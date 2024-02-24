Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3199

Aleksey Vyazmikin #:

Onde afirmei isso?

Recentemente, você estava procurando por alguns eventos
Agora são barras quânticas.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Há pouco tempo, estava procurando por alguns eventos
Agora, aqui estão os cortes quânticos

Não vejo a contradição.

A série temporal aqui é uma forma de descrever a mudança de preço na dinâmica, e os eventos são um fator que influencia a mudança de preço.

No meu entendimento, o mercado, na forma de SB, move-se de um evento para outro, e o evento é como a aplicação de força a um objeto - ele define a velocidade e o vetor do movimento subsequente na forma de força que influencia o preço.

Os segmentos quânticos descrevem os prováveis pontos de disparo da manifestação do evento.

Aleksey Vyazmikin #:

Não vejo a contradição.

A série temporal aqui é uma forma de descrever a mudança de preço na dinâmica, e os eventos são o fator que influencia a mudança de preço.

No meu entendimento, o mercado na forma de SB se move de um evento para outro, e o evento é como a aplicação de força a um objeto - ele define a velocidade e o vetor do movimento subsequente na forma de força que influencia o preço.

Os segmentos quânticos descrevem os prováveis pontos de disparo da manifestação do evento.

Pelo amor de Deus)

 
Maxim Dmitrievsky #:

pelo amor de Deus).

Sim, cada um tem a sua opinião....

Mas você avaliou o SB do ponto de vista do componente de tendência? Por exemplo, você pode calcular o número de tendências de diferentes durações, a estabilidade das tendências após a correção para retomar o movimento ao longo do vetor da tendência atual. É possível estimar a frequência e o tamanho dos outliers na faixa de preço médio com uma janela de 100. Você também pode observar o tempo de duração da tendência, estimar a sazonalidade....

Aleksey Vyazmikin #:

Cada um tem a sua opinião.

Você avaliou o SB do ponto de vista do componente de tendência? Por exemplo, você pode calcular o número de tendências de diferentes durações, a estabilidade das tendências após a correção para retomar o movimento ao longo do vetor da tendência atual. É possível estimar a frequência e o tamanho dos outliers na faixa de preço médio com uma janela de 100. Você também pode observar o tempo de duração da tendência, estimar a sazonalidade....

Meus NSs procuram padrões de repetição de qualquer tipo nas cotações, eles não fazem mais nada.
Você pode expirar de uma só vez após uma série de palavras sem sentido.
 

Ontem, decidi negociar para desenrolar, e hoje quero falar um pouco sobre níveis e eventos... usando o exemplo de ontem.


Digamos que saibamos como identificar os níveis de PD/SP desses grupos de ordens grandes.

Eu vejo isso da seguinte forma.


Muitas posições de compra fortes interrompem o preço e ele muda de direção...

Digamos que saibamos como identificar esse grande jogador e seus níveis...

cenário 1.

O preço foi interrompido e a tendência se inverteu.

Minha ação é entrar a partir do nível.


Cenário 2 (preço achatado próximo ao ponto de entrada).

Um participante importante fecha a posição em meio à incerteza. Essa flutuação em torno da posição de um participante importante é um sinal disso para mim, ou eu simplesmente errei o nível.

Minha ação é tomar um stop loss

Não vou ilustrar)

cenário 3 (o preço rompe bruscamente o nível de um participante importante)

Perguntas

1 - O grande operador conseguiu fechar sua posição?

A resposta é não, ele não teve chance de fechar a posição por causa do forte aperto para baixo, a posição é grande. Por que é grande? Porque o preço parou antes, formando um nível.


2 - O que o grande jogador fará quando o preço retornar ao seu nível?

A resposta é que ele fechará sua posição ao mesmo preço em que entrou, o preço cairá devido ao ataque de suas ordens de venda. Ordens de venda porque ele está fechando sua compra.


Cenário 3+ (o preço retorna ao nível de compra)

Minha ação é vender a partir do nível de compra dos grandes investidores.





Ilustro de uma só vez praticamente todos os cenários, exceto 2



1) cenário 1 (entrada a partir do nível) Eu compro primeiro.

2) ele é cancelado e vai para o cenário 3 (rompimento acentuado), eu faço um stop.

3) cenários 3+ fechamento de compras de grandes jogadores, eu entro na venda.

4) O cenário 1 aparece novamente, eu fecho a venda e faço uma compra.


 
mytarmailS #:

Ilustro de imediato praticamente todos os cenários, exceto 2.

A magia é proibida fora de Hogwarts.
Entre ponto a ponto.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Meus NSs procuram padrões de repetição de qualquer tipo entre aspas, mas não fazem mais nada.
Você pode expirar de uma só vez após uma sequência de palavras sem sentido.

Portanto, no SB isso é apenas uma ilusão - os padrões são aleatórios, assim como os segmentos quânticos...

Aleksey Vyazmikin #:

Então, no SB, é apenas uma ilusão - os padrões são aleatórios, assim como os segmentos quânticos.....

Sim, mas pelo simples fato de que você pode encontrá-los.
Se você me der um não-SB, também poderei encontrar padrões lá.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sim

Então, qual é o objetivo de queimar a extricação?

