Um exemplo curioso do uso de modelos simples para prever a taxa de câmbio

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Em uma lira em queda constante.... Sim, você pode dar exemplos de MO bem-sucedido. Se soubéssemos dessa supertendência, que será 2020m - e sem MO x3 teria sido feito.



СанСаныч Фоменко #:

Eu não preciso de um. O que eu preciso é de um Trademeister que questione todos os seus pensamentos.

Bem, você não teve nenhum pensamento, então é uma escolha entre dois males.
Forester #:
Ótima maneira de testar seus MOs
 
mytarmailS #:
A imagem é um ótimo exemplo de acumulação/distribuição nos mercados...

Observando o volume

Toda a população turca acumulou a lira e outra pessoa a distribuiu. Roubando um país inteiro, como fizemos nos anos 90.

Os volumes são volumes de ticks, ou seja, dentro de um centro de corretagem. O gráfico foi retirado da demonstração do Metaquot. Uma queda acentuada nos volumes em 2020 provavelmente indica que antes de 2020 os dados foram obtidos de uma fonte, depois - de outra.


:) você pode colocar um canal e ir embora


 
Forester #:

Ah, bem, se for baseado em ticks, então minha postagem não está correta
A Moshka superou a estratégia de compra e manutenção

A situação não é tão boa no terminal, aparentemente o spread costuma ser alto. Também pode haver problemas com a liquidez nos CDs.


 
Maxim Dmitrievsky #:

A Moshka superou

Vamos dar continuidade ao sinal.

mytarmailS #:

Basta iniciar o sinal.

Não preciso de seus sinais.
