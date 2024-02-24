Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 690
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Mais agressão, cavalheiros, e mais descontentamento convosco próprios...
Você tem 2 semanas para confirmar o seu status de besta que treme ou que tem um status
Não somos nós, mas você, você estabeleceu tal prazo :)
Pussyfooting não é roubar botas. Onde está o exemplo após a conversão? Pelo menos uma foto do que você tem aí. E de preferência, a imagem deve mostrar o saldo dos fundos. Porque este é o objectivo final de qualquer trabalho de mercado, não importa quão grande ou secreto possa ser....
Estás a mentir aqui. Você foi apontado em uma possível direção de busca. Cabe-lhe a si verificar ou ignorar. É por causa de tais "caras espertos" com afirmações como "provar" que tudo é besteira porque me parece assim, e eu não quero verificar ou não, o assunto está se transformando em um bazar. Não quero participar de um bazar desses. É por isso que eu não escrevo mais no fórum ou postar meus desenvolvimentos aqui. Já começo a lamentar que tenha colocado a biblioteca para ligar a linguagem Python. Em geral é um problema de moderação e eu não gosto de moderação neste site. Porque as discussões não são reprimidas. Não tenho vontade de ler tais comentários e responder a eles. Eles lançaram um gráfico de retornos para a semana e você acha que é um indicador? Não é nada. E a arrogância é exagerada. Adeus a todos.
Caro Grigory! Cito:"Além disso, após tal conversão de intensidades, os histogramas dos incrementos tomam uma forma estrita e não há necessidade de logaritmá-los, etc.". "Eu gostaria de dar uma olhada, se eles tomarem uma forma, e não acreditarem na sua palavra, eu sei algo, mas não lhe direi. Se eles tomarem alguma forma única, seria bom acompanhar com fotos.....
Não somos nós, mas você, esse é o prazo que você estabeleceu para si mesmo :)
(Eclesiastes 3): "Para todas as coisas há uma estação e um tempo para cada coisa debaixo do céu: Um tempo para nascer e um tempo para morrer; um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que é plantado; um tempo para matar e um tempo para curar; um tempo para destruir e um tempo para construir; um tempo para chorar e um tempo para rir; um tempo para lamentar e um tempo para dançar; um tempo para espalhar pedras e um tempo para colher pedras; um tempo para abraçar, e um tempo para diminuir de abraçar; um tempo para procurar, e um tempo para perder; um tempo para salvar, e um tempo para jogar fora; um tempo para rasgar, e um tempo para coser; um tempo para ficar em silêncio, e um tempo para falar; um tempo para amar, e um tempo para odiar; um tempo para a guerra, e um tempo para a paz".
(C) professor Michael
(Eclesiastes 3): "Para todas as coisas há uma estação e um tempo para cada coisa debaixo do céu: um tempo para nascer e um tempo para morrer; um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que é plantado; um tempo para matar e um tempo para curar; um tempo para destruir e um tempo para construir; um tempo para chorar e um tempo para rir; um tempo para lamentar e um tempo para dançar; um tempo para espalhar pedras e um tempo para colher pedras; um tempo para abraçar, e um tempo para diminuir de abraçar; um tempo para procurar, e um tempo para perder; um tempo para salvar, e um tempo para jogar fora; um tempo para rasgar, e um tempo para coser; um tempo para ficar em silêncio, e um tempo para falar; um tempo para amar, e um tempo para odiar; um tempo para a guerra, e um tempo para a paz".
(C) professor Michael
Atenciosamente ponha!!!! Na continuação do tema.... Como você sabe eu comecei a girar R e podia calcular o máximo de VI entre cada entrada e saída, mas era suficiente para reduzir os dados de entrada de 110 para 20-30 e para manter os dados de entrada que têm o máximo de informação de saída. Como resultado, os modelos começaram a passar com mais e mais sucesso nos meus próprios testes. Vamos ver como vai ser no ciclo de feedback. Vai aparecer uma semana.
Mas aqui eu acho que uma VI métrica não será suficiente. Eu deveria tentar calcular a redundância e tentar reduzir o número de colunas.
Talvez já existam funções prontas para estimar dados de entrada para saída, além de informações mútuas????
Aquecimento cardíaco para dizer !!!! Na continuação do tópico.... Como você sabe eu comecei a girar R e fui capaz de calcular o máximo VI entre cada entrada e saída, mas mesmo isso foi suficiente para reduzir os dados de entrada de 110 para 20-30 com os dados de entrada permanecendo aqueles com o máximo de informação sobre a saída. Como resultado, os modelos começaram a passar com mais e mais sucesso nos meus próprios testes. Vamos ver como vai ser no ciclo de feedback. Vai aparecer uma semana.
Mas aqui eu acho que uma VI métrica não será suficiente. Eu deveria tentar calcular a redundância e tentar reduzir o número de colunas.
Talvez já existam funções prontas que permitam estimar os dados de entrada para saída além da informação mútua????
Eles devem ser incorporados ao modelo, ou seja, devem ser avaliados em relação ao modelo e não por si mesmos.
A maneira mais fácil de o fazer em R é com floresta aleatória, existe o método Gini MDI (comparável ao método de entropia na qualidade das estimativas), e o método de redução de precisão média MDA
mas eu não sou um eroder e não há códigos prontos... você pode ler o artigo de Sanych sobre seleção de recursos via florestas, por exemplo
ou..:
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/
prufhttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
prufhttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
Leva um coração a coração... Vou ver o que se passa...
Dê uma boa passa... Vou ver o que se passa...
Mas todas estas abordagens estatísticas não são relevantes para o forex :)só para me arrebentar os miolos