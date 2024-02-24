Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2905
Há um sentimento de que essas abordagens não são formalizáveis em princípio. Mesmo que apenas limitadas dentro da estrutura da teoria original de Dow.
Tudo é formalizável, Alexey, a única questão é se temos a tecnologia ou não....
Ensinar um computador a distinguir entre cães e gatos é, à primeira vista, uma tarefa não formalizável, mas...
E se estivermos falando de "entender o mercado", então todas as primeiras pessoas aqui no fórum têm esses entendimentos.
Bem, sim, mas nem o entendimento de todo mundo pode se transformar em dinheiro nas condições adversas de uma empresa de prop.... mas não é disso que trata o vídeo.
Não...
Ou é algo que você tem que perceber, ou ainda não é hora....
E para lhe dar tudo pronto, sinto muito. Por exemplo, o curso de Bozhenov custa 1500 dólares, acho que minha metodologia é ainda melhor....
Posso dar dicas, como esse vídeo por exemplo, você nem conseguiu assistir, mas já tirou muitas conclusões.
Portanto, tire conclusões sobre seu desejo de aprender um novo idioma...
Então você tem uma compreensão do mercado, já percebeu a verdade?
Não estou interessado em assistir a vídeos sem estatísticas. Posso negociar no plus com minhas mãos quando entendo o mercado.
Muito provavelmente, é possível formalizar parcialmente, mas a histerese não pode ser formalizada com certeza))).
Então, você desenvolveu uma compreensão do mercado e percebeu a verdade?
Eu tenho uma compreensão há muito tempo, há muitos anos...
Mas só recentemente encontrei as ferramentas certas para perceber esse entendimento....
Eu o coloquei do meio, parecia estranhamente marcado. Depois, coloquei-o desde o início, quando o lado direito não estava visível, provavelmente teria passado da mesma forma.
Gostei do fato de ele falar devagar e claramente, ouvindo para desenvolver o mais adequado. Parece um estrangeiro).
Onde você pode obter volumes de CME em tempo real?
Você quer se associar?
Onde você pode obter volumes de CME em tempo real?
Talvez isso funcione para você?
Talvez isso funcione para você.
Tentei usá-las, mas elas são atualizadas uma vez por minuto, mas preciso delas diretamente em ticks