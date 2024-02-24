Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3092
Você sabe, lucros e perdas, certo?
Portanto, recebemos retornos desses estados quando a posição está aberta.
Em vez de diferentes configurações de TS, vou apenas negociar em diferentes seções, acho que isso pode ser equiparado.
E, em geral, leia o artigo para entender o que está fazendo, pois há limitações. Por exemplo, é necessário fornecer configurações obviamente bem-sucedidas, não de -1000000 a +1000000. Se você fornecer tudo em uma linha, a média de OOS estará na parte inferior e não fará sentido comparar com ela. Um intervalo muito estreito de 0,95...,0,98 também é ruim do ponto de vista do DR - os resultados serão muito próximos.
Entendo que você deve enviar um TS lucrativo e não qualquer coisa....
Já descrevi o algoritmo para testar isso, mas há apenas uma nuance com as métricas
Devo otimizar todas as 4 + 1 métricas?
Mas não entendo como eles fazem a validação cruzada sem treinamento. Eles simplesmente alimentam um conjunto pronto de retornos e, em seguida, misturam-no em 12.000 variantes. Ele deve ser treinado em cada uma das 12.000 IS e previsto em cada OOS correspondente.
Talvez seja hora de dar uma olhada no pacote.
Acho que ele está apenas avaliando a estabilidade das previsões do modelo externo.
Onde estão os hiperparâmetros da floresta/NS? Não - portanto, não está treinando. Os preditores também não são alimentados.
Estima a estabilidade por meio de regressão linear, pelo que entendi.Há algo no documento sobre florestas/NS?
Não estou entendendo um pouco sobre a competição. Profsreda, não profsreda, há uma tarefa, e a discussão sobre a correção da tarefa é mais relevante e, se correta, por que não?
Respeito as opiniões de todos os participantes do holivar, mas tenho outra))))))
Sem parâmetros externos ou outros parâmetros, tudo é muito complicado, ou melhor, próximo a uma máquina de movimento perpétuo))))) Mas com parâmetros externos o mesmo grande problema)
O retorno à média é o mais fácil de entender e eterno, aparentemente, e está claro que em tf pequenos os erros são menores, mas os ticks do Sabre também geram cisnes negros)))))
estima a estabilidade por meio de regressão linear, pelo que entendiHá algo no artigo sobre florestas/NS?
Ou talvez seja simples? Como o Rattle?
Pegamos dois arquivos, o primeiro é grande, o segundo pode ser menor, mas com as datas mais recentes em relação ao primeiro.
Dividimos o primeiro arquivo por amostragem aleatória em três partes: treinamento, teste e validação, na proporção de 70/15/15.
No treinamento, ensinamos com validação cruzada, por exemplo, com 5 dobras. Se uma dobra tiver no mínimo 1.500 barras, então o treinamento = 7.500 barras. Em um círculo, 15.000 barras para dois arquivos de origem serão suficientes.
Executamos o modelo treinado no teste e na validação e obtemos um erro de classificação em cada um deles .
Em seguida, executamos a janela de 1500 barras no segundo arquivo. Coletamos o erro de classificação.
Se TODOS os erros de classificação obtidos estiverem dentro do canal de 5%, então está tudo bem: podemos confiar no erro de classificação obtido e não há necessidade de retreinamento.
Que tal mantermos as coisas simples?
Vamos ver.
Primeiro, você deve tentar executar o algoritmo e testá-lo. Se não funcionar, jogue-o fora e esqueça-o... 99%.
Se funcionar, você poderá se aprofundar no artigo, no método, tentar melhorar/mudar/substituir 1%.