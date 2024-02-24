Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2290
Bem, nem sequer consigo imaginar por onde começar e como deve ser. Na minha mente, estas são coisas um pouco incompatíveis.
Faz mais sentido do que parece à primeira vista.
Como assim - qual é o papel de uma rede neural - para encontrar momentos para a primeira entrada? Ou para ensiná-lo a encontrar o sentido de abertura com aumento do lote em menos?)
Estou interessado em implementações práticas, histórias de sucessoEu vi um em Sinais, funciona bem.
Você pode compartilhar informações:
1. Eu uso a biblioteca .
2. Se você quer dizer usar o MetaEditor para criar e depurar scripts Python - não.
3.
Os planos são impressionantes. Mas parece-me que queres captar a imensidão.
Boa sorte.
PS: Você ainda acha que a discussão sobre a aplicação da linguagem R é inapropriada neste fórum?
Quero dizer rodar scripts python no terminal como scripts.
3. Falta.
Os eventos não estarão disponíveis, pois este é um modo de inicialização do script.
Os planos são impressionantes. Mas parece-me que você quer abraçar a imensidão.
Olhe ao redor do ecossistema MetaQuotes & MetaTrader & MQL, tudo isso também foi imenso. E sempre se ouviu "não se pode".
Além disso, você vê/entende muito pouco disso.
PS: Você ainda acha que discutir a aplicação da linguagem R é inapropriado neste fórum?
Discuta, porque não. Mas não nos peça para fazermos algo pelo R. A questão está encerrada para nós.
Executando scripts python no terminal como scripts usados.
Não vamos perguntar por R, o que temos é suficiente para o trabalho.
Boa sorte.
Idealmente, você quer tornar a série estacionária, encontrar ciclos ao longo do espectro, construir um filtro para esses ciclos.
Como torná-lo estacionário? Correcção para a volatilidade média por hora do dia? Logaritmo e filtragem?
Como construir um espectro? Quanto mais profunda for a história, mais forte pode ser o sinal. Mas tudo muda no mercado. Se tomarmos um período curto, não podemos garantir que seja um ciclo e não uma coincidência aleatória.
Mostrei-te as minhas estatísticas sobre o espectro
1. Pode-se dizer que a questão está resolvida. O tempo não suporta informação e não nos devemos preocupar com barras de equitibrium. Eu também vou calcular a persistência, mas muito provavelmente não haverá nada de novo.
Pergunta 2, posso baseá-lo na qualidade requerida, por exemplo, para uma precisão de 95% e uma amostra de 400 bar o erro será +-0,1* pontuação. Ou a relação sinal/ruído. Se você somar 100 ondas sinusoidais, a amplitude aumentará por um fator de 100, e se você somar 100 realizações de ruído, apenas por um fator de 10.
a minha pesquisa mostra o oposto
os artigos são bons para a mente das pessoas