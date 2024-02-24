Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 687
E o tempo? Estou a ficar cansado de dizer essa palavra.
Não depende do tempo.
A dependência, irrelevante, claro, está lá e está:
As pessoas negociam da maneira padrão - contra a tendência - com uma rede e contra a tendência - com uma ordem (quando você está no plus, ou seja).
Descobri-o depois de observar os volumes de negociação no mercado cambial de Chicago.
O preço vai estritamente ao nível do volume, daí a onda.
Acorde
Ouviste alguma coisa sobre a EMC?
Há ciclicalidade, mas não se pode prever com o tempo. O preço pode ir por uma hora, um dia ou um mês. É possível prever o movimento de preços, mas não o tempo.
Uma vez até afixei um gráfico que confirma as suas palavras: tomei distâncias em barras entre inversões intradiárias e obtive uma distribuição aproximadamente igual para inversões de 15 a 50 barras.
Mas...
Há uma outra ciclicidade - é a atividade de negociação em certas horas do dia e certos dias da semana. Os preços começam a mover-se mais fortemente numa direcção ou noutra.
O que é isso?
Mais agressão, cavalheiros, e mais descontentamento convosco próprios...
Você tem 2 semanas para confirmar seu status de criatura trêmula ou de ter
O que é isso?
Londres-Nova Iorque-Sydney-Tokyo com pausas para almoço
+
Oh, Professor! Olá))) Tens outra vez a ideia errada? Você é o mágico, e você é o mais importante!)))
Em segundo lugar - Yusuf, terceiro - Renat Akhtyamov, quarto - Fa........
Vá lá - como vai isso com o R? Fizeste algum "Graal"?))).
Bom trabalho, a propósito, por perguntar. Eu tenho muitas perguntas, vale a pena :-(
Eu instalei o Rstudio e consegui importar o arquivo da tabela, mas o que fazer a seguir não está claro.
1. Como fazer um vector a partir de uma coluna de uma tabela com nome por coluna? Em outras palavras, eu preciso fazer vectores por todas as colunas.
Eu não consigo descobrir o que fazer..... Eu quero verificar uma teoria.
Em geral, o sentido é que a última coluna da tabela é um alvo. Preciso de comparar cada coluna com o alvo para a informação multinformática. Eu quero ver até que ponto as minhas entradas têm informação de saída.
Na verdade, estou pensando em escrever um script para que ele calcule a tabela inteira e salve os dados nela, para que eu possa então girar os dados em excel.
Dá-me um exemplo de como fazer um vector a partir de uma coluna e de como fazer vectores para toda a tabela. Obrigado!!!!
Aqui está um exemplo de uma tabela
A coluna é tomada assim
AprendaY<-MatrixAprendaY[,i]
onde i é o número da coluna. Isto é, todas as filas e a i-ésima coluna. E se o MatrixLearnY[j,] - leva a j-ésima linha e todas as colunas nela
Obrigado!!!! Vou tentar agora, eu já estou com os miolos em franja :-)