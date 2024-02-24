Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 705

Novo comentário
 
Renat Akhtyamov:
tens prognóstico, porque não?

Quero ver como é o teu. Mostra-me...

[Excluído]  
Vizard_:

Quero ver como é o teu. Mostra-me...

Tendência ANGLE MT5

 
Vizard_:

Quero ver como é o teu. Mostra-me...

assim e coisas do género.


 
Renat Akhtyamov:

assim e assim por diante.


Eu não quero o tipo. Quero-o como o teu. A melhor versão! O último! Mostra-me...

 
Vizard_:

Eu não quero o tipo. Quero-o como o teu. A melhor versão! O último! Mostra-me...

o mais tardar no momento.

 
Renat Akhtyamov:
O mais tardar no momento

Obrigado.

 
Renat Akhtyamov:

o mais tardar no momento.

Coloque a ordem no indicador na sua mente, ele estará no lado positivo.

Acho que está a exagerar...

 
Vizard_:

Acho que ele está a exagerar...

não
 
Renat Akhtyamov:
não

Bem, afixe o indicador, Maxim vai verificar. Eu não tenho o mt em mãos...

 
Vizard_:

Bem, afixe o indicador, Maxim vai verificar. Eu não tenho o mt em mãos...

Feiticeiro, isso é uma inflexão.

dois níveis mostraram, sem cruzamentos.

Fá-lo.

1...698699700701702703704705706707708709710711712...3399
Novo comentário