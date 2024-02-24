Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 696
Isso é mais preciso.
double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
Certo, zero, obrigado.
Eu quero tentar estas coisas para tarefas de classificação, elas parecem boas.
Figura 1. Passo 2, Passo 3.))
Não estou tão interessado nos resultados como estou na metodologia de testar e comparar modelos. Você deve sempre lembrar que deve ensinar, testar modelos em dados de entrada artificial e em dados reais - é uma verificação com o resultado "foi assim que aconteceu".
Em que dados artificiais? O que você quer dizer com esses dados?
Surpreendido.
Está no artigo.
Os dados de entrada têm de ter características bastante certas e só então é possível ver o comportamento significativo do modelo:
E depois sobre o que Deus enviou.
Rapazes e rapazes! A minha pergunta é a seguinte. Estou usando indicador, quero refazê-lo no EA, encontrei um vídeo de como refazê-lo. O problema é que o indicador não aparece no método que eu não consigo perceber o que se está a passar. Não consigo perceber. Não consigo entender o que está errado.
Em MT você pressiona o indicador com o botão direto e seleciona "mudar", se não houver tal item, significa que não há fonte e você não pode mudá-lo.
Este artigo académico analisa séries temporais criadas artificialmente com várias distorções pré-determinadas sem referência a dados reais (um cavalo esférico no vácuo). O objetivo do estudo foi determinar como diferentes modelos reagem a tais distorções no TC e quais operações de pré-processamento afetam a qualidade dos modelos.
As conclusões do jornal são:
Nós temos muitos dados de entrada diferentes do mercado Forex e do mercado de ações. Por que você precisa de dados artificiais? Pegue dados reais, transforme-os, reduza a dimensão, etc. e use-os para testar vários modelos. Tudo o resto é falso.
Boa sorte.
Eu aprendi a prever o SMA(12) aqui por acaso. Aqui está um gráfico da divergência entre a média móvel e a sua previsão de um passo à frente.
Se usares um tal preditor que olha um passo à frente, então... Mas não é o preço...
Ou há outra forma de o usar?
Há algumas páginas atrás eu escrevi que prever por um passo MA é um não-cérebro. Cerca de 70% das previsões estão correctas. O problema é que é impossível negociar esses dados. O problema é que as previsões são justificadas em lugares onde tudo é claro sem elas. Ou seja, em segmentos suaves.
Diga-me que TF você fez 1 passo à frente, e provavelmente amanhã ou depois, eu darei um resultado semelhante ao seu na previsão de valores de MA. Estou ocupado hoje.
Tudo o que tento prever normalmente tem um erro de pelo menos 30%, e aqui é uma coisa extraordinária, mas inútil.
Bem, talvez alguém tenha alguns pensamentos, os valores futuros são muito importantes na aprendizagem da máquina.