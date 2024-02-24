Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2050
linhas:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+flag2=5
colunas:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+flag2=3
com o máximo de não repetição, puramente imho
também é verdade, mas aqui sem levar em conta a convexidade/convexidade das formas
é uma situação dupla.
Quem vai descobrir? )
Em continuação a isto
Eu usei o roteiro da Valeriy para selecionar manualmente exemplos para o treinamento, o que eu gostei.
Treinei o kohonen, puxei protótipos que achei interessantes depois do agrupamento...
A mim parece-me bem...
Agora podemos usar estes protótipos para procurar semelhanças no gráfico...
ods.ai interessante, mas não sei como chegar lá
Manda-me um e-mail e eu envio-te um convite.
Ai sim?
Se dá uma previsão para um bar ou mais, isso não é suficiente para tomar uma decisão, não é muito melhor do que o MA. Embora estejamos interessados nos desvios deste MA nocional para lucro.
Na continuação disto.
Usando o script da Valeri, selecionei manualmente exemplos para o treinamento que gostei.
Treinei o kohonen, puxei protótipos que achei interessantes depois do agrupamento...
A mim parece-me bem...
Agora podemos usar estes protótipos para procurar semelhanças no gráfico...
O agrupamento não parece ser muito bom, muitas fotos auto-similares.
E a abordagem em si é interessante, quantos pontos foram usados para descrever a estrutura?
O agrupamento não parece ser muito bom, muitas fotos auto-similares.
E a abordagem em si é interessante, quantos pontos foram usados para descrever a estrutura?
O agrupamento é muito bom...
Só quero descrever a nível de imagem o que eu próprio não consigo descrever por código...
É simples...
o trabalho de um reconhecimento automático...
claro que nem tudo funciona )) mas o que eu queria ter eu tenho ...