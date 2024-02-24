Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3202
Um exemplo curioso do uso de modelos simples para prever a taxa de câmbio
Eu não preciso de um. O que eu preciso é de um Trademeister que questione todos os seus pensamentos.
Em uma lira em queda constante.... Sim - você pode dar exemplos de MO bem-sucedido. Saber sobre essa supertendência que será 2020m - e sem MO x3 teria sido feito.
A imagem é um ótimo exemplo de acumulação/distribuição nos mercados...
Toda a população turca acumulou a lira e outra pessoa a distribuiu. Roubando um país inteiro, como fizemos nos anos 90.
Os volumes são volumes de ticks, ou seja, dentro de um centro de corretagem. O gráfico foi retirado da demonstração do Metaquot. Uma queda acentuada nos volumes em 2020 provavelmente indica que antes de 2020 os dados foram obtidos de uma fonte, depois - de outra.
:) você pode colocar um canal e ir embora
A Moshka superou a estratégia de compra e manutenção
A situação não é tão boa no terminal, aparentemente o spread costuma ser alto. Também pode haver problemas com a liquidez nos CDs.
A Moshka superou
Vamos dar continuidade ao sinal.
Basta iniciar o sinal.