Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3091
Na página 8 até agora. E isso ainda é uma introdução)))
Parece que será uma comparação por Sharpe (mas eles escrevem que você pode usar qualquer outro indicador) na validação cruzada.
Pelo que entendi, 4 parâmetros devem ser otimizados
No entanto, deve-se observar que esses valores podem depender da métrica de desempenho e do valor do limite selecionados
Necessidade de otimização multicritério Pareto front-to-back multicritério
Aqui está mais do artigo, página 13 (se o pacote reproduzir totalmente os métodos do artigo, mas talvez algo mais tenha sido adicionado/subtraído)
Estatísticas de sobreajuste
A estrutura introduzida na Seção 2 nos permite caracterizar a confiabilidade dobacktest de uma estratégia em termos de quatro análises complementares:
1. Probabilidade de sobreajuste do backtest (PBO):
A probabilidade de que aconfiguração do modelo
selecionada como IS ideal tenha um desempenho inferior ao da média das N configurações do modelo OOS.
2. Degradação do desempenho: determina até que ponto o maior desempenho
IS leva a um desempenho inferior OOS, uma ocorrência associada
aos efeitos de memória discutidos em Bailey et al.
[1].
3. Probabilidade de perda: a probabilidade de que o modelo selecionado como ótimo
IS resulte em perda OOS.
4. Dominância estocástica: Essa análise determina se o procedimentousado para selecionar uma estratégia IS é preferível a escolher aleatoriamente
uma configuração de modelo entre as N alternativas.
Cada item é discutido em mais detalhes a seguir.
É muito curto para entender o que são esses parâmetros. Aqui estão mais informações da página 13 do artigo (se o pacote reproduzir totalmente os métodos do artigo, mas talvez algo mais tenha sido adicionado/subtraído).
o pacote é simplesmente horrível, nunca vi um pacote assim em anos
o código é terrível
a documentação é praticamente inútil
Não entendo como ele foi parar no CRAN.
Ainda não consigo entender, há um sistema de negociação que é investigado dividido em lotes ou são vários TS (nessa biblioteca)?
Seleção do melhor modelo entre um conjunto de modelos obtidos com diferentes parâmetros/hiperparâmetros. A entrada é uma matriz, em que cada coluna é uma previsão de um dos modelos.Ou talvez não. Eu também ainda não descobri isso
Seleção do melhor modelo entre o conjunto de modelos obtidos com diferentes parâmetros/hiperparâmetros. A entrada é uma matriz em que cada coluna é uma previsão de um dos modelos.
Eu já descobri isso.
Não entendo como trabalhar com o resultado
Eu forneço uma coluna (um TS)
resultado
Eu forneço 5 colunas (cinco TCs)
Também recebo uma linha.
Deveria haver 5 linhas ou, se for o resultado da melhor TS, deveria haver um índice da melhor...
Eu mataria esse autor
Isso pode ser interpretado como a obtenção de retornos de lucro TS de diferentes seções de mercado (parâmetros/hiperparâmetros ) ????
diferentes seções de mercado == parâmetros/hiperparâmetros?
Exatamente retornos de lucro.
diferentes partes do mercado == parâmetros/hiperparâmetros?
Pelo que entendi, exatamente as configurações: diferentes períodos de MA, SL, etc.
Também recebo uma linha
Deveria haver 5 linhas, ou se for o melhor TC, deveria haver um índice dos melhores...
Como resultado, você obtém a avaliação geral do modelo (e provavelmente dos dados do preditor e do alvo)
Um modelo ruim fornece esses resultados (apenas 17% dos resultados OOS acima de 0).
Modelo bom - 95% dos resultados OOS acima de 0
Foram os repatriados que chegaram.
Você sabe, ganhos e perdas, certo?
Portanto, pegamos os retornados dos estados quando a posição está aberta.
Pelo que entendi, são as configurações: diferentes períodos de MA, SL, etc.
Em vez de configurações diferentes do TS, vou apenas negociar em áreas diferentes, acho que isso pode ser equiparado.