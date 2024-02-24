Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2088

Renat Akhtyamov:

E se pensares nisso?

Um filtro passa-banda é um filtro que passa um determinado intervalo de frequências (largura de banda)

para fazer tal coisa, você deve primeiro realizar pelo menos uma transformação de Fourier.

o significado físico do MACD é um delta entre dois dispositivos de média de preços, cada um deles orientado para um intervalo de tempo diferente, e eles são agora comparados

Oscilador? Então é um vagão de banda.

 
mytarmailS:

Na freqüência vertical, pode haver vários picos em um momento, se houver 5 por exemplo, você precisa de 4 filtros LF para separá-los um do outro. Com cada barra estes picos mudam de frequência ou desaparecem por completo.


 
Aleksey Nikolayev:

Um modelo FLEXÍVEL é aquele que é CONECTADO por regras simples de um modelo simples).

A simplicidade não deve matar a eficácia do modelo. Aos nossos carneiros. Os sinais devem incluir a consideração do movimento unidirecional dos preços e o impacto percebido no preço das notícias, quer a previsão se tenha ou não tornado realidade. A simples movimentação de preços causada pela notícia não é suficientemente informativa.

 
Valeriy Yastremskiy:

A simplicidade não deve matar a eficácia do modelo. Aos nossos carneiros. Os sinais devem ter em conta o movimento unidireccional do preço e o impacto esperado no preço da notícia, quer a previsão se tenha tornado realidade ou não. Apenas o movimento de preços causado pela presença da notícia não é suficientemente informativo.

Então talvez os sinais devam ser baseados no ziguezague - o comprimento dos joelhos e os tempos dos topos, por exemplo. Isto eliminará imediatamente a dependência de saltos de volatilidade inúteis.

 
Rorschach:

Faça Fourier a partir de incrementos, você pode até mesmo fazer sem SSA.

Explique porque, por favor, eu vou matar todas as informações sobre tendências e grandes flutuações

Rorschach:

Frequência vertical, em um momento pode haver vários picos, se houver 5, por exemplo, você precisa de 4 filtros LF para separá-los um do outro. Com cada barra estes picos mudam de frequência ou desaparecem de todo.

Veja este arquivo, o preço e 8 componentes PCA são quase os mesmos, eu me pergunto se na decomposição da série as características também estão flutuando como no preço normal ou não

Arquivos anexados:
q.csv  788 kb
 
Aleksey Nikolayev:

Então talvez os sinais devam ser baseados num ziguezague - comprimentos dos joelhos e tempos de ponta, por exemplo. Isto eliminaria imediatamente a dependência de picos de volatilidade inúteis.

Onde a notícia é acionada na direção oposta, sim, mas quando o impacto for unidirecional teremos falsas indicações do início do ziguezague. Para uma mudança na velocidade, acho que precisamos de olhar. Médias do canal de pequenos ziguezagues. Não é possível investigar em uma única etapa. É necessário seleccionar os casos de impacto nos preços e de falta de impacto. Também devemos determinar o tempo ideal para o ziguezague.

 
Rorschach:

Oscilador? Então é um vagão de banda.

Não é.

Que tipo de passa-banda é?

Os filtros passa-banda utilizam a ressonância da largura de banda desejada

muito parecido com uma rede neural onde se definem os coeficientes e se obtém o sinal desejado.

mas é possível filtrar sem ele
 
Valeriy Yastremskiy:

Onde a notícia disparou na direção oposta, sim, mas quando o impacto unidirecional teremos um falso começo para o ziguezague. Na direcção da mudança de velocidade, acho que precisamos de olhar. Médias do canal de pequenos ziguezagues. Não é possível investigar em uma única etapa. É necessário seleccionar os casos de impacto nos preços e de falta de impacto. E nós devemos determinar o tempo ideal para o ziguezague.

Em qualquer caso, os co-dirigidos terão que alongar, e os opostos terão que encurtar. Mas no geral sim, devemos calcular, é impossível de descobrir mentalmente.

Apesar de existirem apenas quatro variantes de notícias (L, M, H e nenhuma notícia), tendo em conta o facto de termos pares - temos 16=4*4 variantes.

 
Aleksey Nikolayev:

Em qualquer caso, os opostos terão que alongar e os opostos terão que encurtar. Mas no geral sim, você tem que contar, você não pode descobrir especulativamente.

Apesar de existirem apenas quatro variantes de notícias (L, M, H e não), tendo em conta que temos pares - temos 16=4*4 variantes.

Pares, sim, tens de aceitar notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Depois há 4 opções.

 
Valeriy Yastremskiy:

Casais, sim, têm de levar as notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções de acção. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Depois há 4 opções.

a multidão interpreta as notícias de forma diferente, e as citações são geralmente a seu favor
