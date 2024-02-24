Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3195
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tenho outra perspectiva sobre meu "estado não funcional", a falta de motivação e a incapacidade de me forçar a escrever código...
Aqui está um pequeno trecho da primeira palestra de Alexey na série sobre aprendizado por reforço
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Aqui está outro trecho, sobre a mesma coisa.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
A questão é que, quando testei centenas/milhares de ideias, sempre me decepcionei (reforço negativo).
E agora meu crítico adaptativo interno, mesmo ao pensar em testar uma ideia, mesmo quando tento escrever código, antecipa meu estado futuro (reforço negativo futuro) e me dá uma avaliação na forma de desânimo, fadiga, falta de vontade, falta de motivação, etc. ....
Foi exatamente isso que eu pensei, só não sabia como escrever respeitosamente que "Você está se mijando, ferrado mais uma vez". )))
Treinamento é besteira!!!
Eu tenho um algoritmo 100% funcional que funciona em quase todas as áreas da vida.
Umjovem hussardo pergunta ao tenente Rzhevsky como ele consegue ter tanto sucesso com as mulheres.
- Muito simples, - ele responde, - você precisa ir até uma mulher e dizer:
"Senhora, deixe-me fazer um boquete em você!"
- Tenente! Mas você pode levar um soco na cara por isso!
- Você pode levar um soco na cara. Mas você também pode receber um boquete.
E ele que se foda com isso - "decepção (reforço negativo)", se no final você também puder fazer sexo oral em você).
P.S. Isso não é uma piada. Trata-se de um algoritmo de trabalho real, para que você não desista na próxima falha.
Umexperimento que prova que uma pessoa não pode explicar a si mesma as regras de operação de sistemas complexos, incluindo mercados.
Isso significa que um operador de mercado bem-sucedido não é capaz de explicar nem para si mesmo as regras de seu TS, muito menos para seus alunos... (ou melhor, ele acha que pode, mas na verdade não pode). (ou melhor, ele acha que pode, mas, na verdade, não pode).
Além disso, podemos aceitar o fato de que a criação automática de sinais pode ser melhor do que a criação manual (é claro, levando em conta o campo de aplicação).
Observei esse cara há cerca de 10 anos. Ele parece um dublador de anões em qualquer jogo e um psicoterapeuta ao mesmo tempo.
Eu costumava assistir a esse cara há cerca de 10 anos. Ele parece um dublador de qualquer anão em qualquer jogo e um terapeuta ao mesmo tempo.
Se o coelho ficar com tesão e Alexei parecer um repolho para ele, isso significa que Alexei é uma pessoa ruim?
Acabei de fazer dois elogios ao Alexei. Por uma voz digna de um dublador e por uma voz digna de atenção.Você precisa de um descanso do MoD
Se eu alterar as condições do experimento para o seguinte:
1. Na amostra original, encontramos segmentos quânticos que devem ser usados posteriormente; como resultado, uma tabela quântica é formada e, posteriormente, trabalhamos apenas com ela.
2. Gerar aleatoriamente um alvo com os mesmos parâmetros do original - 1.000 ciclos.
3. Conte quantos segmentos quânticos são selecionados em comparação com a variante original. Eles podem ser os mesmos ou menos.
4. faça uma estimativa por meio do desvio padrão. Se o desvio for pequeno, os alvos aleatórios têm uma grande chance de entrar nos segmentos quânticos selecionados.
O que você acha?
Fiz como descrito, executei 10.000 ciclos.
Obtive este histograma.
No original, foram encontradas 3924 bandas quânticas; em testes com alvo aleatório, seriam amostradas menos de 80 bandas quânticas com os mesmos intervalos.
Com base nos resultados dos dois experimentos, podemos concluir que é possível encontrar um número suficiente de bandas quânticas na amostra com o critério de pesquisa padrão, mas se os segmentos quânticos já tiverem sido selecionados, garantir que haja um agrupamento suficiente de alvos da mesma classe neles aleatoriamente é uma tarefa quase impossível.
Se não houver erro no experimento e as conclusões estiverem corretas, você poderá tentar pesquisar segmentos quânticos em metade da amostra para treinamento e, em seguida, selecionar aqueles que apresentaram resultados semelhantes na segunda metade. O ponto negativo é que o número de observações seria reduzido à metade, o que reduziria a validade.
Alguma outra ideia?
Então, o mercado é aleatório?
Sua analogia, na minha opinião, não é muito precisa. Ou melhor, a interpretação não é muito precisa. É claro que as leituras do termômetro são o resultado do impacto total de moléculas que se movem aleatoriamente, mas a analogia da série de preços com as leituras do termômetro é uma média móvel com um longo período. Suas mudanças, assim como as leituras do termômetro, também mudam de forma consistente e sem saltos.
Para a negociação, a analogia molecular é prever quais moléculas chegarão mais por unidade de tempo, através do plano divisor, à direita ou à esquerda. É claro que é impossível prever isso, pois é uma variável aleatória. Da mesma forma, é impossível prever, para um passeio aleatório sem deriva, ou seja, gerado por uma moeda simétrica, se o valor do acumulado será maior ou menor do que o atual em n etapas. Esse é, na verdade, o objetivo da negociação.
O que você faz? Qual a sua formação, o que o levou a isso?
Essa é uma pergunta pró-vida para todos?
Essa é uma pergunta pró-vida para todos?