Roman #:

Provavelmente devido à proibição de troca de matriz entre o programa mql5 e o interpretador Py.
A mesma religião será para o R.

Para ser sincero, não entendo a questão da segurança crítica de que fala o MQ.

Talvez não se trate de segurança, mas da complicada API do Py para matrizes.
E eles simplesmente não se preocuparam com isso.

Portanto, isso é feito para o R - de alguma forma via dll, embora eu não tenha entrado em detalhes.

 
Aleksey Nikolayev #:

Portanto, isso foi feito para o R - de alguma forma, por meio de um dll, embora eu não tenha entrado em detalhes.

Entendi que o discurso é sobre o nativo.
E, portanto, sim, você pode bater em qualquer lugar por meio da dll.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Um análogo da API do python foi criado para o R, mas algo não funcionou para carregá-lo em um mercado local como o pypi, não sei sobre o resto. O código em linguagens interpretadas é executado lentamente, provavelmente não faz muito sentido, ou seja, você não terá testes rápidos :)

Na minha opinião, é melhor quando algo está disponível e você pode escolher se quer usá-lo ou não. O teste rápido não funcionará, mas pelo menos algum tipo de teste para avaliar o significado de mais ajustes.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ainda assim, eu gostaria de entender o motivo pelo qual não há um análogo do mt-R para python. Estou falando da possibilidade de iniciar um interpretador a partir de um programa mql5 com a capacidade de enviar comandos a ele e trocar dados em ambas as direções. Isso é conveniente, por exemplo, para testes rápidos de um modelo treinado sem destilá-lo em código mql5 e, em geral, é uma ferramenta bastante flexível. E parece ser exatamente o que um fã de "tagarelice e tagarelice" deseja.

Esse é um desenvolvimento privado (não da MQL), acho que San Sanych encomendou o trabalho ou outra pessoa.
.

Se você precisar muito dele, poderá fazê-lo você mesmo ou encomendá-lo como freelancer. Basta fazer uma cópia da funcionalidade (você também pode fazer uma cópia dos nomes das funções, para facilitar a portabilidade de um mecanismo para outro) para o Python.

 
Renat Fatkhullin #:


Por favor, explique como trabalhar com a função de perda
Como usar a função de destino para minimização?

E a segunda pergunta.
No Matlab, a função fminsearch() usa o algoritmo Nelder-Mead.
Esse algoritmo não está presente em ENUM_LOSS_FUNCTION.
Podemos contar com a adição desse algoritmo?

Aleksey Nikolayev #:

Na minha opinião, é melhor quando algo está disponível e você pode escolher se quer usá-lo ou não). O teste rápido não funcionará, mas pelo menos algum tipo de teste para avaliar o significado de mais ajustes.

Bem, não estamos considerando testes relativistas, cujos adeptos inundam o fórum. Os testes só devem ser rápidos e corretos. Para isso, você pode criar um testador de um ciclo para avaliar a confusão. Além disso, ele pode participar indiretamente do processo de aprendizado.
 
Roman #:

Talvez não se trate de segurança, mas da complicada API do Py para arrays.
E eles simplesmente não se preocuparam com isso.
Há uma API numpy realmente dolorosa lá.

Não é chata, é apenas incomum. Quando você se acostuma com ela, ela se torna uma chatice. Eu votaria em uma API de arrays em linguagens semelhantes a C, como MQL.

 
sibirqk #:

Não é doloroso, é apenas incomum. Quando você se acostuma, isso se torna uma emoção. Eu votaria em uma API de matrizes em linguagens semelhantes a C, como a MQL.

Não, não a tenha em linguagens semelhantes a C ))
Transmissão em bytes, não há nada melhor.
O resto é tudo invólucro, com a imaginação do desenvolvedor do invólucro.

 

