Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 703
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Diz...
não dividem a soma dos preços de uma sequência de ticks pelo seu número, qualquer que seja
alexandro é um expoente no tempo, por isso não é uma média típica
o resto - o que quer que penses, é assim que vai ser.
não dividem a soma dos preços de uma sequência de carrapatos pelo seu número.
O de Alexander é um expoente do tempo, por isso não é uma média típica.
O resto - o que quer que penses, é assim que vai ser.
E se o fizermos sem carrapatos? A começar com pelo menos 5. Posso?
Que tal sem os carrapatos? A começar com pelo menos cinco minutos. Posso?
Estás a ser ridículo.
Continua assim, vais estar a falar sozinha.
os tiques em MT são qualquer um dos TFsum tick no m5 é 5 min.
estás a gozar.
Os tiques em MT são de qualquer um dos TFs.
Não. Mostre-me um exemplo de interesse. TF n1 eurobuck.
começou com este, OK, mas há dois erros, por isso não há previsão
Não te vou mostrar o último.
Eu comecei com este, normal, mas há dois erros, por isso não há previsão.
Não te vou mostrar o último.
Não há necessidade do verde. Sim, mostra-me o último, o normal.
O verde não é de todo necessário aqui. Sim, mostra o último, o normal.
e a laranja, também, para ser honesto.
por isso não te posso mostrar.
é diferente, uma continuação lógica do início.
por isso não te posso mostrar.
Eu não sei qual é o problema. Podes exibir-me. Mostra-me...
Eu não sei qual é o problema. Tu exibes-te. Mostra-me...
Eu não me estou a gabar.
apagar postos?
é tudo o que há para fazer.
Eu não me estou a gabar.
Vejamos, não te aborreças...