    txc = GetTickCount();
         if(txc-tx<500)                    // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
mytarmailS
dr.mr.mom:

linhas:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+flag2=5

colunas:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+flag2=3

com o máximo de não repetição, puramente imho

também é verdade, mas aqui sem levar em conta a convexidade/convexidade das formas

é uma situação dupla.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quem vai descobrir? )


O teste do Raven? 5

Rorschach:

O teste do Raven? 5

Acho que sim, esqueci-me. Eu escolhi um 5.

O site está uma bagunça, eu recarreguei as páginas de teste várias vezes.

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.

encontrou lá um curso de alguma unidade de aprendizagem profunda, inscreveu-se

Valeriy Yastremskiy:
mytarmailS

obrigado


Em continuação a isto


Eu usei o roteiro da Valeriy para selecionar manualmente exemplos para o treinamento, o que eu gostei.

Treinei o kohonen, puxei protótipos que achei interessantes depois do agrupamento...

A mim parece-me bem...

Agora podemos usar estes protótipos para procurar semelhanças no gráfico...

Rorschach:
ods.ai interessante, mas não sei como chegar lá

Manda-me um e-mail e eu envio-te um convite.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ai sim?

Se dá uma previsão para um bar ou mais, isso não é suficiente para tomar uma decisão, não é muito melhor do que o MA. Embora estejamos interessados nos desvios deste MA nocional para lucro.

 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que sim, esqueci-me. Eu escolhi um 5.

O site está uma bagunça, eu recarreguei as páginas de teste várias vezes.

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.

encontrou lá um curso de algum uni em MoD profundo, inscreveu-se.

Eles sempre discriminam, a minha região falha :(

 
mytarmailS:

obrigado


Na continuação disto.


Usando o script da Valeri, selecionei manualmente exemplos para o treinamento que gostei.

Treinei o kohonen, puxei protótipos que achei interessantes depois do agrupamento...

A mim parece-me bem...

Agora podemos usar estes protótipos para procurar semelhanças no gráfico...

O agrupamento não parece ser muito bom, muitas fotos auto-similares.

E a abordagem em si é interessante, quantos pontos foram usados para descrever a estrutura?

 
Aleksey Vyazmikin:

O agrupamento não parece ser muito bom, muitas fotos auto-similares.

E a abordagem em si é interessante, quantos pontos foram usados para descrever a estrutura?

O agrupamento é muito bom...

Só quero descrever a nível de imagem o que eu próprio não consigo descrever por código...

É simples...


o trabalho de um reconhecimento automático...

claro que nem tudo funciona )) mas o que eu queria ter eu tenho ...

