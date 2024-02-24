Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2562

mytarmailS #:

Offtopic, mas um divertido

https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg

Hi!

Você é o TechnoShaman?

Alexander Ivanov #:

Não, não sou páreo para ele.

 
Rorschach #:

Estou a entrar lentamente na decomposição das ondas.
Deparei-me com este esquema, sobre a diferença entre a decomposição habitual e a decomposição por lotes.
Eu próprio o realcei para uma melhor visibilidade.
Dizem que a decomposição por lotes dá resultados mais precisos do que a decomposição normal.
Talvez você também esteja interessado em saber sobre isso.

Romano #:

Estou a entrar lentamente na decomposição das ondas.

O que há de errado com MGC ou SSA?

 
mytarmailS #:

O que há de errado com MGC? Ou SSA?

Embora seja interessante sentir as ondas.
A SSA é um rastejador?
Acho que há muito tempo atrás havia indicadores baseados nisso, mas não fiquei impressionado.
Uma vez que aqueles que o conhecem não alcançaram o resultado desejado.
Romano #:

Embora seja interessante sentir as ondas.
A SSA é um rastejador?
Acho que há muito tempo atrás havia indicadores baseados nisso, mas não fiquei impressionado.
Sim, é uma lagarta.

MGC é PCA.

Romano #:

Estou a entrar lentamente na decomposição das ondas.
Deparei-me com este esquema, sobre a diferença entre a decomposição normal e a decomposição por lotes.
Eu próprio já o sublinhei para o tornar mais claro.
Dizem que a decomposição por lotes dá resultados mais precisos do que a decomposição normal.
Talvez você também esteja interessado em saber sobre isso.

Alguns anos atrás eu olhei muitos livros sobre wavelets, agora eu estou mais interessado em como calculá-los rapidamente. Estes diagramas são realmente enganadores. Os diagramas mostram uma decomposição nos componentes LF e HF. Isto é o que vai ser após a decomposição da onda. Mas pelo esquema parece que as wavelets são filtros LF, quando na verdade as wavelets são filtros passa-banda com algumas propriedades que os matemáticos gostam.

Rorschach #:

Há alguns anos atrás eu olhei muitos livros sobre wavelets, agora estou mais interessado em como contá-los rapidamente. Estes diagramas são realmente enganadores. Os diagramas mostram a decomposição nos componentes LF e HF. Isto é o que vai ser após a decomposição da onda. Mas pelo esquema parece que as wavelets são filtros LF, quando na verdade as wavelets são filtros passa-banda com algumas propriedades que os matemáticos gostam.

O que é descrito acima não inclui um esquema de elevação. É muito interessante, mas ainda não me aprofundei muito nisso.

Sim, a primeira partição recebe os componentes LF e HF.
Provavelmente se torna bandpass após a extração de coeficientes, um determinado nó,
estabelecendo um limite de penalidade e mais redução de ruído, compressão.
Eu também ainda estou a estudá-lo. A questão é que as wavelets são aplicáveis tanto ao sinal unidimensional como aos dados matriciais.
Talvez o levantamento seja apenas aplicável às transformações de matriz. Até agora, eu quero entender as opções de aplicação de diferentes abordagens.
Aleksey Vyazmikin #:

Não se trata de encontrar um modelo de sucesso aleatório, mas de aumentar a probabilidade de tornar esse modelo bem-sucedido.

então você precisa ser mais específico.

