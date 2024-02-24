Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2299

É engraçado - no Statistica, um bloco de redes neurais MPP(perseptron multicamadas direcionadas diretamente) não consegue encontrar uma dependência como y = x1/x2.

O pacote pesquisou através de 600 redes, com a melhor rede apresentando menos de 80% de precisão.

O número de neurónios escondidos está entre 2 e 8.

 
Nem pensar... Quantas camadas?

 
mytarmailS:

Vá lá, vá lá... Quantas camadas?

3


https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
As redes RBF não foram testadas - demora muito tempo a contar
 
Quantas camadas escondidas? )

 
Há um total de 3 camadas em cada rede.

 
você realmente tem 1 camada oculta?

 
Entrada, saída e oculta?

 
Sim

