Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2088
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E se pensares nisso?
Um filtro passa-banda é um filtro que passa um determinado intervalo de frequências (largura de banda)
para fazer tal coisa, você deve primeiro realizar pelo menos uma transformação de Fourier.
o significado físico do MACD é um delta entre dois dispositivos de média de preços, cada um deles orientado para um intervalo de tempo diferente, e eles são agora comparados
Oscilador? Então é um vagão de banda.
Na freqüência vertical, pode haver vários picos em um momento, se houver 5 por exemplo, você precisa de 4 filtros LF para separá-los um do outro. Com cada barra estes picos mudam de frequência ou desaparecem por completo.
Um modelo FLEXÍVEL é aquele que é CONECTADO por regras simples de um modelo simples).
A simplicidade não deve matar a eficácia do modelo. Aos nossos carneiros. Os sinais devem incluir a consideração do movimento unidirecional dos preços e o impacto percebido no preço das notícias, quer a previsão se tenha ou não tornado realidade. A simples movimentação de preços causada pela notícia não é suficientemente informativa.
A simplicidade não deve matar a eficácia do modelo. Aos nossos carneiros. Os sinais devem ter em conta o movimento unidireccional do preço e o impacto esperado no preço da notícia, quer a previsão se tenha tornado realidade ou não. Apenas o movimento de preços causado pela presença da notícia não é suficientemente informativo.
Então talvez os sinais devam ser baseados no ziguezague - o comprimento dos joelhos e os tempos dos topos, por exemplo. Isto eliminará imediatamente a dependência de saltos de volatilidade inúteis.
Faça Fourier a partir de incrementos, você pode até mesmo fazer sem SSA.
Explique porque, por favor, eu vou matar todas as informações sobre tendências e grandes flutuações
Frequência vertical, em um momento pode haver vários picos, se houver 5, por exemplo, você precisa de 4 filtros LF para separá-los um do outro. Com cada barra estes picos mudam de frequência ou desaparecem de todo.
Veja este arquivo, o preço e 8 componentes PCA são quase os mesmos, eu me pergunto se na decomposição da série as características também estão flutuando como no preço normal ou não
Então talvez os sinais devam ser baseados num ziguezague - comprimentos dos joelhos e tempos de ponta, por exemplo. Isto eliminaria imediatamente a dependência de picos de volatilidade inúteis.
Onde a notícia é acionada na direção oposta, sim, mas quando o impacto for unidirecional teremos falsas indicações do início do ziguezague. Para uma mudança na velocidade, acho que precisamos de olhar. Médias do canal de pequenos ziguezagues. Não é possível investigar em uma única etapa. É necessário seleccionar os casos de impacto nos preços e de falta de impacto. Também devemos determinar o tempo ideal para o ziguezague.
Oscilador? Então é um vagão de banda.
Não é.
Que tipo de passa-banda é?
Os filtros passa-banda utilizam a ressonância da largura de banda desejada
muito parecido com uma rede neural onde se definem os coeficientes e se obtém o sinal desejado.mas é possível filtrar sem ele
Onde a notícia disparou na direção oposta, sim, mas quando o impacto unidirecional teremos um falso começo para o ziguezague. Na direcção da mudança de velocidade, acho que precisamos de olhar. Médias do canal de pequenos ziguezagues. Não é possível investigar em uma única etapa. É necessário seleccionar os casos de impacto nos preços e de falta de impacto. E nós devemos determinar o tempo ideal para o ziguezague.
Em qualquer caso, os co-dirigidos terão que alongar, e os opostos terão que encurtar. Mas no geral sim, devemos calcular, é impossível de descobrir mentalmente.
Apesar de existirem apenas quatro variantes de notícias (L, M, H e nenhuma notícia), tendo em conta o facto de termos pares - temos 16=4*4 variantes.
Em qualquer caso, os opostos terão que alongar e os opostos terão que encurtar. Mas no geral sim, você tem que contar, você não pode descobrir especulativamente.
Apesar de existirem apenas quatro variantes de notícias (L, M, H e não), tendo em conta que temos pares - temos 16=4*4 variantes.
Pares, sim, tens de aceitar notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Depois há 4 opções.
Casais, sim, têm de levar as notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções de acção. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Depois há 4 opções.