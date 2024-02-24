Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2301
Existem algumas características que, estranhamente, prejudicam a generalidade (estou falando de catbust em particular, provavelmente também se aplica a outras). Parece estranho, porque você apenas adiciona novas funcionalidades, e o modelo produz mais erros do que sem eles.
por exemplo, treinados em alguns mashes, depois removidos alguns e a precisão tornou-se maior
Não, uma camada é primitiva, é apenas uma multiplicação de peso.
Essa é a tua teoria.
não minha.
Eu descrevi este efeito há muito tempo atrás.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189
É detectado através de uma reciclagem completa do modelo.
É o ruído que perturba o seu trabalho.
Sim, mas aqui você pode ver como os recursos interagem. É pena que esteja ligado a uma estrutura MO específica.
porque a importância pode ser subestimada pela multicolinearidade.É claro que não é bom andar por aí à mão quando há tantos sinais
Aqui está - o teorema de Tsybenko.
A fórmula apresentada y = x1/x2. - é contínuo e apenas bidimensional.
https://www.mql5.com/ru/code/9002
É discreto ou contínuo?
É contínuo. Tem lacunas e buracos? Já olhou para o exemplo do desenho?
Sim....
Uma função contínua é umafunção que muda sem "saltos" momentâneos (chamados "gaps"), ou seja, aquela cujas pequenas mudanças noargumento levam a pequenas mudanças no valor da função.O gráfico de uma função contínua é umalinha contínua.
Ondey = x1/x2 é interrompido?
x2=0