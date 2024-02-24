Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2784
Como você faz a amostragem? Não estou entendendo.
Tenho que colocá-la em uma matriz e depois salvá-la? Não sou bom nisso.
Tenho um esboço em 4k, mas não há problema em fazê-lo em 5k.
Preciso de um arquivo csv delimitado por ";" com colunas: "Data", "Target".
Em "Target", escreva o alvo - isso codificaria a presença e a posição da seta.
Você tem setas na abertura da barra ou o quê?
As setas aparecem no momento do evento.
Vou tentar descobrir isso. Se eu tiver cérebro suficiente). Eu não lidei com essas questões. Não precisei fazer isso. Não consigo fazer isso rápido o suficiente. Estou ocupado com assuntos familiares.
Se as setas no meio da barra dependerem arbitrariamente do tique, será um pouco mais complicado.
Você também pode me fornecer um arquivo bin, mas descreva sua estrutura.
Há vinte anos, quando eu estava desenvolvendo C, também parei nesse ponto. Indexação do zero, e o ciclo é uma unidade a menos. Mas o MKL é fácil de dominar - o mesmo C.
Data - número da barra, e alvo 0 ou 1 compra venda?
A data é melhor para controlar a sincronização.
Alvo "0" ou "1" - a seta apareceu ou não, ou de uma só vez -1 - seta para baixo, 1- seta para cima, 0 - sem seta.
Embora eu admita que o indicador tenha a condição de que a seta seja desenhada apenas uma vez por joelho, mesmo que haja um motivo para desenhá-la repetidamente, isso será difícil.
Qual das seguintes é a melhor ferramenta a ser usada para gerar dados?
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
Deve-se escolher o agrupamento que seja relevante para a variável-alvo.
Existe tal agrupamento aqui?
