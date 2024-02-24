Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2296

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

É divertido brincar com isso, vou fazê-lo em breve.

engraçado porque não está claro)

Aqui, a propósito, as grades parecem um pouco mais significativas (em comparação com o martingale). Pode-se, por exemplo, tentar perceber o efeito quando os pequenos movimentos são mais prováveis de continuar e os grandes são mais prováveis de reverter.

 
Maxim Dmitrievsky:

Por alguma razão, todos estão acostumados a chamar martin de média sobre as posições, na maioria das vezes sem significado ou super-optimizada.

você pode deixar o lote fixo, mas ainda assim usar uma grade. Os conjuntos de negociação (pontos de entrada e saída) mudarão, assim como a sua representação no espaço de funcionalidade para MO. Só este ponto é interessante.

Não sei se o efeito de estabilidade vai aparecer em novos dados. Eu não tenho uma fórmula matemática assim. Verifique-o empiricamente.

Grid e Martin são fundamentalmente diferentes em termos de "matemáticade estratégias". ) teoria do jogo, se quiseres.

A rede só é necessária para diversificar o risco de entrar mais cedo/ mais tarde do que o momento "ideal", ou para descontar a "certeza" de entrar no mercado. Dito isto, uma grelha na pirâmide mais é tanto uma melhoria como uma média no menos.

E Martin é precisamente um tipo de média matematicamente separada com aumento, em que tudo está ligado à matemática (não há necessidade de pensar e procurar entradas, a pobreza cria filtros), e a única questão é a espessura do depósito, o quanto ele pode suportar um movimento inverso.

Sobre a malha - Eu gosto muito da sua ideia. Se eu estou lidando com RI no outro dia, isso não me ocorreu - por que a função de alvo deveria depender de negociações separadas, quando as próprias negociações podem ser criadas com alguma grade com um MM complicado, como o risco mínimo para entrar e depois entrar em pirâmide ou fazer a média? De repente, tornou-se óbvio que os alvos serão diferentes para diferentes estratégias de entrada.

[Excluído]  
Aleksey Mavrin:

A grade e Martin são fundamentalmente diferentes em termos da "matemáticadas estratégias". ) teoria do jogo, se quiseres.

A rede só é necessária para diversificar o risco de entrar mais cedo/ mais tarde do que o momento "ideal", ou para descontar a "certeza" de entrar no mercado. Dito isto, uma grelha na pirâmide mais é tanto uma melhoria como uma média no menos.

E Martin é precisamente um tipo de média matematicamente separada com aumento, em que tudo está ligado à matemática (não há necessidade de pensar e procurar entradas, é por causa da pobreza que eles vêm com filtros), e a única questão é a espessura do depósito, o quanto ele pode suportar um movimento inverso.

Sobre a malha - Eu gosto muito da sua ideia. Se eu estou lidando com RI no outro dia, isso não me ocorreu - por que a função de alvo deveria depender de negociações separadas, quando as próprias negociações podem ser criadas com alguma grade com um MM complicado, como o risco mínimo para entrar e depois entrar em pirâmide ou fazer a média? De repente, tornou-se óbvio que os alvos serão diferentes para diferentes estratégias de entrada.

Sim, só uma grelha. Provavelmente com algum martin leve)

[Excluído]  
Aleksey Nikolayev:

Aqui, a propósito, as grades parecem um pouco mais significativas (em comparação com o martingale). Você poderia, por exemplo, tentar capturar com eles o efeito onde pequenos movimentos são mais prováveis de continuar e grandes movimentos são mais prováveis de reverter.

Sim, mais ou menos assim... interessante como o modus operandi se generalizará a novos dados. Em teoria, deveria ser menos sensível ao ruído.

