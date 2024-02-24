Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 703

Vizard_:

Diz...

não dividem a soma dos preços de uma sequência de ticks pelo seu número, qualquer que seja

alexandro é um expoente no tempo, por isso não é uma média típica

o resto - o que quer que penses, é assim que vai ser.

 
Renat Akhtyamov:

não dividem a soma dos preços de uma sequência de carrapatos pelo seu número.

O de Alexander é um expoente do tempo, por isso não é uma média típica.

O resto - o que quer que penses, é assim que vai ser.

E se o fizermos sem carrapatos? A começar com pelo menos 5. Posso?

 
Vizard_:

Que tal sem os carrapatos? A começar com pelo menos cinco minutos. Posso?

Estás a ser ridículo.

Continua assim, vais estar a falar sozinha.

os tiques em MT são qualquer um dos TFs

um tick no m5 é 5 min.
 
Renat Akhtyamov:

estás a gozar.

Os tiques em MT são de qualquer um dos TFs.

Não. Mostre-me um exemplo de interesse. TF n1 eurobuck.

 

começou com este, OK, mas há dois erros, por isso não há previsão

Não te vou mostrar o último.


 
Renat Akhtyamov:

Eu comecei com este, normal, mas há dois erros, por isso não há previsão.

Não te vou mostrar o último.


Não há necessidade do verde. Sim, mostra-me o último, o normal.

 
Vizard_:

O verde não é de todo necessário aqui. Sim, mostra o último, o normal.

e a laranja, também, para ser honesto.

por isso não te posso mostrar.

é diferente, uma continuação lógica do início.

 
Renat Akhtyamov:

por isso não te posso mostrar.

Eu não sei qual é o problema. Podes exibir-me. Mostra-me...

 
Vizard_:

Eu não sei qual é o problema. Tu exibes-te. Mostra-me...

Eu não me estou a gabar.

apagar postos?

é tudo o que há para fazer.

 
Renat Akhtyamov:

Eu não me estou a gabar.

Vejamos, não te aborreças...

