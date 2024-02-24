Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2698
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A probabilidade de ultrapassar qualquer linha pelo preço (e acionar os sinais do indicador) depende da hora do dia e do dia da semana.
É necessário adicionar tempo cíclico a NN e DL. A maneira mais simples é uma onda senoidal. As dependências não são lineares, portanto, é simplesmente elevada ao quadrado, levando em conta o sinal. Há duas entradas adicionais que são responsáveis pelas referências de tempo. A meia-noite/meio-dia é diferente em todos os lugares, portanto, é melhor calcular e fornecer a fase com antecedência. Essa é a conexão do modelo com o mundo real e seu horário
Se eles não forem fornecidos explicitamente, na minha opinião, você receberá uma abóbora ou a coisa toda tentará obtê-los e emiti-los por si só.
Ou você pode ter apenas o número do dia e o número da hora. Não há diferença. Eles são igualmente bem memorizados.
não se esqueça de adicionar o tempo real... ou você acabará como todo mundo :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; com uma frequência de 1 dia e 1 semana ; a mudança de fase é melhor calculada com antecedência
porque as probabilidades de indicadores e cruzamentos de linha dependem disso.
A propósito, tratava-se do nocivo e odiado Fourier :-)
De maneira ruim, é melhor usar a codificação Van Hot ou funções radiais, e isso não dá muito resultado quando esse sinal é um entre vários.
Ele não adiciona nem remove nada.
Pelo menos foi assim que funcionou para mim.
e isso se deve ao fato de que qualquer sinal oscilante flutua de forma diferente em momentos diferentes devido à heterocedasticidade (volatilidade), por isso eles já são levados em consideração.
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
O seno e o cosseno devem ser fornecidos como 2 fics. Caso contrário, 0,5 e dr ocorrerão 2 vezes por revolução, como 2 vezes idênticas...
Ou você pode ter apenas o número do dia e o número da hora. Não há diferença. Eles são igualmente bem memorizados.
O número do dia/número da hora também não parece bom - haverá uma grande "lacuna" de 23-0 periodicamente.
Então, para evitar repetições, adicione outro sinal do tipo "antes/depois do meio-dia" (o sinal da derivada da onda senoidal) e deixe o sin^2 para registrar a hora (e, ao mesmo tempo, dimensionar os sinais).
Ou como aconselha o homônimo. Em minha opinião, excessivo.
(Os ciclos são fakapy em TFs grandes, mas em um dia/semana pequeno eles estão lá, não podem ser descartados e não levados em conta, eles são "portadores").
0) sim, estou...)
Não há precisão nos mercados.
Há apenas probabilidade com erro).
O número do dia/hora também não parece bom - periodicamente, haverá uma grande "lacuna" 23-0
Então, para evitar repetições, adicione outro sinal do tipo "antes/depois do meio-dia" (o sinal da derivada da onda senoidal) e deixe o sin^2 para registrar a hora (e, ao mesmo tempo, dimensionar os sinais).
Ou como aconselha o homônimo. Em minha opinião, excessivo.
(Os ciclos são fakapy em TFs grandes, mas em um dia/semana pequeno eles estão lá, não podem ser descartados e não levados em conta, eles são "portadores").
Com o quadrado do seno, você obtém 4 vezes 0,5 por revolução.
veja acima (tudo), eu disse "levando em conta o sinal" - sin(x)*abs(sin(x)).
Veja acima (tudo), eu disse "levando em conta o sinal" - sin(x)*abs(sin(x))
"É um ótimo recurso).Desenhe um gráfico de sua invenção.
Não há precisão nos mercados.
Há apenas probabilidade com uma margem de erro).
Você não entende do que estou falando...
1. há problemas com a maldição da dimensionalidade e a explosão combinatória, mas isso é solucionável em teoria, em favor da precisão ...
Leia o que são a maldição da dimensionalidade e a explosão combinatória, o wiki ajudará...
É solucionável em favor da precisão. - Isso significa que você pode lidar com os problemas acima, mas a precisão será prejudicada, ou seja, será uma aproximação da solução, não uma solução.
Para simplificar ainda mais, digamos que você tenha 10.000 recursos para analisar, leva muito tempo para encontrar padrões para todos eles, pois há muitas combinações(maldição da dimensionalidade ).
Você pode reduzir a dimensionalidade desses 10.000 recursos para 2 a 5 recursos, mas com uma perda de precisão, mas é possível trabalhar com isso.
Espero que tenha ficado claro de que tipo de precisão estamos falando.
recurso "ótimo")Desenhe um gráfico de sua invenção.
e o quê? é assim... se você não usar NN, DL, é assim que é negociado.
Está vendo algo familiar?
É assim e assim, de fato... se você não entrar no NN, DL, é assim que ele é negociado.
Está vendo algo familiar?
2 vezes a 0,5 por turno.))))))