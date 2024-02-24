Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1598
foi observado que alguns pares já estão mostrando um "slide", ou seja, a presença de uma altura local, após a qual a curva de equilíbrio começa a olhar para baixo
eu tomaria como se alguém já tivesse começado a gerir este processo, e mais cedo ou mais tarde todos os outros pares irão encontrar o mesmo destino
Neste sentido, é melhor procurar soluções que não tenham um "slide", mas que não sejam divulgadas ao público
Ou isso ou agrupá-los em modos e ver como eles ligam os novos dados. Por exemplo, mudar as compras a tempo para vendas a determinadas horas ou similares.
Normalmente os modos duram muito tempo, o principal é mudar no tempo
Eu normalmente testei todos os resultados em uma mudança de compra/venda
normalmente não funciona.
Tenho de ver se consigo aplicá-lo aos sintéticos e ir lá.
ou seja, não há nada a apanhar em tal gráfico.
Não a sério, só sorte.... Quero dizer, todos os MOs ou têm sorte ou não. Só que a distância de todos é diferente.
Este aqui está quase a acabar :-(
não funciona durante meses.
e em semanas há muito poucos dados e é difícil saber como resolvê-los.
semanas não têm sextas ou terças-feiras ))
Olá! Estou convencido de que o futuro está nas redes neurais. Um exemplo desta conta é ...
Mas eu tenho outra ideia sobre redes neurais...
Vamos escrever um EA baseado em redes neurais convolucionais.
Em Python usando as bibliotecas Keras e Tensorflow 2.
Nós carregamos screenshots de gráficos e deixamos a rede fazer previsões com base em screenshots passados se o preço subir ou descer!
Eu não sou um programador infelizmente eu mesmo teria feito tudo, tenho que tentar por interesse ...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
é compreensível, se você quiser.
Tudo é claro, basta a vontade de o fazer.
e não há nada para ver aqui, parece-me...
É possível, no entanto, ver uma certa "estacionaridade" no processo depois de chegar à "prateleira" ))))