elibrarius:

Isso é mais preciso.

double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

Certo, zero, obrigado.

Eu quero tentar estas coisas para tarefas de classificação, elas parecem boas.

 
Vizard_:

Figura 1. Passo 2, Passo 3.))

Não estou tão interessado nos resultados como estou na metodologia de testar e comparar modelos. Você deve sempre lembrar que deve ensinar, testar modelos em dados de entrada artificial e em dados reais - é uma verificação com o resultado "foi assim que aconteceu".

 
SanSanych Fomenko:

Em que dados artificiais? O que você quer dizer com esses dados?

Surpreendido.

 
Rapazes e senhores! Eis a questão. Estou usando um indicador, quero refazê-lo em um EA, encontrei um vídeo sobre como refazê-lo. O problema é que o indicador não é visível no método que eu não consigo descobrir o que está errado. Não consigo perceber. Dá-me alguma orientação sobre o que fazer.
 
Vladimir Perervenko:

Está no artigo.

Os dados de entrada têm de ter características bastante certas e só então é possível ver o comportamento significativo do modelo:

  • de lado,
  • tendências de alta e baixa
  • sobre as pausas entre as laterais e as tendências e entre as tendências
  • sobre picos de preços
  • em ruídos ajustáveis.


E depois sobre o que Deus enviou.

 
222ZXZ333:
Rapazes e rapazes! A minha pergunta é a seguinte. Estou usando indicador, quero refazê-lo no EA, encontrei um vídeo de como refazê-lo. O problema é que o indicador não aparece no método que eu não consigo perceber o que se está a passar. Não consigo perceber. Não consigo entender o que está errado.

Em MT você pressiona o indicador com o botão direto e seleciona "mudar", se não houver tal item, significa que não há fonte e você não pode mudá-lo.

 
SanSanych Fomenko:

Este artigo académico analisa séries temporais criadas artificialmente com várias distorções pré-determinadas sem referência a dados reais (um cavalo esférico no vácuo). O objetivo do estudo foi determinar como diferentes modelos reagem a tais distorções no TC e quais operações de pré-processamento afetam a qualidade dos modelos.

As conclusões do jornal são:

  • Os outliers reduzem significativamente a qualidade do desempenho do modelo. Eles devem ser identificados e tratados. Nós sabemos que
  • A aplicação das primeiras diferenças de preditores é útil. Também sabemos que
  • A aplicação de duas primeiras diferenças consecutivas tem um efeito positivo significativo. Isto é novo. Temos de ir ver.
  • Aaplicação de mais de duas primeiras diferenças consecutivas tem um efeito positivo significativo apenas para a RF.
  • Osdados de entrada precisam de ser normalizados. Isto também não é novidade.

Nós temos muitos dados de entrada diferentes do mercado Forex e do mercado de ações. Por que você precisa de dados artificiais? Pegue dados reais, transforme-os, reduza a dimensão, etc. e use-os para testar vários modelos. Tudo o resto é falso.

Boa sorte.

 

Eu aprendi a prever o SMA(12) aqui por acaso. Aqui está um gráfico da divergência entre a média móvel e a sua previsão de um passo à frente.

Se usares um tal preditor que olha um passo à frente, então... Mas não é o preço...

Ou há outra forma de o usar?

 
SanSanych Fomenko:

Há algumas páginas atrás eu escrevi que prever por um passo MA é um não-cérebro. Cerca de 70% das previsões estão correctas. O problema é que é impossível negociar esses dados. O problema é que as previsões são justificadas em lugares onde tudo é claro sem elas. Ou seja, em segmentos suaves.

Diga-me que TF você fez 1 passo à frente, e provavelmente amanhã ou depois, eu darei um resultado semelhante ao seu na previsão de valores de MA. Estou ocupado hoje.

 
Yuriy Asaulenko:

Eu escrevi há algumas páginas que prever o passo da IA era um descuido. Cerca de 70% das previsões estão correctas. O problema é que é impossível negociar esses dados. O problema é que as previsões são justificadas em lugares onde tudo está claro sem elas (as previsões). Isto é, em segmentos suaves.

Diga-me que TF você fez 1 passo à frente, e provavelmente amanhã ou depois, eu darei um resultado semelhante ao seu na previsão de valores de MA. Hoje está ocupado.

Tudo o que tento prever normalmente tem um erro de pelo menos 30%, e aqui é uma coisa extraordinária, mas inútil.

Bem, talvez alguém tenha alguns pensamentos, os valores futuros são muito importantes na aprendizagem da máquina.

