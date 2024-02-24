Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 763
É sequer possível fazer o que descrevi acima? Sei que há comités de redes, mas nunca trabalhei com eles. E presumo que o treino tem de ser feito em paralelo... Ou é possível fazer cada um separadamente? O que você acha?
Sim, tal coisa tem um lugar, é um comitê, mas o suficiente ogibike no treinamento com uma grade e o resultado final não é forçado a esperar (piorar). Quanto mais elementos no sistema, mais não é confiável. o sistema deveria ser mais simples.... Mas, em geral, esta abordagem pode muito bem ser. Não viola nenhuma lei séria em rede, apenas aumenta a probabilidade de erro devido a um grande número de elementos.
5 redes precisam de ser treinadas para que todas as 5 sejam treinadas correctamente. Se uma das 5 redes der errado, isso pode afetar todo o resultado. Você pode fazê-lo, mas eu tentaria reduzir o número de entradas...
Se os dados de entrada são muitos 1000 para uma resposta e não são suficientes 1000 exemplos, então muito provavelmente o significado das variáveis no exemplo é muito fraco e barulhento. Eu pessoalmente uso de 10 000 exemplos, e o algoritmo do Random Forest é bom o suficiente para lidar com este número. E respondendo a sua pergunta sobre o envio de resultados de 5 grelhas para a 6ª grelha, sim, você pode treinar desta forma. Mas mesmo aqui, podemos fazer uma abordagem diferente, basta colocar a importância dessas 5 grelhas na cédula. ou seja, uma espécie de previsão cumulativa para usar. e, mais uma vez, pensar cuidadosamente sobre os dados de entrada.
Obrigado pela explicação... Eu vou pensar...
Michael, não destruas a alma dos ortodoxos... Faça o Graal rapidamente. Eu não aguento mais...
Sobre o trabalho da série temporal de um cientista do conjunto de dados financeiros
Pode ser útil para alguém. Para aqueles que têm uma conta Kaggle
A Numerai está doando 1 milhão de dólares em Numeraire para os usuários do Kaggle.
Visite numer.ai/airdrops para reclamar 30 NMR (~$500), ligando a sua conta Kaggle.
Eu também recebi essa mensagem. A nuance é que estas fichas de RMN vão pagar em pedaços durante meses, e o preço da RMN está a descer.
E a conta kaggle tem de ser mais alta do que uma conta inicial.
p.s. Há muita confusão a acontecer no numerário. Ou os resultados enviados algumas horas antes do final do concurso recusaram-se a ser aceites e ficaram por processar. Caso contrário, um modelo baseado num conjunto aleatório de preditores tornar-se-ia subitamente "sem originalidade", mesmo que a hipótese de sem originalidade fosse quase nula. As probabilidades também não são tão claras, às vezes todos perdem imediatamente.
Parece que duas vezes por ano eles organizam uma atualização da vitrine, todos correm para comprar seus tokens e os perdem em apostas. E assim anda às voltas e voltas.
Michael, não destruas a alma dos ortodoxos... Faça o Graal rapidamente. Eu não aguento mais...
Na verdade, o Graal é diferente para todos, eu encontrei o meu. Agora estou à procura de investidores, porque não quero gastar dinheiro aqui e ali. Eu vou criar uma conta PAMM, por isso não tens de quê. Eu não tenho que fazer nada. Precisamos de ter o dinheiro :-)
Olha só, ontem fiz uma conta até à minha garganta. Então você está cortando e cortando e cortando às custas dos ofícios, e depois bam!!!! E o segundo turno. Duas negociações encalharam minha conta só porque um filho da puta que eu vejo no espelho pela manhã decidiu prolongar demais as paradas e não treinou a IA no novo futuro.... Ainda é o mesmo modelo treinado por quem sabe quando
Semyonych.....
Na verdade, o Graal é diferente para todos, eu encontrei o meu.
Eu concordo. Um grande ditado.
Eu sugiro um pouco de oração e remendar os sacos de dinheiro enquanto o meu graal está a ser testado (muito lentamente sem a GPU)
:))
Para os testes.... vamos entrar na fray.... veja o que acontece....