 
Maxim Dmitrievsky:

Os artigos são bons para a mente das pessoas


Ainda não há pessoas ansiosas. Hipótese - quanto mais as pessoas são espertas em MO, menor é o interesse em freelancer ))


[Excluído]  
Aleksey Mavrin:

Ainda ninguém está interessado. Hipótese - quanto mais as pessoas são espertas em MO, menor é o interesse em freelancer ))

Há apenas 1,5 pessoas aqui que podem fazer tudo o que foi dito acima )

Para ser honesto, eu não entendo como as pessoas conseguem fazer bots lucrativos (por exemplo, para o Mercado) por meio de simples indicadores a la sketched out, otimizados e funcionando!

Provavelmente, a amostra é grande e alguém tem sorte por acaso.

 
Fantástico, como não o li antes, tantas bicicletas reinventadas
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания
  • www.mql5.com
Статья знакомит читателя с моделями экспоненциального сглаживания, использующимися при краткосрочном прогнозировании временных рядов. Помимо этого затрагиваются вопросы, связанные с оптимизацией и оценкой результатов прогнозирования, приведены несколько примеров в виде скриптов и индикаторов. Статья будет полезной при первом знакомстве с принципами прогнозирования на базе моделей экспоненциального сглаживания.
 
Rorschach:

Um pouco de rap com uma taxa de bits mais baixa até encontrar o link

https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287

Как отличить график FOREX от ГПСЧ?
Как отличить график FOREX от ГПСЧ?
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд...
 
Rorschach:

https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287

Não bate a linha do tempo lá - Marsaglia testou o seu ruído de diode-rap nos seus testes em 1995 (a data de lançamento do seu CD-ROM com esse ruído), e o conjunto de testes NIST data de 2010. Embora eu tenha fé nos rappers - eles provavelmente também ganhariam o concurso AES )

Claramente, você pode sempre fazer uma sequência não aleatória para qualquer conjunto de testes que eles não reconheçam - é mais fácil fazer algo como a notação binária de pi. No entanto, eu recomendaria à tsosnikov que estudasse estes testes, e não apenas correr por aí durante anos com idéias de como encaixar um pacote de ondas sinusoidais no mercado)

NIST Special Publication (SP) 800-22 Rev. 1a, A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications
NIST Special Publication (SP) 800-22 Rev. 1a, A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications
  • csrc.nist.gov
This paper discusses some aspects of selecting and testing random and pseudorandom number generators. The outputs of such generators may be used in many cryptographic applications, such as the generation of key material. Generators suitable for use in cryptographic applications may need to meet stronger requirements than for other applications. In particular, their outputs must be unpredictable in the absence of knowledge of the inputs. Some criteria for characterizing and selecting appropriate generators are discussed in this document. The subject of statistical testing and its relation to cryptanalysis is also discussed, and some recommended statistical tests are provided. These tests may be useful as a first step in determining whether or not a generator is suitable for a particular cryptographic application. However, no set of statistical tests can absolutely certify a generator as appropriate for usage in a particular application, i.e., statistical testing cannot serve as a...
 
Aleksey Nikolayev:

O timing não bate aí - Marsaglia testou o seu ruído de diodo nos seus testes em 1995 (a data de lançamento do seu CD-ROM com esse ruído), e o conjunto de testes do NIST data de 2010. Mas eu tenho fé nos rappers - eles provavelmente também ganhariam o concurso AES )

Claramente, você pode sempre fazer uma sequência não aleatória para qualquer conjunto de testes que eles não reconheçam - é mais fácil fazer algo como a notação binária de pi. No entanto, eu recomendaria à tsosnikov que estudasse estes testes, e não apenas correr por aí durante anos com idéias de como encaixar um pacote de sinusoidais no mercado).

A propósito, eu me lembrei de ler sobre um experimento legal - quando as redes de convolução começaram a fazer propaganda sobre o reconhecimento de SEALs e o resto de 1000 aulas,

Alguém fez alguma pesquisa e escreveu um algoritmo simples que mudou quase qualquer imagem e enganou este neuronku (AlexNet, ou algo assim),

E as mudanças não eram de todo visíveis aos olhos, mas a grelha estava partida, algo como um deslocamento de meio pixel, etc.

1...228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303...3399
Novo comentário