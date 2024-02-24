Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 761
Vá lá Equi, vamos rir.
Aquele que ri por último, ri-se.... Se afixares a tua, acho que vai ser hilariante...
Você deve monitorar a sua conta na faia.
Estou a pensar em abrir uma conta de penhor num futuro próximo, por isso vou congelá-la... Tudo será visível lá...
Professor, toda a esperança depende de si. Mostre-me.
Mestre, você é o homem. Vamos ouvi-lo.
Mishan, estou cansado de rir, vamos chorar EQ))))
Se me tocar, digo-lhe como substituir um dos inputs...
Eu vou postar as negociações hoje.... Acho que vai ficar comovido com isso, especialmente quando ler a descrição...
Dá-me algumas fotos. Por exemplo. Em vez de z você pode me dar seus dados.
---------------------------------
biblioteca(corrplot)
# gerar os dados
dados <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(dados)
x2 <- 2*sin(dados)
alvo <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# montar para o dataframe
z <- data.frame(dados, alvo, x1, x2)
head(z) # ver o que conseguimos
str(z) # + estrutura
# Vamos ver os diagramas de zoom ("caixas com bigodes")
boxplot(z[,-1]))
# E a matriz de correlação
corm <- cor(z[,-1]))
corrplot(corm, método = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
É um pouco incerto qual é o exemplo e para que serve, mas ainda não redesenhei os meus modelos, por isso também ainda não fiz um ficheiro de treino. Quando eu estiver pronto para me reciclar e fazer uma amostra do estagiário, não me esquecerei de verificar....
Misha, estou ficando cansado de rir de você e Maximka, o pedrado))))
Mostre-me -
# Vejamos os gráficos de dispersão ("caixas com bigodes")
# E a matriz de correlação
Nos seus dados...
Eu não os tenho agora, os arquivos de treinamento dos modelos atuais foram apagados. Quando eu fizer a reciclagem, vou fazer os teus cálculos e mostrar-te tudo. Não estou a encher todos os 110 preditores neste momento, mas estou a seleccionar os que são relevantes neste momento. Acho que vou fazer alguma coisa até ao final da semana...
Aqui está o saldo em duas semanas, esta é a terceira. O mesmo padrão está funcionando. Na semana passada houve uma mudança de futuros, então houve poucas negociações, assim que eu troquei os futuros, começou a funcionar. Ontem, apanhei dois dados e de repente parei de negociar. Hoje reiniciei-a à noite, embora tenha perdido um bom sinal. Mas, no geral, tudo está bem até agora. Desejo-vos a todos o mesmo.