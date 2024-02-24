Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 687

Alexander_K2:

E o tempo? Estou a ficar cansado de dizer essa palavra.

Não depende do tempo.

A dependência, irrelevante, claro, está lá e está:

As pessoas negociam da maneira padrão - contra a tendência - com uma rede e contra a tendência - com uma ordem (quando você está no plus, ou seja).

Descobri-o depois de observar os volumes de negociação no mercado cambial de Chicago.

O preço vai estritamente ao nível do volume, daí a onda.

 
Renat Akhtyamov:

descoberto após a observação dos volumes de negociação no mercado cambial de Chicago

O Forex migrou para a bolsa de Chicago? Fixe!

 
Evgeny Belyaev:

O Forex migrou para Chicago? Fixe!

Acorde

Ouviste alguma coisa sobre a EMC?

 
Vitaly Muzichenko:

Há ciclicalidade, mas não se pode prever com o tempo. O preço pode ir por uma hora, um dia ou um mês. É possível prever o movimento de preços, mas não o tempo.

Uma vez até afixei um gráfico que confirma as suas palavras: tomei distâncias em barras entre inversões intradiárias e obtive uma distribuição aproximadamente igual para inversões de 15 a 50 barras.

Mas...

Há uma outra ciclicidade - é a atividade de negociação em certas horas do dia e certos dias da semana. Os preços começam a mover-se mais fortemente numa direcção ou noutra.

O que é isso?

Mais agressão, cavalheiros, e mais descontentamento convosco próprios...

Você tem 2 semanas para confirmar seu status de criatura trêmula ou de ter

SanSanych Fomenko:

O que é isso?

Londres-Nova Iorque-Sydney-Tokyo com pausas para almoço

 
SanSanych Fomenko:

Uma vez até publiquei um gráfico para provar o seu ponto de vista: eu tomei as distâncias em barras entre as reversões ZZ e consegui uma distribuição mais ou menos uniforme para reversões de 15 a 50 barras.

Mas...

Há uma outra ciclicidade - é a atividade de negociação em certas horas do dia e certos dias da semana. Os preços começam a mover-se mais fortemente numa direcção ou noutra.

É isto que é?

+

 
Vizard_:

Oh, Professor! Olá))) Tens outra vez a ideia errada? Você é o mágico, e você é o mais importante!)))

Em segundo lugar - Yusuf, terceiro - Renat Akhtyamov, quarto - Fa........


Vá lá - como vai isso com o R? Fizeste algum "Graal"?))).

Bom trabalho, a propósito, por perguntar. Eu tenho muitas perguntas, vale a pena :-(

Eu instalei o Rstudio e consegui importar o arquivo da tabela, mas o que fazer a seguir não está claro.

1. Como fazer um vector a partir de uma coluna de uma tabela com nome por coluna? Em outras palavras, eu preciso fazer vectores por todas as colunas.

Eu não consigo descobrir o que fazer..... Eu quero verificar uma teoria.

Em geral, o sentido é que a última coluna da tabela é um alvo. Preciso de comparar cada coluna com o alvo para a informação multinformática. Eu quero ver até que ponto as minhas entradas têm informação de saída.

Na verdade, estou pensando em escrever um script para que ele calcule a tabela inteira e salve os dados nela, para que eu possa então girar os dados em excel.

Dá-me um exemplo de como fazer um vector a partir de uma coluna e de como fazer vectores para toda a tabela. Obrigado!!!!

Aqui está um exemplo de uma tabela

A coluna é tomada assim

AprendaY<-MatrixAprendaY[,i]

onde i é o número da coluna. Isto é, todas as filas e a i-ésima coluna. E se o MatrixLearnY[j,] - leva a j-ésima linha e todas as colunas nela

 
elibrarius:

A coluna é tomada da seguinte forma

AprendaY<-MatrixAprendaY[,i]

Onde i está o número da coluna. Isto é, todas as filas e i-ésima coluna. E se você definir o MatrixLearnY[j,] - ele vai pegar a j-ésima linha e todas as colunas nele

Obrigado!!!! Vou tentar agora, eu já estou com os miolos em franja :-)

