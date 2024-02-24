Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 684
por isso, o preço não é um valor aleatório.
E o tempo? Estou a ficar cansado de repetir essa palavra.
não entendeu a pergunta.
O tempo passa, não se pode parar.
É por isso que a linha do tempo não é tão interessante....
Eu vou manter a minha opinião - é extremamente importante.
Ainda não tenho este modelo para a realidade, aqui está o estado do testador até agora.
Isto é aprendizagem em 10 000 barras de eurusd m5, profundidade de previsão = 1 barra para a frente. Em cada nova barra após a previsão ou a posição antiga é deixada ou aberta para trás, tudo sem nenhuma parada ou decolagem.
Parece triste, a perda média por comércio é de -0,02 dólares. Mas quando se negociava ao acaso no testador era cerca de -0,04 por negociação. Então, eu receberia $0.02 por negociação com este Expert Advisor sem spread e comissões. Também é usado para o futuro; por alguma razão, até tenho mais sorte do que para o passado. E mesmo a percentagem de negócios vencedores é >55%. É tudo muito tentador, mas até agora atingi esse limite. Esperemos que um dia os neurónios saiam daquele buraco.
Neuronka leva aumentos de preços (aberto[0]-aberto[1], aberto[1]-aberto[2], etc.) e sua previsão passada (total de 6 entradas), há 100 neurônios em camada oculta. Retorna previsão de aumento de preço por barra nova.
Estimativa MAE = 0,00019 (a previsão média está errada em 19 pips). Estimativa R2 = 0,001124151.
É engraçado que com gbm você pode obter resultados semelhantes, mesmo sem recorrência.
Que tipo de redes são tão feias? Uma rede normal com 100 neurónios lembrar-se-ia de tudo de cor e não faria qualquer diferença o que introduzir. Você não tem nenhum treino.
Primeiro, lide com a rede neural, depois tente ensinar-lhe alguma coisa.
O tempo não desempenha qualquer papel no comércio, não há necessidade de se apegar a ele de forma alguma.
O trabalho de Simeon Denis Poisson"Studies on the probability of verdicts in criminal and civil cases", no qual esta distribuição foi introduzida, foi publicado em 1837....
Pensei que o Doc te tinha feito um conversor.
E ele próprio não a usa! Estou espantado...
Considere isto como uma verdade que não requer provas.
É precisamente este ponto que ninguém leva em conta, e todos, exaustos e indigentes, caem de costas por exaustão. Que pena! Tantas pessoas inteligentes são tão pobres como os ratos da igreja simplesmente porque não sabem como preparar os dados. O que você quer encontrar nos arquivos? Já olhaste para o tempo entre as carraças? A intensidade dos negócios? Tenho a certeza que não.
Pare de tentar enganar a sua cabeça com expressões científicas de alto som que não têm nada além de presunção hipertrofiada. Prove as suas afirmações com o seu próprio artigo ou com o artigo autoritário de outra pessoa. Senão é só barulho e muito desagradável.
Mais modestamente...
Infelizmente, você não ganha dinheiro no mercado em uma escala de tempo. Portanto, o tempo em si não desempenha qualquer papel no mercado. O que importa é a mudança na escala de preços, o que leva a lucros ou perdas. Uma posição pode ser mantida por 24 horas e ganhar centavos, enquanto outra pode ser mantida por minutos e ganhar mais. Portanto, é melhor omitir o fato do tempo no mercado. TC começa a comportar-se de forma diferente quando o serviço começa a dar-lhe o perfil de níveis de volume e delta para a entrada. Assim, a TS começa a olhar para o mercado de outro ângulo. E já não era sem tempo, há uma anedota muito engraçada.
Os comerciantes estonianos investiram dinheiro e começaram a empurrar o mercado para o lado :-)
Nós não somos comerciantes estónios, por isso não estamos interessados em empurrar o mercado para o lado. É por isso que a linha do tempo não é tão interessante....
Eu quase concordo. Mas ainda há alguma correlação com o tempo.
O mercado forex, a bolsa, os futuros e as opções são pressionados pela chamada taxa livre de risco.
Se a relação risco/lucro se tornar pior do que a taxa sem risco, o dinheiro deixa o mercado.
A taxa sem risco é baseada no tempo. Como resultado, temos um número calculado, mais lento do que o que as aspas não se podem mover.
Portanto, não nos podemos livrar completamente da dependência do tempo.
Entretanto, no pomar, Fa caiu de joelhos de exaustão e começou a rastejar no chão colhendo frutas...
No chão, havia lapas envenenadas e boas maçãs. Se Fa comeu uma maçã, ele gostou,
a lispin - vomitado...)))
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
preciso de um exemplo de código de cubo de função e um link para ns )) não quero escrevê-lo eu