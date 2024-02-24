Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 530
Suponha que temos uma PA mais ou menos estacionária e que temos a sua decomposição de frequência. Pergunta: o que é melhor para o modelo - 1 característica ou 5, e porquê?
Bem, se por acaso você tem essa decomposição e ela é correta e reversível, então aumentar o número de características do modelo só é benéfico e aumenta sua flexibilidade, o principal é que as ferramentas de MO não são comprometidas; a propósito, novas redes neurais progressivas que fazem aprendizagens profundas em velocidade por ordens de magnitude agora apareceram.
Bem + os elementos mais ruidosos removidos. Quais são os ns, como se chamam? E o xgboost, eles também o fazem? )
há treinamento de água ..... para "lembrá-lo" e vazá-lo por conta própria
Esta é uma nova e pouco conhecida arquitectura n-network, sem descidas gradientes, tudo é primitivamente simples, como o cérebro do camarada acima referido).
Onde é que leio? Nem consigo encontrar nada para pesquisar no Google.
aqui estão todas as opções https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
aqui estão todas as opções https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
não se escreve muito sobre o assunto no domínio público, mas a pesquisa está em curso https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
Presumo que será ainda melhor durante o dia. A julgar pelo modelo e pelos testes de depuração preliminares. Mas é muito cedo para dizer alguma coisa, é claro.
Como está a correr?
ah, bem, ainda não há bibliotecas... você não pode escrevê-las você mesmo )