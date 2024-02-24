Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 683

Aleksey Terentev:
Se algo não estiver claro, por favor contacte-me. Eu ainda não fiz comentários. O sistema deve ser ajustado antes do início.


Fora de cima. Quem sabe o que o servidor dá o erro 136. Paradas próximas?

Veja o que o seu servidor lhe dá quando pede friezelevel ou stoplevel.

SymbolInfoInteger()

SÍMBOLO_NÍVEL_DE_COMÉRCIO

Passo mínimo para trás em pontos em relação ao preço de fecho actual para colocar uma ordem de paragem

int

NÍVEL_DE_COMÉRCIO_SÍMBOLO_FREEZE

Operações comerciais distância de congelamento (em pontos)

 
Alexander_K2:

Desculpa, Feiticeiro... No caminho para o Graal, comecei a agitar-me com algo...

Aleksey Terentev - obrigado!

Ele não é nenhum Feiticeiro..... ele é apenas um simples Mágico! Por favor, não confunda......

 
Alexander_K2:
Cavalheiros! Alguém me pode dar um exemplo de de um comércio real, com base em uma previsão NS? Mesmo que não tenha sucesso, mas com descrição completa - quantos inputs, o que está no input, o que está no output, profundidade de previsão e assim por diante.

Ainda não tenho este modelo a sério, aqui está o estado dos testes, por agora.

Treinamento em 10000 bar eurusd m5, profundidade de previsão = 1 bar para frente. Em cada nova barra após a previsão, ou a posição antiga é deixada ou aberta para trás, tudo sem paragens e aquisições.
Parece triste, a perda média por comércio é de -0,02 dólares. Mas quando se negociava ao acaso no testador era cerca de -0,04 por negociação. Então, eu receberia $0.02 por negociação com este Expert Advisor sem spread e comissões. Também é usado para o futuro; por alguma razão, até tenho mais sorte do que para o passado. E mesmo a percentagem de negócios vencedores é >55%. É tudo muito tentador, mas até agora atingi esse limite. Esperemos que um dia os neurónios saiam daquele buraco.

Neuronka leva aumentos de preços (aberto[0]-aberto[1], aberto[1]-aberto[2], etc.) e sua previsão passada (total de 6 entradas), há 100 neurônios em camada oculta. Retorna previsão de aumento de preço por barra nova.
Estimativa MAE = 0,00019 (a previsão média está errada em 19 pips). Estimativa R2 = 0,001124151.

É engraçado que com gbm você pode obter resultados semelhantes, mesmo sem recorrência.


 
Não é coincidência que eu tenha perguntado sobre as entradas da NS.

Como se pode prever alguma coisa se as suas entradas são lixo?

Este é um ponto extremamente importante e conceitual.

Ouve com atenção o que vou dizer.

O NS só funcionará quando você tiver algo exponencialmente distribuído na entrada. Tempo! Estão a esquecer-se do tempo, meus amigos. O velho Gunn ter-vos-ia arrastado a todos pelos ouvidos.

O tempo entre eventos (citações) deve ser exponencial, e o fluxo de citações na janela de observação deve ser Poisson.

Devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça, pelo menos na primeira aproximação.

Olha agora para o par EURUSD


À direita está a intensidade das aspas na janela deslizante = 4 horas. Você vê uma distribuição Poisson lá? Não está lá. Então como é possível prever alguma coisa, eh?

E você NÃO PODE usar o arquivo de carrapatos para fazer previsões!!! Tem de ser convertido para a forma certa.

 
Senhor, por favor, justifique a sua declaração.

Isto é, quais são as considerações que levam a esta conclusão?

 
Infelizmente, não posso concordar com esta afirmação. É necessário introduzir esses valores que são a causa do preço, e que tipo de distribuição eles terão, é absolutamente sem importância. Porque o modelo encontrado, mesmo que tenha uma distribuição não-Poisson de inputs, também funcionará no futuro, pois a natureza dos dados de input será a causa do output.

E eu concordo com a afirmação de que quanto mais transformamos os dados de entrada, pior se torna. Os dados devem ser tomados como estão, sem alterações. A menos que haja uma normalização mínima por subtracção do desfasamento. Qualquer outra complicação de cálculo de um input leva à perda do notório alfa e à possibilidade de previsão. IMHO, claro. Então... pensamentos em voz alta.....

 
Renat Akhtyamov:

Senhor, por favor, justifique o seu ponto de vista.

Então, com base em que fundamentos é tirada esta conclusão?

Considere isto como uma verdade que não requer provas.

É precisamente este ponto que ninguém leva em conta, e todos, exaustos e desamparados, caem de joelhos por causa da fadiga. Que pena! Muitas pessoas inteligentes são tão pobres como os ratos da igreja simplesmente porque não sabem como preparar os dados. O que você quer encontrar nos arquivos? Já olhaste para o tempo entre as carraças? A intensidade dos negócios? Certamente que não.

 
Mihail Marchukajtes:

Infelizmente, não posso concordar com esta afirmação. O insumo para os NS deve ser tais valores que são a razão do preço, e qual a distribuição que eles terão é absolutamente sem importância. Porque o modelo encontrado, mesmo que tenha uma distribuição não-Poisson de inputs, também funcionará no futuro, pois a natureza dos dados de input será a causa do output.

E eu concordo com a afirmação de que quanto mais transformamos os dados de entrada, pior se torna. Os dados devem ser tomados como estão, sem alterações. A menos que haja uma normalização mínima por subtracção do desfasamento. Qualquer outra complicação de cálculo de um input leva à perda do notório alfa e à possibilidade de previsão. IMHO, claro. Então... pensamentos em voz alta.....

Não, Mikhail! Até que haja um ponto no tempo entre aspas, este problema não será resolvido.

 
Alexander_K2:

Considere isto como uma verdade que não requer provas.

É precisamente este ponto que ninguém leva em conta, e todos, exaustos e indigentes, caem de costas por exaustão. Que pena! Muitas pessoas inteligentes são tão pobres como os ratos da igreja simplesmente porque não sabem como preparar os dados. O que você quer encontrar nos arquivos? Já olhaste para o tempo entre as carraças? A intensidade dos negócios? Certamente que não.

por isso, o preço não é uma variável aleatória.
 
Alexander_K2:

Não, Michael! Até que haja um ponto no tempo entre aspas, este problema não será resolvido.

Infelizmente, você não ganha dinheiro no mercado em uma escala de tempo. Portanto, o tempo em si não desempenha qualquer papel no mercado. O importante é a mudança na escala de preços que leva ao lucro ou à perda. Uma posição pode pesar por 24 horas e ganhar centavos, a outra por minutos e ganhar mais. Portanto, é melhor omitir o fato do tempo no mercado. TC começa a comportar-se de forma diferente quando o serviço começa a dar-lhe o perfil de níveis de volume e delta para a entrada. Assim, a TS começa a olhar para o mercado de outro ângulo. E já não era sem tempo, há uma anedota muito engraçada.

Os comerciantes estonianos investiram dinheiro e começaram a empurrar o mercado para o lado :-)

Nós não somos comerciantes estónios, por isso não estamos interessados em empurrar o mercado para o lado. É por isso que a linha do tempo não é tão interessante....

