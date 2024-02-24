Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2697
Explique como trabalhar com a função de perda
Como usar a função de meta para minimização?
E a segunda pergunta.
No Matlab, a função fminsearch() usa o algoritmo Nelder-Mead.
Esse algoritmo não está presente em ENUM_LOSS_FUNCTION.
Podemos contar com a adição desse algoritmo?
A tarefa de treinar uma rede neural é encontrar um algoritmo que minimize o erro na amostra de treinamento; para isso, é usada uma função de perda. O métodode perda é usado para calcular o desvio, o que permite especificar um dos 14 tipos de enumeraçãoENUM_LOSS_FUNCTION.
Os valores de desvio obtidos são usados para refinar os parâmetros da rede neural, o que é feito usando o métodoDerivative, que calcula os valores da derivada da função de ativação e os grava no vetor/matriz passado.
Devido à capacidade de estender as enumerações, podemos adicionar novos algoritmos conforme necessário.
Descobri isso com o exemplo do MAPE.
Penseique fosse uma função de perda que minimiza a função de destino.
E isso é apenas um cálculo de métrica.
19.63 %
O que é a mesma coisa no código
19.63 %
Em seguida, há uma pergunta sobre a descrição da documentação.
Há algum erro na descrição?
Talvez fosse mais correto:
Calcula o valor das perdas como uma métrica MSE, MAE, etc...?
Afinal, a função de minimizar as perdas deve ser escrita por você mesmo.
E há uma descrição estranha aqui.
Procurando companheiros para uma jornada interessante e empolgante por caminhos desconhecidos em busca de preditores/características/sinais misteriosos.
Tenho um mapa para encontrá-los, preciso de mãos para montar armadilhas e refletir sobre os hábitos e o halo desses fenômenos incríveis.
A jornada não é fácil, é longa, mas é emocionante e tenho certeza de que não ficaremos sem troféus!
Se você estiver interessado, faça perguntas!
Portanto, tudo já foi inventado antes de nós, então eu gostaria de entrar no trem
Talvez inventado, mas claramente não na superfície em fontes abertas.
Para pesquisa e seleção de preditores, estou desenvolvendo uma abordagem sistemática, ou seja, haverá uma tipificação de preditores, que se baseiam, entre outras coisas, em dados de indicadores. Gostaria de vasculhar a base de código em busca de coisas interessantes. Em geral, em meu paradigma, há um conceito de "Evento", que é algo que pode afetar o preço e é descrito por preditores. Haverá diferentes tipos de eventos, por exemplo, "preço rompeu o nível" (que é gerado pelo indicador), e a descrição desses eventos são preditores responsáveis pelo tempo, histórico do evento, relatividade do evento (normalização) - o sistema de coordenadas também será selecionado.
O método em si funciona, ele permite selecionar variantes interessantes, mas precisamos gerar essas variantes.
Estou procurando pessoas para acelerar o processo e aprimorar o pensamento crítico e criativo.
Sim, não haverá pessoas interessadas, estarei escolhendo sozinho - lenta e tediosamente.
não se esqueça de adicionar o tempo real... ou você acabará como todo mundo :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; com frequência de 1 dia e 1 semana ; é melhor calcular a mudança de fase com antecedência
porque as probabilidades de indicadores e cruzamentos de linha dependem deles.
A propósito, tratava-se de algo prejudicial, odiado aqui por Fourier :-)
Eu já criei tudo isso.
Você é muito bom!
E você encontrou muitas coisas interessantes e sustentáveis?
O problema com o funcionamento da solução no terminal foi resolvido?
Bem, não sou inteligente em minhas fantasias.... O que significa "tempo real"?
0)Que bom menino você é!
1)E você encontrou muitas coisas interessantes e sustentáveis?
2)O problema com o trabalho da solução no terminal está resolvido?
Bem, eu não sou inteligente, em minhas fantasias..... O que você quer dizer com "tempo real"?
A probabilidade de o preço cruzar qualquer linha (e acionar os sinais do indicador) depende da hora do dia e do dia da semana.
É necessário adicionar tempo cíclico a NN e DL. A maneira mais simples é uma onda senoidal. As dependências não são lineares, portanto, ela é simplesmente elevada ao quadrado, levando em conta o sinal. Há duas entradas adicionais que são responsáveis pelas referências de tempo. A meia-noite/meio-dia é diferente em todos os lugares, portanto, é melhor calcular e fornecer a fase com antecedência. Essa é a conexão do modelo com o mundo real e seu horário.
Se eles não forem fornecidos explicitamente, na minha opinião, você receberá uma abóbora ou a coisa toda tentará obtê-los e emiti-los por si só.