Maxim Dmitrievsky:

Suponha que temos uma PA mais ou menos estacionária e que temos a sua decomposição de frequência. Pergunta: o que é melhor para o modelo - 1 característica ou 5, e porquê?


Se por acaso você tiver essa decomposição e ela for correta e reversível, então aumentar o número de características do modelo só é benéfico e aumenta sua flexibilidade, o principal é que as ferramentas de MO não falham, a propósito, agora existem redes neurais novas e avançadas que fazem aprendizagens profundas em velocidade por ordens de magnitude.
Ivan Negreshniy:
Bem + os elementos mais ruidosos removidos. Quais são os ns, como se chamam? E o xgboost, eles também o fazem? )

 


há treinamento de água ..... para "lembrá-lo" e vazá-lo por conta própria

 
Maxim Dmitrievsky:

É uma nova e pouco conhecida arquitectura n-network, sem descidas gradientes, tudo é tão primitivamente simples como o cérebro do camarada acima referido).
Ivan Negreshniy:
Onde é que leio? Nem consigo encontrar nada para pesquisar no Google.

aqui estão todas as opções https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

Maxim Dmitrievsky:

não se escreve muito sobre o assunto no domínio público, mas a pesquisa está em curso https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

 
Yuriy Asaulenko:
Presumo que será ainda melhor durante o dia. A julgar pelo modelo e pelos testes de depuração preliminares. Mas é muito cedo para dizer alguma coisa, é claro.
Como está a correr?
 
Renat Akhtyamov:
Como está a correr?
O voo está bem. Estarei a afinar para transacções reais, mas ainda não tenho tempo.
 
Ivan Negreshniy:

Uma espécie de descrição de conto de fadas) Embora isso possa acontecer. A implementação, ao que parece, não será vista no domínio público.
Ivan Negreshniy:

não se escreve muito sobre o assunto no domínio público, mas a pesquisa está em curso https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra


ah, bem, ainda não há bibliotecas... você não pode escrevê-las você mesmo )

