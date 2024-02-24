Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2901
Obrigado! Muito bom conselho, já descobri como fazer isso com pouco sangue.
Não tem de quê. A ideia é semelhante à do serviço de sinal local. Mas não será possível usá-los diretamente, porque os nomes dos instrumentos provavelmente são diferentes. Mas você pode escrever algo próprio por analogia.
E no forex, durante a noite, uma ordem foi emitida,
e veja como o nível era poderoso.
O que o faz pensar que não se trata de um conjunto aleatório de pontos?
É
Exatamente. Se encontrarmos uma definição objetiva, ela será uma pedra filosofal que transformará qualquer TC em um graal.
Podemos fazer uma pergunta mais significativa, como seu guru define tendência e flat.
A partir do que pode ser visto e formalizado. Temos o extremo de baixo e de cima, estabelecemos zonas em torno desses preços, esperamos pelo extremo de baixo, se ele estiver na zona, pode ser o início da flat, se estiver na zona de cima, podemos considerar que é flat, a questão do parâmetro de tempo de espera e o tamanho das zonas. Além disso, já existe um histórico, onde você pode praticar)))))) Mas o problema é que mais de 3 movimentos para frente e para trás são raros, e o tempo de permanência na zona plana é aleatório em sua maior parte.
Escreveu uma pesquisa rápida de seq_list() para partículas de sequências, você pode estar interessado em aplicá-la aos seus dados
dados de exemplo
padrão
pesquisa
==========================
código da função
A taxa de desconto muda a cada n minutos??
É difícil dizer - não identifiquei exatamente como ela muda - na maioria das vezes devido a um movimento mais forte, de acordo com minha observação. A questão é a constante distorção dos resultados do dia.
Não sei, não vou discutir.
Aqui, novamente, você pode ver que o preço no CME após a entrada foi para onde não deveria ter ido....
nos quadrados vermelhos "cliques errados" no vidro, ele não deveria ter ido.
Nunca pensei que seria mais agradável negociar no Forex.
A propósito, esse é o futuro de vencimento mais próximo negociado?
Onde o spread é maior?
A aposta é projetada para ter um impacto de longo ou médio prazo no mercado de um determinado país. Nos gráficos diários, a aposta não é obrigada a satisfazer os desejos e as vontades dos especuladores.
O mercado de moedas se move com a economia. O fator especulativo é de importância medíocre. A liquidez na forma de especuladores é o principal fator no mercado de moedas nos gráficos diários.
O MO deve ser construído com base em novos fatores. É necessário resolver novos problemas, e não seguir os passos ultrapassados dos sensais)))
Para começar, você precisa ter alguma ideia do mercado, ter algum modelo, caso contrário, as opções são infinitas, é como lutar com a sombra....
Aqui chegamos ao ponto de partida.
De onde, para onde, por quê? Eu não formulei isso.
""alguma ideia do mercado?"" - É a mesma história nos gráficos :) O sorriso é inofensivo.