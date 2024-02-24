Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3112
Testei o bot que lancei aqui no dia 15 de maio, um mês se passou. Com diferentes resultados de sl e tp, mas, em média, todos no crescimento.
Quais recursos foram usados? Uma lista completa seria desejável)
Quais recursos você usou? Uma lista completa seria bem-vinda)
Vários retornos simulados, nada de especial. Já escrevi anteriormente que, às vezes, apenas a volatilidade funciona bem.
Muito é ruim, muito pouco é ruim. De alguma forma, obtive um valor ideal em torno de 10 fics com diferentes períodos aumentando em uma etapa fixa. Digamos, range(10, 100, 10)
mas é assim que acontece em minha implementação, não tenho a pretensão de ter derivado alguma fórmula mágica.
Há mais alguma coisa na série temporal? )
Separei todos os sinais do MT5 com o filtro "confiável" para observar a distribuição por anos, bem, para entender quanto e por quanto tempo "TSs confiáveis" "vivem".
Aqui está a distribuição
Algo para se pensar....
Código Pars, se alguém precisar dele
Separei todas as mensagens de Sanych das primeiras 100 páginas do fórum
converteu o texto em um "saco de palavras"
removeu as "palavras de parada"
visualizou-o como uma "nuvem de palavras" (quanto maior a palavra, mais frequentemente ela ocorre).
Legal ))))
E é sobre isso que eu estava falando em 2016.
......
Sim, é possível fazer quase tudo no R em uma tela, é uma linguagem maravilhosa....
Isso é legal).
E é sobre isso que eu estava falando em 2016.
......
Sim, você pode fazer quase tudo em R em uma tela, é uma linguagem maravilhosa.....
Isso é ótimo, obrigado!
Para uma nova inoculação/reabastecimento, dê uma olhada em: Quantitative trading
Uma seleção incrível!
Isso é ótimo, obrigado!