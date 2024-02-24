Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2289
É possível gerar séries sintéticas longas, respectivamente
é interessante que uma pequena mudança na média da série original dá um efeito de tendência muito forte se você gerar uma grande quantidade de dados
Acontece que tal modelo só funcionaria em um mercado real com uma média obviamente deslocada.
Mas isto é facilmente corrigido através da obtenção de uma série com as mesmas regularidades, mas decrescendo
Treinados nos gerados, testados nos reais... por agora como uma experiência...
Às vezes funciona. É necessário entender como gerar, para quais casos, etc.
Refrigerar, reeducar-se deve ajudarIsto é um autocodificador? Como se abriria o vector latente, que características de linha memorizou, etc.
Misturas gaussianas.
Acho que esta simulação é mais adequada para martingale e avaliar a estabilidade do TS
Vou falar-vos um pouco sobre como vejo as regularidades no mercado.
Há um certo padrão (ponto de partida) e depois ocorre uma série de eventos (regras) como resultado do qual obtemos um resultado (Y)
Os dados são bidimensionais
1) extremo (S = suporte R = resistência)
2) preço do extremo
Isto é o que os dados inicialmente parecem
padrão inicial
dados de estudo
Usei o algoritmo SPADE (helpfully on the wiki) e tive de converter os dados para um formato ligeiramente diferente, tal como o formato do evento
É basicamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente.
Executando o algoritmo, procurando as regras...
Digo-te já que o algoritmo encontra regras muito fortes...
Vou mostrar-te uma...
O padrão é .
...seguido de uma série de eventos após os quais o resultado...
Esta é uma abordagem fundamentalmente nova na busca de padrões no mercado, o SPADE tem muitos inconvenientes e limitações, e já estou pensando em outro algoritmo que busca por regras autoescritas ...
Então, aqui estão algumas ideias e tarefas não triviais...
Ninguém escreveu um martingale em redes neurais? O Googling dá 0 resultados
Então o objectivo da IA está perdido.
correio
Quero dizer ensinar a negociação por martinOM, não a média de negociações após o treinamento.
Não consigo sequer imaginar por onde começar e como deve ser. Eu nem sei por onde começar e como deve ser.