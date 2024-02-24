Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1598

Boris:

A comunicação é o maior valor!


foi observado que alguns pares já estão mostrando um "slide", ou seja, a presença de uma altura local, após a qual a curva de equilíbrio começa a olhar para baixo

eu tomaria como se alguém já tivesse começado a gerir este processo, e mais cedo ou mais tarde todos os outros pares irão encontrar o mesmo destino

Neste sentido, é melhor procurar soluções que não tenham um "slide", mas que não sejam divulgadas ao público

Ou isso ou agrupá-los em modos e ver como eles ligam os novos dados. Por exemplo, mudar as compras a tempo para vendas a determinadas horas ou similares.

Normalmente os modos duram muito tempo, o principal é mudar no tempo

 
Eu normalmente testei todos os resultados em uma mudança de compra/venda

normalmente não funciona.

Tenho de ver se consigo aplicá-lo aos sintéticos e ir lá.

ou seja, não há nada a apanhar em tal gráfico.


 

Não a sério, só sorte.... Quero dizer, todos os MOs ou têm sorte ou não. Só que a distância de todos é diferente.

Este aqui está quase a acabar :-(

 
não funciona durante meses.

e em semanas há muito poucos dados e é difícil saber como resolvê-los.

semanas não têm sextas ou terças-feiras ))

 

Olá! Estou convencido de que o futuro está nas redes neurais. Um exemplo desta conta é ...

Mas eu tenho outra ideia sobre redes neurais...

Vamos escrever um EA baseado em redes neurais convolucionais.

Em Python usando as bibliotecas Keras e Tensorflow 2.

Nós carregamos screenshots de gráficos e deixamos a rede fazer previsões com base em screenshots passados se o preço subir ou descer!

Eu não sou um programador infelizmente eu mesmo teria feito tudo, tenho que tentar por interesse ...

 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...
Boris:

esta abordagem não funciona durante meses

e em semanas há muito poucos dados e não está claro como ordená-los.

semanas não têm sextas ou terças-feiras ))

é compreensível, se você quiser.

 
Maxim Dmitrievsky:

Tudo é claro, basta a vontade de o fazer.

existem nuances associadas às transições de datas, ou seja, às 21-22 horas de Londres, porque no momento das transições de datas o valor da abertura parece permitir que algo interessante seja recebido, mas como sabemos, nesse momento a propagação pode ser ampliada "além do limite" e isso pode impedir que essa vontade de interesse se realize na prática
 

e não há nada para ver aqui, parece-me...

É possível, no entanto, ver uma certa "estacionaridade" no processo depois de chegar à "prateleira" ))))

Um pouco sobre terver ou vaguear ao acaso ou o que você quiser. Pegamos numa cartomante desconhecida, pomos-lhe um olho à frente. Fazemos uma pergunta muito específica que nos interessa - o que vai acontecer no futuro. Há 140 cartas (ou mais) no baralho. A cartomante desenha 3 cartas que descrevem em pormenor a situação actual, da qual ela nada sabia, e diz o que vai acontecer no futuro (isto ainda não pode ser verificado). Observamos o trabalho adicional da cartomante com outros estranhos, eles também permanecem encantados. Tudo é transparente, as pessoas são anónimas, ninguém sabe nada sobre ninguém, incluindo a cartomante, a sessão é gratuita. Após 5-7 observações, o meu cérebro avariou e eu saí. A amostra é representativa o suficiente?
