Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2562
Offtopic, mas um divertido
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
Hi!
Você é o TechnoShaman?
Já estou inscrito há alguns anos.
Não, não sou páreo para ele.
Estou a entrar lentamente na decomposição das ondas.
Deparei-me com este esquema, sobre a diferença entre a decomposição habitual e a decomposição por lotes.
Eu próprio o realcei para uma melhor visibilidade.
Dizem que a decomposição por lotes dá resultados mais precisos do que a decomposição normal.
Talvez você também esteja interessado em saber sobre isso.
Estou a entrar lentamente na decomposição das ondas.
O que há de errado com MGC ou SSA?
Embora seja interessante sentir as ondas.
A SSA é um rastejador?
Acho que há muito tempo atrás havia indicadores baseados nisso, mas não fiquei impressionado.
Uma vez que aqueles que o conhecem não alcançaram o resultado desejado.
Eu não sei o que é.
Embora seja interessante sentir as ondas.
Sim, é uma lagarta.
MGC é PCA.
Acho que não faz diferença como decompô-la, o que importa é o que fazer com ela depois...
Alguns anos atrás eu olhei muitos livros sobre wavelets, agora eu estou mais interessado em como calculá-los rapidamente. Estes diagramas são realmente enganadores. Os diagramas mostram uma decomposição nos componentes LF e HF. Isto é o que vai ser após a decomposição da onda. Mas pelo esquema parece que as wavelets são filtros LF, quando na verdade as wavelets são filtros passa-banda com algumas propriedades que os matemáticos gostam.
O que é descrito acima não inclui um esquema de elevação. É muito interessante, mas ainda não me aprofundei muito nisso.
Provavelmente se torna bandpass após a extração de coeficientes, um determinado nó,
estabelecendo um limite de penalidade e mais redução de ruído, compressão.
Eu também ainda estou a estudá-lo. A questão é que as wavelets são aplicáveis tanto ao sinal unidimensional como aos dados matriciais.
Talvez o levantamento seja apenas aplicável às transformações de matriz. Até agora, eu quero entender as opções de aplicação de diferentes abordagens.
Não se trata de encontrar um modelo de sucesso aleatório, mas de aumentar a probabilidade de tornar esse modelo bem-sucedido.
então você precisa ser mais específico.