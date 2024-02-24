Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1543

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Parece interessante, você mesmo a implementou ou existe uma biblioteca - quero dizer, a componente gráfica e os cálculos financeiros.

Quanto aos resultados, parece que a rentabilidade e o Sharpe Ratio não são suficientes - quase não há margem para derrapagens e comissões, se é que há alguma.

o testador para python, liba - há muitos diferentes

Quanto ao resto - agora conduzo com parâmetros diferentes e o meu entusiasmo desapareceu, o mesmo excesso de equipamento que a floresta.

não é difícil ver onde há uma pista e onde há um teste. Isto é, em essência, nada mudou, o catbust não deu uma vantagem.

Mais tarde, vou tentar lstm.


 
Maxim Dmitrievsky:

Quanto a tudo o resto - agora estou a correr com parâmetros diferentes e o entusiasmo desapareceu, o mesmo excesso de equipamento que a floresta.

Quais são as fichas e os alvos?

[Excluído]  
Graal:

Quais são as características e os alvos?

os incrementos são normais, alvos aleatórios do treinamento para o treinamento, através de diferentes passos (como um ziguezague com parâmetros flutuantes)

 
Maxim Dmitrievsky:

os incrementos são normais, direccionados aleatoriamente do treino para o treino, através de diferentes passos (como um ziguezague com parâmetros flutuantes)

está bem

nunca tive bons resultados com retornos ou incrementos, eles são muito ruidosos e eu não deveria negociá-los((

[Excluído]  
Graal:

claramente

Eu tive uma má experiência com retornos ou incrementos, era muito barulhento, não se pode negociar assim((.

Se você tem um, é de curta duração, ou menos espalhado. Se assim for, são de curta duração, ou menos espalhadas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Você pode ter mais ordem e menos negócios, mas não há padrões normais. Se houver, são de curta duração, ou há menos dispersão

Bem, o que esperavas...

triste

Claro que se pode combater o barulho de muitas maneiras, mas obtém-se "sopa de machado".

[Excluído]  
Graal:

Bem, o que esperavas...


foi apenas interessante comparar os classificadores

Eu não tirei muito do ecrã.

 
Maxim Dmitrievsky:

foi apenas interessante comparar os classificadores

Eu não entendi muito da imagem da tela.

classificador - floresta, cavacos - sinal de momento(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) alvo - sinal de direção ZZ(10)

não há nada a comparar, é uma configuração de lame-duck

[Excluído]  
Graal:

classificador - floresta, cavacos - sinal de momento(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) alvo - sinal de direção ZZ(10)

Já tentou montar as fichas? e juntá-las à amostra de treino. Isto é, fazer várias implementações do processo com diferentes derivações, etc. a única coisa que eu ainda não fiz.

porque quando tiramos as diferenças de preços perdemos somas, as fichas ficam incompletas. Montecarlo pode ser consertado ... talvez

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
  • programmingforfinance.com
A Monte Carlo simulation is a method that allows for the generation of future potential outcomes of a given event. In this case, we are trying to model the price pattern of a given stock or portfolio of assets a predefined amount of days into the future. With Python, R, and other programming languages, we can generate thousands of outcomes on...
 
Maxim Dmitrievsky:

Já tentaste carregar as fichas? e adicioná-las à amostra de treino. Isto é, fazer várias implementações do processo com diferentes derivações, etc. a única coisa que eu ainda não fiz.

porque quando tiramos as diferenças de preços perdemos somas, as fichas ficam incompletas. Montecarlo pode ser consertado ... talvez

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

Eu tentei muitas coisas, IMHO forecaster para mudar um sinal para futuros incrementos é uma coisa triste, pelo menos eu nunca aprendi a fazer nada de bom com ele, não se trata de peculiaridades de configuração, mas de previsibilidade próxima a zero, que é completamente nivelada pelos custos comerciais.

Os incrementos são de nível "micro", como os movimentos dos átomos, enquanto o foco deve ser algo menos ruidoso, algo como seguir/flutuar a tendência, do que filtrar os habituais invertidos e impulsivos.

1...153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550...3399
Novo comentário