você construiu algum tipo de modelo e depois fez uma comparação do traço previsto com o traço real no terreno em que o modelo foi construído ou com base em novos dados?
porque ou é um overfit de alta qualidade ou olha para o futuro. Porque em forex é irrealista prever assim
Não estás a perceber bem.
Suponhamos que prevemos uma linha recta. Temos o último valor e a inclinação e prevemos a 100% o próximo valor. Eu tenho uma curva que tem a mesma propriedade.
É como sapatear uma pulga: uma habilidade extraordinária, mas completamente inútil.
Aqui estou eu a olhar para um gráfico com esta varinha. Que bem fará se eu souber o seu valor um passo à frente? O preço tem uma vida própria.
SanSanych, escrevi-lhe uma fórmula desde o início sobre como descobrir o preço, conhecendo a previsão do Machka.
Não estás a perceber bem.
Suponhamos que prevemos uma linha recta. Temos o último valor e o ângulo de inclinação e prevemos a 100% o próximo valor. E eu tenho uma curva, que é uma salsicha, que tem a mesma propriedade.
ou seja, a sua curva é direita?
Deve caber, esta é a fórmula de como obter uma previsão do próximo preço do SMA previsto e preços passados.
Acontece que eu resolvi o graal.
Mas eu não entendo como usá-lo e ninguém entende.
Está na hora de ver televisão.
Acontece que o graal foi embaçado.
Mas eu não entendo como usá-lo, e ninguém entende.
Muito bem, está na hora de ver televisão.
Já lhe foi dito como obter o preço futuro do MA previsto quando o bar fechar (se o bar estiver em garras)
determinar o desvio actual deste preço dentro da barra e comércio
E para partilhar?
Tradicionalmente, o Nikolay Demko e o Dr. Trader recebem o Graal.
Os outros ganham um livro, e um livro é o melhor presente!))
é isso que eu quero dizer.
Já lhe foi dito como obter o preço futuro do MA previsto quando o bar fechar (se estiver em garras)
determinar o desvio actual deste preço dentro da barra e comércio
Maxim, não se preocupe, respire com facilidade, 10 menos 16 é a ordem de erro da álgebra da máquina, ou seja, dois valores idênticos calculados por métodos diferentes quando subtraídos darão aproximadamente a mesma ordem de erro.
Já lhe foi dito como obter o preço futuro do MA previsto quando o bar fechar (se estiver em garras)
Você só precisa determinar o desvio atual deste preço dentro do bar e negociar
Vou procurar amanhã, mas algo está errado, muito provavelmente, não existe tal coisa como um graal, especialmente para os manuais.
Maxim, não se preocupe, respire mesmo, 10 menos 16 é a ordem de erro da álgebra da máquina, ou seja, dois valores idênticos calculados de maneiras diferentes em subtração darão aproximadamente esta ordem de erro.
Muito bem, vamos preparar os nossos bolsos, tirar o pó deles.a propósito, graças ao SanSanych eu encontrei um erro no meu código, há uma espiada no futuro lá também )) Eu vou consertar isso amanhã, talvez os resultados melhorem
É isso, prepara os teus bolsos, tira o pó deles
Não, eu acho que SanSanych está implicitamente a espiar o valor futuro algures na sua previsão, por isso é um pouco cedo para limpar os bolsos.