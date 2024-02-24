Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3204

Novo comentário
 
fxsaber #:

Na verdade, o Lira está no modo OnlyClose há anos. É mais útil aplicar o MO ao cardiograma de seu vizinho.


ZY Problema de lógica.

Há um determinado país onde tudo pode ser comprado apenas em liras. Ao mesmo tempo, absolutamente tudo (até mesmo o salário) tem um preço em dólares americanos, que em liras depende da taxa de câmbio.

E agora a lira ficou três vezes mais barata em relação ao dólar americano. Seria teoricamente possível para um estrangeiro ou um local ganhar dinheiro com isso?

Deixe-me dizer desde já que não estamos falando da Turquia, mas de um determinado modelo ideal, que deverá eventualmente mostrar exatamente como os ganhos são obtidos em tempo real. Incluindo a Turquia.

Não está claro se é possível ganhar em liras ou em dólares americanos? Todos ganhavam em liras, pois todos tinham três vezes mais)

É possível ganhar em dólares americanos, por exemplo, se for possível tomar e, o mais importante, pagar empréstimos em liras, mas, muito provavelmente, isso é impossível de acordo com os termos do problema. Acontece que a lira não é dinheiro nesse país.

 
Aleksey Nikolayev #:

se é possível tomar e, o mais importante, pagar empréstimos em liras, mas é muito provável que seja impossível de acordo com a condição do problema. Então, verifica-se que a lira não é dinheiro nesse país.

A negociação de margem em lira é haram, grosso modo.

 
fxsaber #:

A negociação de margem em lira é haram, grosso modo.

Eles não têm futuros ou opções?

 
Ivan Butko #:

Diga-me, por favor, qual é a diferença entre a padronização e a aprendizagem mecânica do ponto de vista do MOE?

Eu sou uma das poucas pessoas neste tópico que é incompetente em MO. É por isso que quase não leio nem faço postagens.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Eles não têm futuros ou opções?

Os derivativos provavelmente existem para quase tudo. Não há muito de econômico nisso, como nas companhias de seguros.

 
fxsaber #:

A negociação de margem em lira é haram, grosso modo.

Deus o acompanhe, negociação de margem. Surge a questão de como o Banco Central de um país como esse pode funcionar. Ele também opera em dólares americanos? Como ele emite empréstimos - em que moeda e de onde obtém a taxa?

 
fxsaber #:

Os derivativos provavelmente existem para quase tudo. Há pouco de econômico nisso, assim como nas companhias de seguros.

Não tenho estatísticas específicas de cada país.

Mas, para a compra de matéria-prima, seria uma ferramenta ideal para reduzir o custo de produção.

E estou mais preocupado com a possibilidade de ganhar dinheiro com o movimento com alavancagem condicional.

 

Visualização interessante


[Excluído]  

Se você procurar padrões em partes de preço de comprimento arbitrário, há uma completa aleatoriedade

se estiver na volatilidade, você poderá encontrar padrões triviais, quando, após fortes explosões, houver consolidação (após a linha).

Antes da linha, essas são correspondências de padrões de comprimento 25, depois - sua continuação. Mesmo na volatilidade, você pode ver que os padrões ficam desgrenhados com o horizonte de previsão


 
Maxim Dmitrievsky #:

Se você procurar padrões em comprimentos aleatórios de pedaços de preços, há uma aleatoriedade completa.

Se na volatilidade, você pode encontrar padrões triviais, quando após fortes explosões há consolidação (após a linha)

Antes da linha, essas são correspondências de padrões de comprimento 25, depois - sua continuação. Mesmo na volatilidade, você pode ver que os padrões ficam desgrenhados com o horizonte de previsão


Ninguém cancelou as ondas, então isso é óbvio. A pesquisa de uma sessão de negociação ao longo do tempo é uma tarefa normal.

1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3399
Novo comentário