Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 701
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você pega uma garrafa de vodka, mistura-a com jaguar e adiciona um Baltika 9 a gosto.
beba, levante a mão para cima e depois baixe-a bruscamente... :)))
Sábio plano, mas eu virei os sinais e segui em frente :-)
A Lambda via Box Cox está a levantar-se
Já o vi na cartola, sim.
Antes do auto.arima você pode executar este código -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda
e depois auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Tudo parece um pouco simples demais, há dúvidas se isso é suficiente. Talvez você também precise transformar o trem e os vetores de tt você mesmo.
Já o vi na Ajuda, sim.
Antes do auto.arima você pode executar este código -
e depois auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Tudo parece um pouco simples demais, há dúvidas se isto é suficiente. Talvez eu também precise de transformar o comboio e os vectores de tt.
Não se pode aplicar umarima assim:
A metodologia é muito bem trabalhada.
MAS.
Mesmo tendo realizado tudo isso, não podemos necessariamente confiar no aryma, porque é necessário verificá-lo com um arco e se ele está disponível, então o garch. Mas a boa notícia é que para modelar a tendência em garch (também o próprio garch modelo + modelo de distribuição) a mesma arima é usada. Portanto, exercícios com arima não são uma perda de tempo em termos de vestuário.
PS.
Em relação à SMA. O cálculo do preço futuro como a diferença de preços previstos e conhecidos no caso do modelo utilizado não é correto: o ponto é que o erro é adicionado à soma dos preços no modelo. portanto, preço previsto = preço médio + erro.
Após a divisão em trem/teste/válido , misture o trem. Não baralhe o resto dos conjuntos.
Isto é válido para classificação por redes neurais. Além disso, para o treino de redes neurais profundas, misture cada mini-batch antes de o alimentar.
Boa sorte.
Estou novamente a pensar em misturar cordas antes de alimentar a NS.
Se você baralhar apenas o trem, então estimando por teste nós estaremos fazendo o ajuste. Acho que devíamos baralhar a amostra toda e depois dividi-la em secções.
Afinal, a tarefa principal da seção de testes é avaliar se os NS aprenderam a generalizar os dados, ou seja, os dados sobre eles devem ser homogêneos com o trem, ou seja, misturados com ele.
O comércio está ativo, mas ainda não está ganhando, mas também não está perdendo. Devido ao longo histórico do sinal, a cauda não é visível....
Agora acho que vai começar a crescer. Acontece que, no início, ele empata, mas depois alcança!!!!
Esta é uma das estimativas da funcionalidade ts, ela não despenca no jouster. Ele pode manter o equilíbrio do diage no caso de uma estratégia básica desfavorável.
É capaz de manter o equilíbrio mais ou menos em condições desfavoráveis da estratégia subjacente:
Ao contrário das redes neurais, tenho mostrado um indutor superior, aqui de noite para noite:
Que tipo de indyuctor? Onde na base de código se pode fazer o download?
Se não há nada para descarregar e não há fórmulas, não há nada para escrever.
há muitos comerciantes de demonstração entre vocês!Oh certo... todos vocês têm medo que os bandidos venham a vossa casa e levem o vosso equipamento juntamente com os códigos, para que não publiquem o sinal. Mas é uma coisa boa de vez em quando!
Qual é a ferramenta? Está no cocó? Onde posso fazer o download a partir da base de código?
Se não há nada para descarregar e nenhuma fórmula, então não há nada para escrever.
Há muitos comerciantes de demonstração entre vocês!
Quer dizer, estás a cavar no sítio errado, já não.
Boa sorte!
Quer dizer, estás a escavar no sítio errado.
Boa sorte!
Já há professores de demonstração suficientes por aqui sem ti.
Coloque em csv, no formato -
data, hora, OHLK, peru.
Estás no sítio errado, já não estás.
Boa sorte!
=======
No tópico do alexander_K que escrevi -
H4 previsão - apenas por 4 horas
no MN1 - apenas por um mês, etc.
Refletir
Tenho mostrado um travessão mais alto, ao contrário das redes neurais, desde a noite até agora (real, é claro):
Aparentemente, as sementes do conhecimento como lidar com volumes (leitura - intensidade, atividade) de ofícios, estabelecidas por Articulus e Idler, germinaram emRenat Akhtyamov.
Descreva todos os detalhes! A humanidade vai agradecer-lhe.