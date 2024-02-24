Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2299
É engraçado - no Statistica, um bloco de redes neurais MPP(perseptron multicamadas direcionadas diretamente) não consegue encontrar uma dependência como y = x1/x2.
O pacote pesquisou através de 600 redes, com a melhor rede apresentando menos de 80% de precisão.
O número de neurónios escondidos está entre 2 e 8.
Nem pensar... Quantas camadas?
Vá lá, vá lá... Quantas camadas?
3
Quantas camadas escondidas? )
Quantas camadas escondidas? )
Há um total de 3 camadas em cada rede.
você realmente tem 1 camada oculta?
Entrada, saída e oculta?
você está realmente 1 escondido?
Sim