Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2029
Quais são os dados?
Cada minuto de compra é aberto com SLs e TPs de 100 a 2500 em incrementos de 100 em uma base de 5 dígitos. Ou seja, a cada minuto 625 compras são abertas. Tudo ao preço do minuto de abertura.
Depois de descodificar, devia ter ficado assim:
Não, preço de entrada (*10^5), hora unix, ano, mês, dia, minuto, segundo, dia da semana, dia do ano, ... ...tudo o mesmo para a saída, ... , SL em pp, SL em preços, TP em PP, TP em preços, resultado comercial.
As florestas devem dar um passo em frente. É interessante dividi-lo em grupos, também.
Não fiz um passo de 10 pt no meu, fiz 100,200,300,500,700,700,1000,2000 - se você aplicar isso, você recebe 49 combinações diferentes por minuto, o que é quase 13 vezes menos dados.
Eu não acho que um bom lançamento é necessário em TP/SCL alto, 2400 e 2500 será ligeiramente diferente, e a economia de recursos é 13 vezes.
Eu também fiz passes separados para cada combinação de CPOLs, em vez de todos de uma só vez em um arquivo.
Por TP/SL igual, você pode avaliar imediatamente a rentabilidade do sistema. Por exemplo, em TP = 50. Eu obtenho 53-55% dos negócios bem sucedidos. No testador.
Desde março, quando a volatilidade aumentou, é impossível usar TP=SL=50, enquanto que era uma combinação válida por muitos anos. Antes de Março 50 pts podiam ganhar 10-20 min, enquanto em Março demorou 1-2-5 min.
Agora só quero pesquisar pontos de entrada e estimar resultados na mosca com o meu testador. Acho que será mais universal para qualquer volatilidade.
Tente pegar uma combinação de TP=SL=100 por exemplo e treinar o modelo. Acho que devias ter poder suficiente para isso. Se for superior a 55% no OOS, então seus dados são melhores que os meus) E é ainda melhor verificar não no OOS (pois pode ser apenas sorte), mas por validação cruzada - é mais confiável.
O mais provável é que você tenha de desbastar os seus dados.
Se você faz treinamento com SP/SL=50 ou 100 escreva o resultado na validação cruzada, eu me pergunto se você recebe mais de 55%.
Durante 10 anos, eu geri um sistema no testador que abriu uma compra uma vez por dia com diferentes rácios SL/TP. Dos que sobreviveram, não havia sistemas com o mesmo SL e TP, a maioria com TP<SL. Podes geri-lo tu mesmo.
Eu também fiz uma emulação, que mostrou que um sistema com SL<SL é mais rápido para entrar no preto.
Meteste-te outra vez com a rede?)
Finalmente encontrei o insecto no testador. Agora está tudo a encaixar.
O mais provável é que tenha cometido o mesmo erro no seu testador.
fechou o tema ) com pressa, Lamba é adiado
Tenho as datas, agora não sei como processá-las, não tenho assim tanto poder((((
Neste momento é um csv com uma coluna de índices, pesa um trabalho. Depois de "descodificar" o binário vai pesar 17 vezes mais.
Quem precisa disso?
CatBoost vai engolir estes dados - funciona bem com os grandes arquivos. Eu só não entendi, que alvo...
Se você preparar os dados em formato csv com o alvo, eu posso executá-los em minha casa.
Durante 10 anos, eu geri um sistema no testador que abriu uma compra uma vez por dia com diferentes rácios SL/TP. Dos sistemas que sobreviveram, não houve sistemas com o mesmo SL e TP, a maioria com TP<SL. Podes geri-lo tu mesmo.
Eu também fiz uma emulação, que mostrou que um sistema com TP<SL era mais rápido de sair pelo lado positivo.
Eu consegui fazer um sistema com TP excedendo SL por 2-3 vezes, mas há outro problema - 20%-25% das negociações lucrativas, e eu não posso treinar adequadamente o modelo para filtrar as entradas perdidas.
Verifiquei, funciona melhor no testador. Eu vou investigar novamente )
acabei de entrar em recidivas... muito fixe de aprender.
Z.U. fez tudo certo - muito tristemente aprendível.
amor pensado, mas não - experimentar novamente))
Porque é que é triste??? Maxim, você não tem links para a documentação sobre recorrência? Estou interessado em como exatamente os pesos são atualizados durante o treinamento.
eles são requalificados da mesma forma que os outros
Há muita informação no google
aqui está um bom
