Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2296
É divertido brincar com isso, vou fazê-lo em breve.engraçado porque não está claro)
Aqui, a propósito, as grades parecem um pouco mais significativas (em comparação com o martingale). Pode-se, por exemplo, tentar perceber o efeito quando os pequenos movimentos são mais prováveis de continuar e os grandes são mais prováveis de reverter.
Por alguma razão, todos estão acostumados a chamar martin de média sobre as posições, na maioria das vezes sem significado ou super-optimizada.
você pode deixar o lote fixo, mas ainda assim usar uma grade. Os conjuntos de negociação (pontos de entrada e saída) mudarão, assim como a sua representação no espaço de funcionalidade para MO. Só este ponto é interessante.Não sei se o efeito de estabilidade vai aparecer em novos dados. Eu não tenho uma fórmula matemática assim. Verifique-o empiricamente.
Grid e Martin são fundamentalmente diferentes em termos de "matemáticade estratégias". ) teoria do jogo, se quiseres.
A rede só é necessária para diversificar o risco de entrar mais cedo/ mais tarde do que o momento "ideal", ou para descontar a "certeza" de entrar no mercado. Dito isto, uma grelha na pirâmide mais é tanto uma melhoria como uma média no menos.
E Martin é precisamente um tipo de média matematicamente separada com aumento, em que tudo está ligado à matemática (não há necessidade de pensar e procurar entradas, a pobreza cria filtros), e a única questão é a espessura do depósito, o quanto ele pode suportar um movimento inverso.
Sobre a malha - Eu gosto muito da sua ideia. Se eu estou lidando com RI no outro dia, isso não me ocorreu - por que a função de alvo deveria depender de negociações separadas, quando as próprias negociações podem ser criadas com alguma grade com um MM complicado, como o risco mínimo para entrar e depois entrar em pirâmide ou fazer a média? De repente, tornou-se óbvio que os alvos serão diferentes para diferentes estratégias de entrada.
Sim, só uma grelha. Provavelmente com algum martin leve)
Aqui, a propósito, as grades parecem um pouco mais significativas (em comparação com o martingale). Você poderia, por exemplo, tentar capturar com eles o efeito onde pequenos movimentos são mais prováveis de continuar e grandes movimentos são mais prováveis de reverter.
Sim, mais ou menos assim... interessante como o modus operandi se generalizará a novos dados. Em teoria, deveria ser menos sensível ao ruído.
Os artigos são bons para a mente das pessoas
Ainda não há pessoas ansiosas. Hipótese - quanto mais as pessoas são espertas em MO, menor é o interesse em freelancer ))
Ainda ninguém está interessado. Hipótese - quanto mais as pessoas são espertas em MO, menor é o interesse em freelancer ))
Há apenas 1,5 pessoas aqui que podem fazer tudo o que foi dito acima )
Para ser honesto, eu não entendo como as pessoas conseguem fazer bots lucrativos (por exemplo, para o Mercado) por meio de simples indicadores a la sketched out, otimizados e funcionando!
Provavelmente, a amostra é grande e alguém tem sorte por acaso.
Um pouco de rap com uma taxa de bits mais baixa até encontrar o link
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
Não bate a linha do tempo lá - Marsaglia testou o seu ruído de diode-rap nos seus testes em 1995 (a data de lançamento do seu CD-ROM com esse ruído), e o conjunto de testes NIST data de 2010. Embora eu tenha fé nos rappers - eles provavelmente também ganhariam o concurso AES )
Claramente, você pode sempre fazer uma sequência não aleatória para qualquer conjunto de testes que eles não reconheçam - é mais fácil fazer algo como a notação binária de pi. No entanto, eu recomendaria à tsosnikov que estudasse estes testes, e não apenas correr por aí durante anos com idéias de como encaixar um pacote de ondas sinusoidais no mercado)
A propósito, eu me lembrei de ler sobre um experimento legal - quando as redes de convolução começaram a fazer propaganda sobre o reconhecimento de SEALs e o resto de 1000 aulas,
Alguém fez alguma pesquisa e escreveu um algoritmo simples que mudou quase qualquer imagem e enganou este neuronku (AlexNet, ou algo assim),
E as mudanças não eram de todo visíveis aos olhos, mas a grelha estava partida, algo como um deslocamento de meio pixel, etc.