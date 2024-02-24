Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3206
Em vez de um monte de candlesticks, envie valores em ziguezague. Na minha opinião, isso descreverá seu padrão em nível não pior.
Também prefiro o ziguezague aos candlesticks, mas há um problema de ambiguidade com ele, porque há uma dependência do padrão resultante do parâmetro do ziguezague. Por exemplo, na primeira figura, um ziguezague menor pode ou não desenhar dois topos em vez de um número 2, porque há duas velas e qualquer coisa pode estar dentro delas.
É claro que você pode ver claramente a olho nu qual passo do ziguezague deve ser dado em cada caso específico de implementação de padrão, mas é quase impossível formalizar essa visão na forma de um algoritmo.
1) Diga-me em que idioma isso está escrito e como soa se estiver em linguagem humana.)
2) Não há nenhuma maneira de reduzir a quantidade de dados?
3) Percebo que o padrão inteiro é muito mais amplo do que esse pedaço de gráfico na tela.
(1) Eu mesmo inventei a sistemática, ela não faz parte de nenhum idioma, é apenas uma cadeia que carrega informações.
Este é um exemplo muito simples, mais como uma ilustração de onde cavar e onde ninguém cava, exceto eu, infelizmente....
1 = preço acima do nível
-1 = abaixo do nível
0 = preço é igual ao nível
| = próximo evento
(2) as informações sobre preços de candlestick são perdidas, tudo é simplificado.
(3) tudo pode ser, eu mostrei um exemplo simples, você já mostrou um mais complexo, uma regra sozinha não resolve nada.
Bem, sim, existe esse problema com o ZZ.
Quando eu estava negociando, não usava nada além do indicador de volume, e agora tenho que adaptar os indicadores, porque não posso escrever no código algo como "bem, veja isso!!!".
Acho que o ZZ em fractais verdadeiros (se me lembro bem do nome) seria o mais conveniente, mas o que está no kodobase funciona com erros.
Tentei consertar isso sozinho e quase funcionou, mas ainda assim, em barras muito grandes, quando o fractal está acima e abaixo, acaba sendo um tipo de besteira.
(1) Eu mesmo criei a sistemática, ela não está em nenhum idioma, é apenas uma string que carrega informações.
(2) as informações sobre os preços das velas são perdidas, tudo é simplificado.
1. Obrigado.
2) Então, se tudo for simplificado, isso é bom. Ou estou entendendo algo errado?
Por que precisamos de informações sobre os preços das velas se
A principal tarefa é determinar a direção do movimento do preço on-line. Quanto mais simples for, melhor.
Um nível é um preço em torno e dentro do qual ocorrem eventos importantes (ruptura, quebra, etc.)
É importante não apenas que os eventos importantes ocorram em torno do nível, mas também os padrões dos próprios eventos (ou seja, é importante não apenas que o nível tenha sido rompido, mas também como exatamente ele foi rompido... ou se recuperou).
Um exemplo de descrição de um dos muitos níveis.
O círculo azul indica o local onde a regra foi acionada; após o círculo, os dados não estão disponíveis para o algoritmo.
Tudo isso é o mesmo nível, que é descrito por esta regra
Há alguma chance de descrever esse evento não linear inserindo as últimas 5 velas????
Existe alguma chance de encontrar esses níveis comparando-os por alguma métrica, digamos, por meio da distância euclidiana????
É claro que não.
É onde é mais provável que o nível esteja.
Onde está o seu círculo, é mais provável que seja um teste, ou seja, uma verificação do cotista quanto a um comportamento pior de algum operador.
É claro que você pode ver claramente qual passo em ziguezague deve ser dado em cada caso específico de implementação de padrão, mas é quase impossível formalizar essa visão na forma de um algoritmo.
Provavelmente, existem sintonizadores automáticos do ZZ.
Se alguém quiser testar isso em um testador
Dados iniciais:
MA de 10 períodos nos últimos 55 preços de fechamento menos esses preços de fechamento. No M15 TF.
Padrão de referência:
Não entendi muito bem as postagens anteriores.
Portanto, se você abordar o problema não de frente, mas de forma mais criativa.....
Pratique o cálculo da média, imagine que a tendência é um monstro e que a abertura de uma posição é um tiro contra ele, para neutralizar (fechar no positivo) o monstro com um número menor de tiros para obter a maior recompensa. O volume de uma posição pode ser considerado como uma carga de energia que está diminuindo, e quanto mais dela for retida, melhor. As tendências são monstros independentes para treinamento.
