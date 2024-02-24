Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 700

SanSanych Fomenko:

Acontece que o graal foi embaçado.

Mas eu não entendo como usá-lo, e ninguém entende.

Muito bem, está na hora de ver televisão.

Você não sabe do que está a falar.

É como enviar dois bytes. É o Binom de Newton (c).

 
sibirqk:

Não, eu acho que ainda na previsão SanSanych em algum lugar implicitamente espreitando o valor futuro. Então é um pouco cedo para limpar os bolsos.

+100500

Mas não o desconsidere como um galo involuntário na estrada.

 
Nikolay Demko:

+100500

Mas não te deixes adiar por um golpe ocasional de perspicácia.

<yt> é o valor do preço ou o SMA?
 

https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf página 57

O início parece estar claro.

Yt é o preço no t-ésimo bar
n - período de autoregressão?
j é o iterador sobre as barras


o resto (w,v,e,F,g) é o modelo AR, estou acabado aqui.

 
Vizard_:
Doutor, verifique as articulações, os meus olhos estão a ficar escorregadios.
Fa, vê a previsão para hoje à noite.
Max, vai buscar uma cerveja, porque o teu amigo Yurik prometeu
para vir e nos ensinar como fazer previsões de 70%))))
Misha! Já é quarta-feira! Onde estão os sinais prometidos no domingo?)

A negociação está ativa, mas ainda não está ganhando, mas também não está perdendo. Devido ao longo histórico de sinais, a cauda não é visível....

Agora, acho que vai começar a definir-se. Acontece que, no início, ele empata e, em seguida, alcança!!!!

Esta é uma das avaliações do desempenho do sistema comercial, não despenca no jouster. Mantém o equilíbrio da dieta em uma posição desfavorável na estratégia básica.

Vizard_:
Doutor, verifique as articulações, os meus olhos estão a ficar escorregadios.
Fa, vê a previsão para hoje à noite.
Max, vai buscar uma cerveja, porque o teu amigo Yurik prometeu
para vir e nos ensinar como fazer previsões de 70%))))
Misha! Já é quarta-feira! Onde estão os sinais prometidos no domingo?)))

Estou farto desta ciência, é tudo uma coisa e só uma coisa.

dip multiagente kulerning nada há todos os tipos de estados Markovianos com memória

https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf

 

Ontem descobri como procurar o conjunto máximo de dados com comprimento máximo de amostra adaptado à variável de saída. Ontem à noite, fiz um guião, mas o R não deu em nada. O R voltou a correr hoje e funcionou. Precisa de mais testes!!!!!

 

Só há uma coisa a dizer.

Semiyonych, Semyonych..............

Mihail Marchukajtes:

Só há uma coisa a dizer.

Semiyonych, Semyonych..............

você pega uma garrafa de vodka, mistura-a com jaguar e adiciona um Baltika 9 a gosto

bebes, levantas a mão, depois baixa-la bruscamente... :)))

