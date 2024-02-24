Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2295

Maxim Dmitrievsky:

é o desvio errado.

Meu objetivo atual é determinar a tendência/flatness usando correlação, para ciclos eu vou usar Fourier.

 
Rorschach:

Estes testes não estão completos, eu vi um artigo que o teste de aleatoriedade foi capaz de passar a música.

É necessário olhar para as especificidades - que tipo de música (para quem também o ruído branco é música), se foi comprimida, que tipo de testes foram realizados (há dezenas deles e é necessário passar todos eles).

 
Aleksey Nikolayev:

É necessário olhar para as especificidades - que tipo de música (a quem e ruído branco é música), se foi comprimida, que testes foram realizados (há dezenas deles e é necessário passar em todos eles).

Acho que o rap com uma taxa de bits mais baixa, não consegui encontrar a ligação.

 
Maxim Dmitrievsky:

Por alguma razão, todos estão acostumados a chamar martin de média sobre as posições, na maioria das vezes sem significado ou super-optimizada.

você pode deixar o lote fixo, mas ainda assim usar uma grade. Os conjuntos de negociação (pontos de entrada e saída) mudarão, assim como a sua representação no espaço de funcionalidade para MO. Só este ponto é interessante.

Se o efeito de estabilidade pode ocorrer usando novos dados - não sei. Eu não tenho uma fórmula matemática assim. Verifique-o empiricamente.

Bem, se você pretende calcular corretamente a grade para que ela seja lucrativa e as regras para adicionar ordens. (Há algo nisso). E dependendo da linha mais próxima, o padrão da grelha deve ser alterado e devemos ensinar a colocar os Limites e Limites correctos.

Este é um grande treino.

Valeriy Yastremskiy:

Bem, se você quer dizer tão bem calcular a grelha que será rentável e regras para adicionar ordens. Há algo nele). E, dependendo da linha mais próxima, podemos alterar o padrão da grelha e ensinar a colocar limites e limites correctos.

Acontece que uma educação tão boa é.

Como o nível de participantes no tema aumentou em média (todos aprenderam a ensinar redes neurais), proponho-me então tomar estratégias populares e anexar MO a elas. Incluindo o martin e o TC do Mercado.

Então, alguém caiu fora.

Não têm qualquer efeito sobre a sua rentabilidade, mas não têm qualquer efeito sobre os preços de mercado.

Eu acredito que este tópico pode produzir TCs maduros

 
Maxim Dmitrievsky:

TS maduro(grail sem neuro, iI) quase em 4 linhas

Taxa de Sharpe: 15,32

uma cópia do algoritmo do sector FX nas PME

ou seja, em Forex os ganhos são o inverso desta relação de Sharpe

;)

boa sorte

 
Maxim Dmitrievsky:

Se quisermos elevar o Expert Advisor e usá-lo para a análise, podemos usá-lo como exemplo, mas se não conseguirmos determinar a direção a ser escolhida, podemos ter que determinar a direção a ser tomada).

Valeriy Yastremskiy:

Formar uma grelha ( condições de encomenda ) de uma vez e muito, é um pouco mais complicado do que mostrar inicialmente a direcção a seguir para ensinar).

divertido de brincar com isto, vai fazer em breve

engraçado porque não é claro )
 
Maxim Dmitrievsky:

é divertido brincar com isto, vou fazê-lo em breve.

engraçado porque não é claro)

bem, em vez de uma única solução, há uma estratégia de aprendizagem sob a forma de múltiplas soluções)

 
Rorschach:

Na figura 2, como é construído o intervalo de confiança?

Podes olharpara isto aqui.

