Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2696
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Provavelmente devido à proibição de troca de matriz entre o programa mql5 e o interpretador Py.
A mesma religião será para o R.
Para ser sincero, não entendo a questão da segurança crítica de que fala o MQ.Talvez não se trate de segurança, mas da complicada API do Py para matrizes.
E eles simplesmente não se preocuparam com isso.
Portanto, isso é feito para o R - de alguma forma via dll, embora eu não tenha entrado em detalhes.
Portanto, isso foi feito para o R - de alguma forma, por meio de um dll, embora eu não tenha entrado em detalhes.
Entendi que o discurso é sobre o nativo.
E, portanto, sim, você pode bater em qualquer lugar por meio da dll.
Um análogo da API do python foi criado para o R, mas algo não funcionou para carregá-lo em um mercado local como o pypi, não sei sobre o resto. O código em linguagens interpretadas é executado lentamente, provavelmente não faz muito sentido, ou seja, você não terá testes rápidos :)
Na minha opinião, é melhor quando algo está disponível e você pode escolher se quer usá-lo ou não. O teste rápido não funcionará, mas pelo menos algum tipo de teste para avaliar o significado de mais ajustes.
Ainda assim, eu gostaria de entender o motivo pelo qual não há um análogo do mt-R para python. Estou falando da possibilidade de iniciar um interpretador a partir de um programa mql5 com a capacidade de enviar comandos a ele e trocar dados em ambas as direções. Isso é conveniente, por exemplo, para testes rápidos de um modelo treinado sem destilá-lo em código mql5 e, em geral, é uma ferramenta bastante flexível. E parece ser exatamente o que um fã de "tagarelice e tagarelice" deseja.
.
Se você precisar muito dele, poderá fazê-lo você mesmo ou encomendá-lo como freelancer. Basta fazer uma cópia da funcionalidade (você também pode fazer uma cópia dos nomes das funções, para facilitar a portabilidade de um mecanismo para outro) para o Python.
Por favor, explique como trabalhar com a função de perda
Como usar a função de destino para minimização?
E a segunda pergunta.
No Matlab, a função fminsearch() usa o algoritmo Nelder-Mead.
Esse algoritmo não está presente em ENUM_LOSS_FUNCTION.
Podemos contar com a adição desse algoritmo?
Na minha opinião, é melhor quando algo está disponível e você pode escolher se quer usá-lo ou não). O teste rápido não funcionará, mas pelo menos algum tipo de teste para avaliar o significado de mais ajustes.
Talvez não se trate de segurança, mas da complicada API do Py para arrays.
E eles simplesmente não se preocuparam com isso.
Há uma API numpy realmente dolorosa lá.
Não é chata, é apenas incomum. Quando você se acostuma com ela, ela se torna uma chatice. Eu votaria em uma API de arrays em linguagens semelhantes a C, como MQL.
Não é doloroso, é apenas incomum. Quando você se acostuma, isso se torna uma emoção. Eu votaria em uma API de matrizes em linguagens semelhantes a C, como a MQL.
Não, não a tenha em linguagens semelhantes a C ))
Transmissão em bytes, não há nada melhor.
O resto é tudo invólucro, com a imaginação do desenvolvedor do invólucro.
Estou procurando companheiros para uma jornada interessante e empolgante por caminhos desconhecidos em busca de preditores/características/sinais misteriosos.
Tenho um mapa para encontrá-los, preciso de mãos para montar armadilhas e pensar sobre os hábitos e o halo desses fenômenos incríveis.
O caminho não é fácil, é longo, mas é fascinante, e tenho certeza de que não ficaremos sem troféus!
Em caso de dúvida, faça perguntas!
)