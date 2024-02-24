Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2033

Maxim Dmitrievsky:
Escrever redes neurais no terminal não é de todo uma opção. Qualquer função pode de repente não funcionar como esperado. Use os já testados.
Bem, uma grelha regular é bom de aprender) com recorrência estou a tentar descobrir como calcular o gradiente
 
Aleksey Vyazmikin:

Mostrar uma imagem de como são os grupos de árvores, ainda não sei do que estamos a falar.

Porquê abri-la? :) Eu só faço uma mini cópia com uma estrutura similar para depuração.

Reconstruí-o várias vezes e vai demorar 6GB depois de desempacotar.

Dia da semana, dia do mês, hora, minuto, ...mesmo para saída..., duração do negócio em minutos, SL, TP, resultado +-1
Alexander Alekseevich:
Bem uma grelha regular está bem) com recorrência Estou a descobrir como calcular o gradiente
É pouco provável que a própria grelha apresente bons resultados, recomenda-se que seja empilhada com convoluções
 
Maxim Dmitrievsky:

Queres ser tu a escrever a rede?

Há um mínimo de palavras e um máximo de código em Python, mas também em inglês.

https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html

estes são filtros digitais simples com um monte de coeficientes de filtragem

Maxim Dmitrievsky:
Escrever redes neurais no terminal não é de todo uma opção. Qualquer função pode de repente funcionar de uma forma diferente do esperado. Use pronto e testado

Porquê?

 
Renat Akhtyamov:

estes são apenas filtros digitais comuns com um monte de coeficientes de filtragem

Porquê?

É isso que estou a dizer) o principal é que tudo deve ser contado correctamente.
Renat Akhtyamov:

estes são apenas filtros digitais comuns com um monte de coeficientes de filtragem

Porquê?

Porque é um japão semi-pobre.
 
Alexander Alekseyevich:
É isso que estou dizendo) O principal é que tudo deve ser calculado corretamente.

Como você tem experiência em redes convencionais, você deve ter tentado realizar treinamento usando MQL e código C++ puro por interesse, se não, tente e você terá uma idéia de uma vez.

 
Maxim Dmitrievsky:
Porque é meio-pobre japão

Lembro-me de uma promessa de adicionar o WinML com ONNX)

 
Maxim Dmitrievsky:
Por si só é pouco provável que apresente bons resultados, recomenda-se que seja empilhado com convoluções

Estas são perguntas interessantes. O que queres dizer com "empilhar"? Como entender melhor qual arquitetura (conjuntos, árvores-modelo) é melhor? Por que métrica é entendida, pelo resultado final? Como combinar corretamente, por exemplo, a mesma recorrência de catbusts? E vale a pena...
 
Ultimamente, tenho estado a afinar o optimista, principalmente na área da métrica. Fiz tal confusão que estou orgulhoso de mim mesmo. Eu sou um verdadeiro encantador, e eu sou um verdadeiro funileiro, por isso mantém-me na linha :-)
