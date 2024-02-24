Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2033
Escrever redes neurais no terminal não é de todo uma opção. Qualquer função pode de repente não funcionar como esperado. Use os já testados.
Mostrar uma imagem de como são os grupos de árvores, ainda não sei do que estamos a falar.
Porquê abri-la? :) Eu só faço uma mini cópia com uma estrutura similar para depuração.
Reconstruí-o várias vezes e vai demorar 6GB depois de desempacotar.Dia da semana, dia do mês, hora, minuto, ...mesmo para saída..., duração do negócio em minutos, SL, TP, resultado +-1
Bem uma grelha regular está bem) com recorrência Estou a descobrir como calcular o gradiente
Queres ser tu a escrever a rede?
Há um mínimo de palavras e um máximo de código em Python, mas também em inglês.
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
estes são filtros digitais simples com um monte de coeficientes de filtragem
Porquê?
Porquê?
Porquê?
É isso que estou dizendo) O principal é que tudo deve ser calculado corretamente.
Como você tem experiência em redes convencionais, você deve ter tentado realizar treinamento usando MQL e código C++ puro por interesse, se não, tente e você terá uma idéia de uma vez.
Porque é meio-pobre japão
Lembro-me de uma promessa de adicionar o WinML com ONNX)
Por si só é pouco provável que apresente bons resultados, recomenda-se que seja empilhado com convoluções