Uladzimir Izerski #:

Como você faz a amostragem? Não estou entendendo.

Tenho que colocá-la em uma matriz e depois salvá-la? Não sou bom nisso.

Tenho um esboço em 4k, mas não há problema em fazê-lo em 5k.

Preciso de um arquivo csv delimitado por ";" com colunas: "Data", "Target".

Em "Target", escreva o alvo - isso codificaria a presença e a posição da seta.

Você tem setas na abertura da barra ou o quê?

 
Aleksey Vyazmikin #:

As setas aparecem no momento do evento.

Vou tentar descobrir isso. Se eu tiver cérebro suficiente). Eu não lidei com essas questões. Não precisei fazer isso. Não consigo fazer isso rápido o suficiente. Estou ocupado com assuntos familiares.

 
Uladzimir Izerski #:

As setas aparecem no momento em que ocorre um evento.

Vou tentar descobrir isso. Se eu tiver cérebro suficiente). Não lidei com esses problemas. Não precisei fazer isso. Ainda não consigo fazer isso rápido o suficiente. Estou ocupado com a família.

Se as setas no meio da barra dependerem arbitrariamente do tique, será um pouco mais complicado.

Você também pode me fornecer um arquivo bin, mas descreva sua estrutura.

 
sibirqk #:

Há vinte anos, quando eu estava desenvolvendo C, também parei nesse ponto. Indexação do zero, e o ciclo é uma unidade a menos. Mas o MKL é fácil de dominar - o mesmo C.

Se você começar do zero, provavelmente será mais fácil começar do zero. E eu já aprendi outra linguagem, é difícil pensar de forma diferente....
 
Aleksey Vyazmikin #:

Se as setas no meio da barra dependerem arbitrariamente do tique, isso certamente será um pouco mais complicado.

Você também pode fornecer um arquivo bin, mas descreva sua estrutura.

Data - número da barra, e alvo 0 ou 1 compra venda?

 
Valeriy Yastremskiy #:

A data é o número da barra e a meta é 0 ou 1, compra e venda?

A data é melhor para controlar a sincronização.

Alvo "0" ou "1" - a seta apareceu ou não, ou de uma só vez -1 - seta para baixo, 1- seta para cima, 0 - sem seta.

Embora eu admita que o indicador tenha a condição de que a seta seja desenhada apenas uma vez por joelho, mesmo que haja um motivo para desenhá-la repetidamente, isso será difícil.

 

Qual das seguintes é a melhor ferramenta a ser usada para gerar dados?

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


Evgeni Gavrilovi #:

Qual das seguintes é a melhor ferramenta a ser usada para gerar dados?

Deve-se escolher o agrupamento que seja relevante para a variável-alvo.

Existe tal agrupamento aqui?

 
Evgeni Gavrilovi #:

Qual das seguintes é a melhor ferramenta a ser usada para gerar dados?

O clustering não gera dados
 
Ah, entendi, então há apenas um GMM? Não há outros?
