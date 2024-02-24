Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3205
Ninguém cancela ondas, portanto, isso é óbvio. A pesquisa de uma sessão de negociação por tempo é uma tarefa normal.
Em incrementos, há algo assim, à primeira vista até lucrativo, em média
Filtrado
Tenho uma ideia interessante: como você pode imaginar o impacto no ambiente, e o ambiente não será o equilíbrio.
Bem, temos um caso bidimensional, incrementos e tempo) O MO não elimina o problema, apenas permite que você olhe mais profundamente.))))
Multivariada, em uma série bidimensional, é claro que você pode introduzir derivadas de alguma série em outra série, mas é a mesma coisa, uma análise mais profunda.
No sentido de explorar uma função mais profundamente, não mais.
Vou preparar cálculos para ticks mais tarde, terei que usar o TPU do Google para velocidades
Para ticks seria interessante)
Eu tive uma ideia interessante sobre como você pode causar um impacto no ambiente, e o ambiente não será um equilíbrio.
Sim, funciona como o Graal. Pegue-o e use-o. Turnkey
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
158º artigo já.
Não disse que havia um e não escrevi um. São apenas padrões encontrados pela distância euclidiana, com qualquer precisão.
Portanto, não entendi bem as postagens anteriores.
Portanto, se você abordar o problema não de frente, mas de forma mais criativa...
Você pratica a média, imagina que a tendência é um monstro e que a abertura de uma posição é um tiro contra ele, para neutralizar (fechar no positivo) o monstro com um número menor de tiros para dar a maior recompensa. O volume de uma posição pode ser considerado como uma carga de energia que está diminuindo, e quanto mais dela for retida, melhor. As tendências são monstros independentes para treinamento.
Um nível é um preço em torno e dentro do qual ocorrem eventos importantes (rompimento, recuperação, etc.).
É importante não apenas que haja eventos importantes em torno do nível, mas também os padrões dos próprios eventos (não apenas o que rompeu o nível, mas também como exatamente ele rompeu... ou se recuperou).
Um exemplo de descrição de um dos muitos níveis.
O círculo azul indica o local onde a regra foi acionada; após o círculo, os dados não estão disponíveis para o algoritmo.
É o mesmo nível que é descrito por essa regra
Há alguma chance de descrever esse evento não linear inserindo as últimas 5 velas? ????
Há alguma chance de encontrar esses níveis comparando-os por alguma métrica, digamos, por meio da distância euclidiana ????
É claro que não.
Há alguma chance de descrever esse evento não linear inserindo as últimas 5 velas ?????
É claro que não.
Diga-me em que idioma está escrito e como soa se estiver em linguagem humana).
Não sou um MO, estou apenas curioso. Portanto, tenho o direito de fazer perguntas idiotas).
Não há nenhuma maneira de reduzir a quantidade de dados?
Em vez de um monte de candlesticks, você pode alimentar valores em ziguezague. Na minha opinião, isso descreverá seu padrão em um nível não pior.
Algo como: a alavancagem ZZ é maior/menor que a anterior, etc.
Não?
Percebo que o padrão inteiro é muito mais amplo do que esse pedaço de gráfico na tela.
Eu vejo o padrão inteiro assim: