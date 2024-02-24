Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3204
Na verdade, o Lira está no modo OnlyClose há anos. É mais útil aplicar o MO ao cardiograma de seu vizinho.
ZY Problema de lógica.
Há um determinado país onde tudo pode ser comprado apenas em liras. Ao mesmo tempo, absolutamente tudo (até mesmo o salário) tem um preço em dólares americanos, que em liras depende da taxa de câmbio.
E agora a lira ficou três vezes mais barata em relação ao dólar americano. Seria teoricamente possível para um estrangeiro ou um local ganhar dinheiro com isso?
Deixe-me dizer desde já que não estamos falando da Turquia, mas de um determinado modelo ideal, que deverá eventualmente mostrar exatamente como os ganhos são obtidos em tempo real. Incluindo a Turquia.
Não está claro se é possível ganhar em liras ou em dólares americanos? Todos ganhavam em liras, pois todos tinham três vezes mais)
É possível ganhar em dólares americanos, por exemplo, se for possível tomar e, o mais importante, pagar empréstimos em liras, mas, muito provavelmente, isso é impossível de acordo com os termos do problema. Acontece que a lira não é dinheiro nesse país.
se é possível tomar e, o mais importante, pagar empréstimos em liras, mas é muito provável que seja impossível de acordo com a condição do problema. Então, verifica-se que a lira não é dinheiro nesse país.
A negociação de margem em lira é haram, grosso modo.
Eles não têm futuros ou opções?
Diga-me, por favor, qual é a diferença entre a padronização e a aprendizagem mecânica do ponto de vista do MOE?
Eu sou uma das poucas pessoas neste tópico que é incompetente em MO. É por isso que quase não leio nem faço postagens.
Eles não têm futuros ou opções?
Os derivativos provavelmente existem para quase tudo. Não há muito de econômico nisso, como nas companhias de seguros.
Deus o acompanhe, negociação de margem. Surge a questão de como o Banco Central de um país como esse pode funcionar. Ele também opera em dólares americanos? Como ele emite empréstimos - em que moeda e de onde obtém a taxa?
Os derivativos provavelmente existem para quase tudo. Há pouco de econômico nisso, assim como nas companhias de seguros.
Não tenho estatísticas específicas de cada país.
Mas, para a compra de matéria-prima, seria uma ferramenta ideal para reduzir o custo de produção.
E estou mais preocupado com a possibilidade de ganhar dinheiro com o movimento com alavancagem condicional.
Visualização interessante
Se você procurar padrões em partes de preço de comprimento arbitrário, há uma completa aleatoriedade
se estiver na volatilidade, você poderá encontrar padrões triviais, quando, após fortes explosões, houver consolidação (após a linha).
Antes da linha, essas são correspondências de padrões de comprimento 25, depois - sua continuação. Mesmo na volatilidade, você pode ver que os padrões ficam desgrenhados com o horizonte de previsão
Ninguém cancelou as ondas, então isso é óbvio. A pesquisa de uma sessão de negociação ao longo do tempo é uma tarefa normal.