com o preço (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); onde dMovingAverage é o MA do delta cumulativo

O preço tem um efeito negligenciável sobre o resultado. Eu acho que o MA de delta cumulativo é suficiente. Ou apenas delta cumulativa.

 
Mihail Marchukajtes:

Eu chamo-lhe um erro quando um TC recebe um menos. Normalmente, num TC normal, os "minus" não devem ser grandes, mas aqui... BLEEP :-(

então só quero

eles apenas se tornam muitos, ou seja, mais

 
Renat Akhtyamov:

O risco de alguém está fora das tabelas.

nenhum peru, nenhum NS, etc. alguma vez o poderá mostrar

O meu TS funcionou assim:


 
elibrarius:
Tens a certeza?... A julgar pelo código que você calcula o MA do delta cumulativo (centenas ... milhares de unidades) e encontrar a diferença com o preço (1,41 ... 1,42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); onde dMovingAverage é o MA do delta cumulativo

O preço tem um efeito negligenciável sobre o resultado. Acho que o delta cumulativo de MA é suficiente para usar. Ou apenas um delta cumulativo.

Ou então subtrair o MA do delta cumulativo do próprio delta cumulativo.
Então o desvio será

1...770771772773774775776777778779780781782783784...3399
Novo comentário