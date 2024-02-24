Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3112

Maxim Dmitrievsky #:

Testei o bot que lancei aqui no dia 15 de maio, um mês se passou. Com diferentes resultados de sl e tp, mas, em média, todos no crescimento.


Quais recursos foram usados? Uma lista completa seria desejável)

Evgeni Gavrilovi #:

Quais recursos você usou? Uma lista completa seria bem-vinda)

Vários retornos simulados, nada de especial. Já escrevi anteriormente que, às vezes, apenas a volatilidade funciona bem.

Muito é ruim, muito pouco é ruim. De alguma forma, obtive um valor ideal em torno de 10 fics com diferentes períodos aumentando em uma etapa fixa. Digamos, range(10, 100, 10)

mas é assim que acontece em minha implementação, não tenho a pretensão de ter derivado alguma fórmula mágica.

Há mais alguma coisa na série temporal? )

 
Fui banido, a discussão morreu))
 

Separei todos os sinais do MT5 com o filtro "confiável" para observar a distribuição por anos, bem, para entender quanto e por quanto tempo "TSs confiáveis" "vivem".

Aqui está a distribuição

years
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
   1    4    5   34  130  549  957


Algo para se pensar....


Código Pars, se alguém precisar dele

library(rvest)
library(readr)
n_pages <- 35 
url <- "https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page"
urls <- paste0(url, 1:n_pages)
years <- lapply(urls, \(Url) Url |> read_html() |> html_nodes(".signal-card__growth-label") |> html_text() |> parse_number()) |> unlist()
hist(years)

df <- data.frame(table(years))
library(ggplot2)
ggplot(df,aes(years,Freq)) +
  geom_bar(stat='identity',fill=colors()[128])
 

Separei todas as mensagens de Sanych das primeiras 100 páginas do fórum

converteu o texto em um "saco de palavras"

removeu as "palavras de parada"

visualizou-o como uma "nuvem de palavras" (quanto maior a palavra, mais frequentemente ela ocorre).

Legal ))))

library(xml2)
library(rvest)
urls <- paste0("https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page", 2:100)
author <- "СанСаныч Фоменко"

li <- list()
for(url in urls){
txt <- url |> read_html() |> html_nodes(".text") 
txt |> html_node(".fquote") |> xml_remove() #  remove fquote

Authors <- txt |> html_node(".author") |> html_text()
Content <- txt |> html_node(".content") |> html_text()
Comment_date <- txt |> html_node(".comment__date") |> html_text()

if(any(Authors==author,na.rm = T)){
la <- lapply(seq_along(Authors), function(i) {
       list(author=Authors[i], text=Content[i], date=Comment_date[i]) })
la <- la[Authors==author]
la <- la[!sapply(la, is.null)]
li <- append(li, la)
}
print(url)
}
text2word <- function(text) strsplit(text, "\\P{L}+", perl = TRUE) |> unlist()
words <- lapply(li, function(x) text2word(x$text))  |> unlist() 
bag_of_words <- table(words)

library(stopwords)
stopw <- stopwords("ru", source = "stopwords-iso")
bag_of_words <- bag_of_words[!names(bag_of_words) %in% stopw]

library(wordcloud2)
bag_of_words |> as.data.frame() |> wordcloud2()


E é sobre isso que eu estava falando em 2016.


......

Sim, é possível fazer quase tudo no R em uma tela, é uma linguagem maravilhosa....

 
Para uma nova inoculação/alimentação, dê uma olhada em: Quantitative trading
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
  • 2023.06.12
  • www.mql5.com
количественные трейдеры могут одновременно покупать недооцененные ценные бумаги и продавать переоцененные. количественные трейдеры могут предвидеть возможную коррекцию цены и соответственно открывать позиции
 
mytarmailS #:

Selecionou todas as mensagens de Sanych das primeiras 100 páginas do fórum

reduziu o texto a um "saco de palavras"

menos as "palavras de parada"

visualizado como uma "nuvem de palavras" (quanto maior a palavra, mais frequente a ocorrência)

Isso é legal).


E é sobre isso que eu estava falando em 2016.


......

Sim, você pode fazer quase tudo em R em uma tela, é uma linguagem maravilhosa.....

Isso é ótimo, obrigado!

 
Renat Fatkhullin #:
Para uma nova inoculação/reabastecimento, dê uma olhada em: Quantitative trading

Uma seleção incrível!

 
СанСаныч Фоменко #:

Isso é ótimo, obrigado!

O objetivo original era contar quantas vezes você disse a palavra GARCH, porque me parece que são cinquenta, não menos)))))
mas enquanto aprendia a analisar as mensagens no fórum, já havia me esquecido e esquecido para que estava fazendo isso....

Que isso permaneça em segredo)))
 
Renat Fatkhullin #:
Há alguma novidade sobre o pacote MT?
