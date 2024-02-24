Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3199
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Onde afirmei isso?
Há pouco tempo, estava procurando por alguns eventos
Não vejo a contradição.
A série temporal aqui é uma forma de descrever a mudança de preço na dinâmica, e os eventos são um fator que influencia a mudança de preço.
No meu entendimento, o mercado, na forma de SB, move-se de um evento para outro, e o evento é como a aplicação de força a um objeto - ele define a velocidade e o vetor do movimento subsequente na forma de força que influencia o preço.
Os segmentos quânticos descrevem os prováveis pontos de disparo da manifestação do evento.
Não vejo a contradição.
A série temporal aqui é uma forma de descrever a mudança de preço na dinâmica, e os eventos são o fator que influencia a mudança de preço.
No meu entendimento, o mercado na forma de SB se move de um evento para outro, e o evento é como a aplicação de força a um objeto - ele define a velocidade e o vetor do movimento subsequente na forma de força que influencia o preço.
Os segmentos quânticos descrevem os prováveis pontos de disparo da manifestação do evento.
Pelo amor de Deus)
pelo amor de Deus).
Sim, cada um tem a sua opinião....
Mas você avaliou o SB do ponto de vista do componente de tendência? Por exemplo, você pode calcular o número de tendências de diferentes durações, a estabilidade das tendências após a correção para retomar o movimento ao longo do vetor da tendência atual. É possível estimar a frequência e o tamanho dos outliers na faixa de preço médio com uma janela de 100. Você também pode observar o tempo de duração da tendência, estimar a sazonalidade....
Cada um tem a sua opinião.
Você avaliou o SB do ponto de vista do componente de tendência? Por exemplo, você pode calcular o número de tendências de diferentes durações, a estabilidade das tendências após a correção para retomar o movimento ao longo do vetor da tendência atual. É possível estimar a frequência e o tamanho dos outliers na faixa de preço médio com uma janela de 100. Você também pode observar o tempo de duração da tendência, estimar a sazonalidade....
.
Ontem, decidi negociar para desenrolar, e hoje quero falar um pouco sobre níveis e eventos... usando o exemplo de ontem.
Digamos que saibamos como identificar os níveis de PD/SP desses grupos de ordens grandes.
Eu vejo isso da seguinte forma.
Muitas posições de compra fortes interrompem o preço e ele muda de direção...
Digamos que saibamos como identificar esse grande jogador e seus níveis...
cenário 1.
O preço foi interrompido e a tendência se inverteu.
Minha ação é entrar a partir do nível.
Cenário 2 (preço achatado próximo ao ponto de entrada).
Um participante importante fecha a posição em meio à incerteza. Essa flutuação em torno da posição de um participante importante é um sinal disso para mim, ou eu simplesmente errei o nível.
Minha ação é tomar um stop loss
Não vou ilustrar)
cenário 3 (o preço rompe bruscamente o nível de um participante importante)
Perguntas
1 - O grande operador conseguiu fechar sua posição?
A resposta é não, ele não teve chance de fechar a posição por causa do forte aperto para baixo, a posição é grande. Por que é grande? Porque o preço parou antes, formando um nível.
2 - O que o grande jogador fará quando o preço retornar ao seu nível?
A resposta é que ele fechará sua posição ao mesmo preço em que entrou, o preço cairá devido ao ataque de suas ordens de venda. Ordens de venda porque ele está fechando sua compra.
Cenário 3+ (o preço retorna ao nível de compra)
Minha ação é vender a partir do nível de compra dos grandes investidores.
===============================================================
Ilustro de uma só vez praticamente todos os cenários, exceto 2
1) cenário 1 (entrada a partir do nível) Eu compro primeiro.
2) ele é cancelado e vai para o cenário 3 (rompimento acentuado), eu faço um stop.
3) cenários 3+ fechamento de compras de grandes jogadores, eu entro na venda.
4) O cenário 1 aparece novamente, eu fecho a venda e faço uma compra.
===============================================================
Ilustro de imediato praticamente todos os cenários, exceto 2.
A magia é proibida fora de Hogwarts.
Entre ponto a ponto.
Meus NSs procuram padrões de repetição de qualquer tipo entre aspas, mas não fazem mais nada.
Portanto, no SB isso é apenas uma ilusão - os padrões são aleatórios, assim como os segmentos quânticos...
Então, no SB, é apenas uma ilusão - os padrões são aleatórios, assim como os segmentos quânticos.....
Sim
Então, qual é o objetivo de queimar a extricação?